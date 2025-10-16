Nữ ca sĩ cô lập Rosé bị ám ảnh thẩm mỹ

Charli XCX – nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh được nhiều người biết đến với phong cách âm nhạc táo bạo và cá tính không giống ai. Sau show diễn của Saint Laurent SS26, Charli bị dính nghi vấn cô lập Rosé khi có thái độ lạnh nhạt và phớt lờ ngôi sao Kpop. Đồng thời, cô cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội khi đăng hình trong đó phần mặt của thành viên BLACKPINK tối đen, không có ánh sáng.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý với những chia sẻ thẳng thắn về chủ đề dao kéo và áp lực ngoại hình trong bài phỏng vấn đặc biệt trên Vanity Fair. Ngôi sao sinh năm 1992 tiết lộ từng phải vật lộn với niềm tin “mình đủ tốt” khi liên tục bị soi mói hình thể và gương mặt.

Charli XCX bỗng trở thành một trong những nữ ca sĩ bị ghét nhất sau những hành động bị cho là cô lập Rosé tại show diễn Saint Laurent.

Charli X thẳng thắn tiết lộ mình bị ám ảnh thẩm mỹ.

Cụ thể, Charli chia sẻ cô từng trải qua giai đoạn “ám ảnh dao kéo”, cảm giác không hài lòng với bản thân và luôn có suy nghĩ nên chỉnh sửa những gì trên khuôn mặt. "Tôi luôn nghĩ về vẻ ngoài của mình và những gì tôi sẽ thay đổi trên khuôn mặt của mình" - nữ ca sĩ chia sẻ. Ngôi sao người Anh thừa nhận đã từng tiêm botox nhưng sau đó đã phải từ bỏ cách tiêm giảm nếp nhăn này vì chúng cản trở sự nghiệp diễn xuất đang phát triển của cô. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định hiện tại cô đang nỗ lực học cách chấp nhận cơ thể mình, và mong muốn khán giả cũng nhìn thấy cả con người phía sau lớp make-up và ánh đèn sân khấu.

Charli XCX không ngại khoe những hình cảnh cận mặt, thậm chí mặt mộc trên MXH.

Thời đại MXH phát triển khiến tiêu chuẩn "vẻ đẹp hoàn hảo" trở nên áp lực hơn bao giờ hết: ảnh chỉnh sửa, cái nhìn so sánh, bình luận “so kè” đang đè nặng lên tâm lý nhiều nghệ sĩ. Charli kể rằng có thời điểm cô bị ám ảnh bởi số đo, bởi những bình luận so sánh, bởi những tiêu chuẩn vô hình về vẻ đẹp. Cô cảm thấy mỗi thay đổi nhỏ trên gương mặt, mỗi kilogram dao động đều có thể trở thành chủ đề bàn tán. Nhưng nữ ca sĩ không hối hận vì đã từng đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân - vì đó là một phần của hành trình tìm kiếm sự tự tin.

Charli XCX luôn gắn liền với hình ảnh cá tính, "chiến đét" cùng body quyến rũ. Chủ nhân bản hit "party 4 u" trung thành với lối makeup tông nude - mắt khói, mái tóc đen dài uốn xoăn để giao diện thêm phần cuốn hút.

Nguồn: Page Six