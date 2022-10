'PINK VENOM' - bài hát của nhóm nhạc nữ vượt 200 triệu lượt stream nhanh nhất lịch sử Spotify

Vào ngày 19 tháng 8, BLACKPINK đã có màn trở lại được mong đợi từ lâu với "PINK VENOM", đĩa đơn phát hành trước trong album dài "BORN PINK" và kể từ khi phát hành, bài hát đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới, phá vỡ kỷ lục trên YouTube, Spotify, iTunes, Apple, Billboard...

Ngoài ra, "PINK VENOM" của BLACKPINK hiện là bài hát tiếng Hàn đạt 200 triệu lượt nghe nhanh nhất trên Spotify, đánh bại My Universe và Boy With Luv của BTS và thậm chí đánh bại "How You Like That" của chính họ.

Hiện tại, "PINK VENOM" (42 ngày) của BLACKPINK và "MONEY" (65 ngày) của LISA là những bài hát nữ K-pop đạt 200 triệu lượt stream nhanh nhất trong lịch sử Spotify.