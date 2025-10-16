Nổi tiếng từ thập niên 1990 với giọng hát ngọt ngào và là em gái của danh ca Cẩm Ly, Hà Phương từng là giọng ca được khán giả yêu mến trong dòng nhạc quê hương trữ tình. Rời xa ánh đèn sân khấu để sang Mỹ định cư, nữ ca sĩ lại có cuộc sống xa hoa đến mức khiến nhiều người choáng ngợp khi kết hôn với một trong những tỷ phú gốc Việt giàu có tại Mỹ.

Ông xã của Hà Phương tên là Chính Chu, một doanh nhân gốc Việt sinh năm 1966 tại Việt Nam và sang Mỹ định cư từ nhỏ. Ông được biết đến là một trong những “cánh tay phải” quyền lực của tập đoàn tài chính toàn cầu Blackstone Group – quỹ đầu tư có tổng tài sản hàng trăm tỷ USD.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, tài sản của Chính Chu từng được ước tính lên tới 1,1 tỷ USD, đưa ông trở thành một trong những tỷ phú gốc Việt thành công nhất ở Mỹ. Ngoài việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, doanh nhân này còn nổi tiếng với lối sống kín tiếng, giản dị và rất yêu thương gia đình.

Sau khi kết hôn, Hà Phương rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc chồng con và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, song cuộc sống của cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi độ xa hoa.

Nữ ca sĩ hiện sinh sống cùng chồng và hai con gái trong biệt thự xa hoa tại New York, nằm ở khu thượng lưu bậc nhất nước Mỹ. Vợ chồng Hà Phương sống ở villa rộng 80ha, ngoài biệt thự chính còn 5-6 gian khác. Do đó, mỗi lần đi phải mất 1 tiếng di chuyển bằng ô tô. Ngoài ra, cặp đôi còn sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower. Căn penthouse trị giá 33,5 triệu USD (khoảng 761 tỷ đồng), rộng gần 1.400 m2, gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, ca sĩ Hà Phương tâm sự: “Hầu như người con gái nào cũng mong muốn gặp một người chồng thông minh, tài giỏi. Một tướng tài sẽ có nhiều mỹ nhân bao quanh. Tôi luôn ghi nhớ cô của tôi thường dạy: ‘Lấy chồng như đánh giặc, phải đủ chiến lược’. Chiến lược của tôi là sống thật trong sự khôn ngoan của mình. Khi sống với nhau, nên để ý khi nào nhún và khi nào nhường. Như một vị tiến sĩ tâm lý gia đình từng nói: ‘Mình nhún một để nhảy lên hai. Phải biết chọn thời điểm thích hợp’”.

Hà Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng xây hẳn 1 nhà hát Opera trong nhà chỉ để cô luyện thanh. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Biết tôi ở Mỹ học kỹ thuật thanh nhạc Opera, anh âm thầm xây cho tôi một cái rạp hát mà tôi không hề biết. Thật sự vì nhà rộng quá nên tôi không đi tới chỗ đó nên không biết anh đã xây.

Đến nỗi lần đó, một người thân trong gia đình phát hiện ra rồi chỉ với tôi thì tôi mới ngỡ ngàng. Anh thích giấu tôi khiến tôi bất ngờ, điều hài hước là mọi người trong nhà đều biết mà tôi lại không biết. Có lẽ anh chỉ thích tôi hát cho một mình ảnh nghe thôi, không cho tôi đi hát ở ngoài". Trải qua nhiều năm bên nhau, tình cảm giữa Hà Phương và Chính Chu vẫn bền chặt. Cặp đôi hiện có chung hai nhóc tỳ.

