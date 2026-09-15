Probiotic kết hợp nghệ: Có thực sự tốt cho đường ruột?

Chị Mai, 42 tuổi, bắt đầu quan tâm đến sức khỏe đường ruột sau một thời gian thường xuyên đầy bụng, khó tiêu. Nghe bạn bè mách, chị mua probiotic về uống, sau đó thêm viên nghệ vì nghĩ rằng "một loại tốt cho hệ vi sinh, một loại chống viêm, kết hợp chắc sẽ càng tốt".

Đây cũng là cách nhiều người bắt đầu sử dụng thực phẩm bổ sung: Thấy một sản phẩm có lợi thì muốn dùng thêm một sản phẩm khác để "hỗ trợ" nhau.

Nhưng probiotic và nghệ có thực sự nên uống cùng nhau?

Một bên hỗ trợ hệ vi sinh, một bên được quan tâm vì đặc tính chống viêm

Đường ruột không chỉ là nơi tiêu hóa thức ăn. Hệ tiêu hóa chứa hàng tỷ vi sinh vật, trong đó có cả những vi khuẩn có lợi. Probiotic là các vi sinh vật sống được bổ sung nhằm hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Một số probiotic có thể giúp cải thiện một số triệu chứng tiêu hóa như đầy hơi, rối loạn đi tiêu hoặc tiêu chảy liên quan đến kháng sinh. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào chủng probiotic, không phải sản phẩm nào cũng mang lại tác dụng giống nhau.

Probiotic có thể được bổ sung qua các thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa cải muối hoặc một số loại phô mai. Ngoài ra còn có các sản phẩm dạng viên, bột và dung dịch.

Trong khi đó, nghệ được chú ý chủ yếu nhờ curcumin, hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể hỗ trợ một số vấn đề như khó tiêu hoặc đau do thoái hóa khớp, nhưng bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ để coi nghệ là phương pháp điều trị.

Vì thế, uống cùng nhau có được không?

Ở người khỏe mạnh, probiotic và nghệ nhìn chung có thể được sử dụng cùng nhau.

Về lý thuyết, hai loại này tác động theo những hướng khác nhau: Probiotic tập trung vào hệ vi sinh đường ruột, trong khi curcumin được quan tâm nhiều hơn ở khả năng chống viêm.

Nhưng điều đó không có nghĩa cứ uống cả hai là hệ tiêu hóa sẽ khỏe hơn.

Thực tế, sức khỏe đường ruột vẫn phụ thuộc nhiều vào những điều rất quen thuộc, ăn đủ chất xơ, đa dạng thực phẩm, vận động, ngủ đủ và hạn chế rượu bia.

Một hộp probiotic đắt tiền cũng không thể bù lại chế độ ăn nghèo rau củ và nhiều thực phẩm siêu chế biến kéo dài.

Thực phẩm bổ sung cũng có mặt trái

Probiotic thường được dung nạp tốt nhưng một số người có thể gặp đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón.

Những người suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh nặng cần thận trọng hơn khi sử dụng probiotic và nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng.

Với nghệ, dùng trong bữa ăn như một loại gia vị thường khác với việc sử dụng curcumin liều cao dưới dạng thực phẩm bổ sung. Một số sản phẩm curcumin có khả năng hấp thu cao đã được ghi nhận liên quan đến tổn thương gan.

Nghệ cũng có thể tương tác với một số thuốc. Vì vậy, người đang điều trị bệnh mạn tính, đặc biệt sử dụng nhiều loại thuốc, không nên tự ý bổ sung curcumin liều cao.

Phụ nữ mang thai cũng không nên tự sử dụng các sản phẩm nghệ/curcumin liều cao nếu chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Đừng biến việc chăm sóc đường ruột thành một cuộc chạy đua mua thực phẩm bổ sung

Điều dễ khiến nhiều người hiểu nhầm là nghĩ rằng càng nhiều sản phẩm bổ sung thì cơ thể càng được chăm sóc tốt.

Nhưng với đường ruột, đôi khi câu trả lời lại đơn giản hơn nhiều.

Một bữa ăn có rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, trái cây; một hộp sữa chua phù hợp; uống đủ nước; vận động đều đặn và ngủ đủ giấc có thể là những việc đáng ưu tiên trước khi nghĩ đến hàng loạt viên uống.

Nếu thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi hoặc khó tiêu kéo dài, đừng chỉ tìm cách "cân bằng hệ vi sinh" bằng thực phẩm bổ sung. Những triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được bác sĩ đánh giá.

Chăm sóc đường ruột không bắt đầu từ một viên uống. Đôi khi, nó bắt đầu từ chính những gì chúng ta đặt lên bàn ăn mỗi ngày.