PiaLinh “chúc phúc” cho mối tình đầu bằng ca khúc Pop Rock trong trẻo về tuổi học trò

Tối 15/10, nữ ca sĩ PiaLinh chính thức ra mắt MV “Chúc Phúc”, sản phẩm âm nhạc thứ hai dưới tư cách nghệ sĩ độc quyền của monoX Label. Tiếp nối thành công của “Đánh Cắp Trái Tim”, giọng ca trẻ mang đến một màu sắc mới – trưởng thành, sâu lắng nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo, gần gũi vốn là “chất riêng” của cô.

Nếu “Đánh Cắp Trái Tim” là câu chuyện về những rung động đầu đời, thì “Chúc Phúc” mở ra giai đoạn trưởng thành hơn của tình yêu học trò – khi người ta biết tương tư, biết buông bỏ, và biết mỉm cười để gửi lời chúc tốt đẹp cho người từng thương.

Mang phong cách Pop Rock học đường, “Chúc Phúc” gợi nhớ những giai điệu thanh xuân sôi nổi đầu thập niên 2000, kết hợp khéo léo cùng tinh thần tươi mới của Gen Z. Âm nhạc vừa trẻ trung vừa hoài niệm, tạo nên cảm xúc “vỡ òa” ở phần điệp khúc – khi cô gái quyết định rời đi trong bình yên, không oán trách, chỉ chọn “chúc phúc” như một cách khép lại chương cũ đầy kiêu hãnh.

Giai điệu sáng, ca từ tinh tế và giọng hát nhẹ nhàng giúp PiaLinh thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cô gái thông minh, tỉnh táo và tự tin. Đặc biệt, phần điệp khúc: “Giờ em đã hiểu, anh chả yêu ai ngoài chính bản thân mình...”

được khán giả dự đoán sẽ trở thành trend lời hát trên mạng xã hội nhờ ca từ vừa sâu sắc vừa dễ đồng cảm.

MV “Chúc Phúc” lấy bối cảnh học đường quen thuộc – sân trường, hành lang cuối buổi học, bảng đen, ánh nắng qua khung cửa. PiaLinh hóa thân thành cô lớp trưởng “con nhà người ta” – học giỏi, dịu dàng, chuẩn mực, được bạn bè yêu mến.

Phía sau hình ảnh ấy là một trái tim đang học cách tạm biệt mối tình đầu. Không bi lụy, không níu kéo, nhân vật chọn nói lời “chúc phúc” – như một biểu tượng của sự trưởng thành và lòng tự trọng.

Hình ảnh MV được xử lý màu trong trẻo, pha ánh vàng ấm gợi cảm giác hoài niệm. Xen giữa là những chi tiết rất Gen Z: ảnh chụp lấy liền, thư tay, ghi chú trong vở học – những hành động giản dị nhưng chứa đựng ký ức thanh xuân khiến người xem dễ dàng thấy mình trong đó.

Chia sẻ về dự án, PiaLinh cho biết:“Với tôi, ‘Chúc Phúc’ không phải là một câu chuyện buồn. Đó là cách nói lời cảm ơn với một mối quan hệ đẹp. Khi còn là học sinh, ai cũng từng yêu, từng tiếc nuối, nhưng điều đọng lại sau cùng luôn là lòng biết ơn – vì chúng ta đã từng thương một người thật lòng.”

Với hai sản phẩm liên tiếp – “Đánh Cắp Trái Tim” và “Chúc Phúc” – PiaLinh cho thấy định hướng rõ ràng của mình và monoX Label trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ: kể chuyện bằng âm nhạc giản dị, gần gũi nhưng đầy cảm xúc tích cực.

Không chỉ là một bản nhạc học đường, “Chúc Phúc” mang tinh thần của những ca khúc thanh xuân kinh điển – nơi âm nhạc không chỉ để nghe, mà để gợi nhớ, để cảm, và để lớn lên cùng người trẻ.

Có lẽ, trong vài năm tới, khi người ta nhắc về những bản nhạc gắn liền với tuổi học trò của thế hệ mới, “Chúc Phúc” sẽ là một trong những giai điệu được ngân vang đầu tiên – như một lời chào dịu dàng của thanh xuân.



