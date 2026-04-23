Trước diễn biến gia tăng các ca bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 17/4, tại phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh ghi nhận một vụ chó cắn khiến 3 người bị thương. Cả 3 trường hợp đã được hướng dẫn xử lý vết thương đúng cách và tiêm vaccine phòng dại kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 20/4, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, chiếm hơn 50% tổng số ca của cả năm 2025.

Theo các chuyên gia, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi khiến bệnh dại bước vào mùa cao điểm.

HCDC khuyến nghị người dân thực hiện nghiêm thông điệp "5 không": không nuôi chó, mèo chưa tiêm phòng dại; không nuôi khi chưa khai báo với địa phương; không thả rông; không để chó cắn người; không để vật nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Khi bị động vật nghi dại cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương trong ít nhất 15 phút bằng nước sạch và xà phòng, sau đó sát khuẩn bằng cồn hoặc cồn i-ốt.

Ngay sau sơ cứu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và chỉ định tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời.

Ngành Y tế lưu ý tuyệt đối không sử dụng thuốc Nam, thuốc Đông y, lá cây hoặc các phương pháp dân gian để điều trị bệnh dại.