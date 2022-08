BLACKPINK "đốt cháy" sân khấu lễ trao giải MTV VMAs 2022 với "Pink Venom"

Tiếp nối phần trình diễn của Jack Harlow với khách mời đặc biệt là Fergie và Lizzo, BLACKPINK đã có màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu Lễ trao giải MTV Video Music năm 2022. Với tư cách là nhóm nhạc K-pop nữ đầu tiên xuất hiện tại VMAs, BLACKPINK đã thể hiện đĩa đơn mới nhất mang tên "Pink Venom".

BLACKPINK trình diễn "Pink Venom" tại MTV VMAs 2022

Các thành viên Jisoo, Lisa, Rosé và Jennie nổi bật với những bộ trang phục mang phong cách chiến binh với hai màu chủ đạo đen, hồng. Với năng lượng dồi dào, BLACKPINK cho cân bằng về mặt vũ đạo và giọng hát. Màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc đã khuấy động lễ trao giải MTV VMAs. Đúng như lời giới thiệu của Latto, BLACKPINK cho thấy nhóm "không chỉ thống trị K-pop mà đã chiếm lĩnh thế giới".

Cũng trong lễ trao giải, BLACKPINK đã giành chiến thắng ở hạng mục "Best metaverse performance". Thành viên Lisa làm nên lịch sử với giải thưởng ở hạng mục "Best K-pop" với "Lalisa".

“Pink Venom” là đĩa đơn phát hành trước trong album sắp tới của Blackpink “Born Pink”, sẽ được phát hành vào ngày 16/9. Nhóm nhạc nữ K-pop sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới “Born Pink” vào mùa thu này, khởi động từ ngày 15/10 đến ngày 21/6/2023. Chuyến lưu diễn sẽ có các điểm dừng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Australia. Nhóm sẽ tổ chức tổng cộng 36 buổi hòa nhạc tại 26 thành phố trên khắp thế giới trong chuyến lưu diễn, dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu người hâm mộ.

BLACKPINK trên sân khấu lễ trao giải MTV VMAs 2022.

Vừa qua, Spotify thông báo rằng “Pink Venom” đã trở thành bài hát của nghệ sĩ nữ được phát trực tuyến nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng này. Video âm nhạc "Pink Venom" đạt 90,4 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành video ca nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube vào năm 2022. Hiện MV đã sở hữu hơn 216 triệu lượt xem.

Phá kỷ lục không còn xa lạ đối với nhóm nhạc hàng đầu K-pop. Vào năm 2020, MV của BLACKPINK cho "How you like that" đã đạt được 86,3 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên phát hành trên YouTube, lập kỷ lục về lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ vào thời điểm đó. Cùng năm đó, BLACKPINK được vinh danh là Nhóm nhạc hit của năm trên tạp chí Variety./.