Thời tiết đang dần ấm lên, và ngay cả trước khi mùa hè thực sự đến, bạn đã thấy mồ hôi nách tiết ra nhiều chưa? Quần áo của bạn không chỉ dễ bị ướt đẫm mồ hôi, khiến mỗi cử động đều trở nên khó xử, mà còn có thể kèm theo mùi khó chịu, càng làm giảm sự tự tin của bạn! Nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên để giảm đổ mồ hôi,

Nếu hỏi về mẹo ngăn mồ hôi, tại Nhật Bản nhiều năm qua đã lưu truyền một phương pháp gọi là "Cách ngăn mồ hôi của Geisha". Nghe nói các Geisha Nhật Bản thường dùng cách "buộc dây ép vào nách" để giảm tiết mồ hôi, khiến nhiều người đổ xô làm theo. Liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả? Ngoài kỹ thuật này ra, còn có cách nào thường ngày và ổn định hơn không? Hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây!

Tiết lộ 3 chiêu ngăn mồ hôi phổ biến tại Nhật

Một số người bị đổ mồ hôi nách đặc biệt nhiều không hẳn chỉ do thời tiết nóng hay hoạt động mạnh, mà phần lớn liên quan đến tuyến mồ hôi hoạt động quá mức hoặc cơ địa nhạy cảm, nghiêm trọng hơn có thể thuộc chứng "tăng tiết mồ hôi vùng nách". Nỗi lo không chỉ là sự bết dính khó chịu mà còn ảnh hưởng đến việc chọn trang phục, quản lý mùi hương và sự tự tin khi giao tiếp.

Bí quyết 1: Phương pháp ngăn mồ hôi của Geisha

(Ảnh minh họa: Gemini AI)

Trong văn hóa truyền thống Nhật Bản, các Geisha và Maiko để giữ lớp trang điểm hoàn hảo thường sử dụng một loại dây buộc gọi là "Takadai", quấn từ trên ngực kéo đến vị trí dưới nách để tạo áp lực. Nguyên lý dựa trên việc "ức chế bằng áp lực + chuyển dịch mồ hôi", khiến lượng mồ hôi ở nửa thân trên (đặc biệt là mặt và nách) tạm thời giảm xuống, chứ không phải làm mồ hôi thực sự biến mất.

Tuy nhiên, kết quả thực tế từ nhiều cư dân mạng cho thấy, dù phương pháp này có thể giảm mồ hôi cục bộ trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả có hạn và không bền vững. Sử dụng lâu dài có thể gây khó chịu hoặc cảm giác bị chèn ép. Nếu muốn thử, bạn nên đảm bảo sự thoải mái, không ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn máu. Đây không phải là giải pháp lâu dài.

Bí quyết 2: Làm mát vật lý cục bộ

(Ảnh minh họa: Gemini AI)

Muốn giảm mồ hôi, "hạ nhiệt" chính là cách trực tiếp và hiệu quả nhất! Vùng cổ của cơ thể người là khu vực tản nhiệt quan trọng, đặc biệt là gáy. Chườm lạnh vừa phải ở vị trí này có thể giúp hạ nhiệt toàn thân, từ đó giảm tiết mồ hôi.

Vì vậy, khi ở ngoài trời hoặc môi trường oi bức, bạn có thể chuẩn bị sẵn miếng dán lạnh, miếng dán hạ nhiệt để dán vào sau gáy, hoặc dùng chai nước khoáng lạnh chườm nhẹ. Nếu không có dụng cụ, dùng khăn giấy ướt loại bạc hà lau nách, cổ và cánh tay cũng giúp xua tan cảm giác nóng bức nhanh chóng. Đây là phương pháp được cư dân mạng công nhận là thực tế và có hiệu quả nhanh nhất!

Bí quyết 3: Sử dụng lăn/xịt ngăn mồ hôi đúng cách

Các sản phẩm ngăn mồ hôi (Antiperspirant) là lựa chọn phổ biến và ổn định nhất. Thành phần chính thường là muối nhôm, giúp hình thành sự tắc nghẽn tạm thời ở lỗ tuyến mồ hôi, giảm tiết dịch, đồng thời giảm tình trạng ẩm ướt và mùi hôi dưới nách.

Lưu ý khi dùng: Nên bôi một lớp mỏng vào "buổi tối trước khi đi ngủ, khi vùng nách đã khô ráo". Vì ban đêm tuyến mồ hôi hoạt động thấp, giúp thành phần thẩm thấu và phát huy tác dụng tốt hơn. Thời gian đầu có thể dùng liên tục vài ngày, sau đó duy trì 1-2 lần/tuần để đạt hiệu quả ổn định và tránh kích ứng da.

Lời khuyên: Đổ mồ hôi nách thực tế rất khó tránh khỏi hoàn toàn, nhưng thông qua việc điều chỉnh thói quen và chọn đúng phương pháp, bạn có thể cải thiện rõ rệt. Nếu lượng mồ hôi tiết ra quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để tìm cách xử lý phù hợp hơn.