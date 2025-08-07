Điểm lại những lần Thanh Hằng gặp "kiếp nạn" vì catwalk, tạo dáng

Tập mở màn của Vietnam's Next Top Model ngay lập tức đã trở thành tâm điểm dư luận. Tuy nhiên, ngay sau khi tập đầu tiên lên sóng, chương trình đã vấp phải nhiều tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng, đặc biệt là sau màn thị phạm của host Thanh Hằng.

Thanh Hằng chia sẻ: "Thật ra mình là “chuột bạch” đi kiểm tra phần thử thách xem ổn chưa hay an toàn chưa rồi mới cho thí sinh vô thi. Chứ mình có sung sướng gì hơn đâu".

Thanh Hằng diện một thiết kế váy dài rộng, được cần cẩu đưa lên không trung để thị phạm cho thí sinh.Trên không, chân dài thế hệ 8X tỏ ra khá lúng túng khi đối mặt với gió lớn và độ cao – hai yếu tố được cô đánh giá là thử thách thực sự. Thanh Hằng cho biết, cô muốn tự mình kiểm tra mức độ an toàn trước khi để các thí sinh tham gia phần thi này.

Màn thị phạm đạt triệu view, khiến Thanh Hằng phải khóa bình luận trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, màn tạo dáng thị phạm của Thanh Hằng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét phần thể hiện của siêu mẫu chưa thực sự cuốn hút và thiếu sức thuyết phục để làm hình mẫu cho thí sinh noi theo.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn cho rằng kỹ năng tạo dáng trên không của Thanh Hằng có phần "lép vế" so với các thí sinh trẻ như Tuyết Mai, Bảo Ngọc hay Ái Băng – những người không ngần ngại thực hiện các tư thế mạo hiểm, thậm chí ngả người giữa không trung, khiến người xem thót tim. Trên trang tiktok cá nhân, chân dài kỳ cựu đã khóa bình luận để tránh "bão" dư luận.

Dân mạng đánh giá các thí sinh tạo dáng ... đẹp hơn Thanh Hằng.

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Hằng gây tranh cãi về cách catwalk, tạo dáng khi xuất hiện trước công chúng. Trước đó, chân dài 8X xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP. HCM. Diện thiết kế ánh kim phản chiếu kết hợp với đôi cánh lớn, Thanh Hằng gặp không ít khó khăn khi trình diễn. Bộ trang phục cồng kềnh khiến phần dây siết chặt vào cơ thể, gây đau đớn cho nữ siêu mẫu. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp và truyền tải tinh thần của bộ sưu tập.

Thanh Hằng bị "gãy cánh" lúc trình diễn.

Tuy nhiên, ngay khi sắp hoàn thành phần catwalk, một sự cố bất ngờ đã xảy ra: một bên cánh phía sau bất ngờ rơi khỏi người Thanh Hằng và rớt xuống sàn diễn. Dù vậy, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, tiếp tục sải bước đến cuối đường băng trong tiếng cổ vũ từ khán giả.

Tại một sự kiện thời trang diễn ra vào tháng 4/2025, Thanh Hằng đảm nhận vị trí vedette – vai trò chủ chốt trong show diễn. Tuy nhiên, màn catwalk của cô bất ngờ gây tranh cãi khi xuất hiện những động tác tạo dáng tay chân uốn éo lạ mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Màn catwalk độc lạ của Thanh Hằng khiến dân tình bất ngờ.

Hành động này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là "chiêu" của siêu mẫu để tạo điểm nhấn và thể hiện cá tính riêng. Ngược lại, không ít ý kiến nhận xét màn tạo dáng có phần "lố tay", làm giảm đi khí chất sang trọng và thần thái quyền lực vốn có của bộ trang phục mang cảm hứng "nữ thần" mà cô đang mặc.

Tại The Face Vietnam 2018, Thanh Hằng từng gặp sự cố nhỏ khi trình diễn do sàn catwalk không bằng phẳng, khiến cô bất ngờ vấp ngã. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn của một siêu mẫu hàng đầu, cô nhanh chóng tháo giày và tiếp tục sải bước đầy tự tin và khí chất, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Thanh Hằng vấp ngã do sàn runway không bằng phẳng, cô ngay lập tức đã cởi giày để tiếp tục trình diễn.

Khi được hỏi về sự cố vấp ngã trên sân khấu có làm mất tính chuyên nghiệp của một siêu mẫu, Thanh Hằng chia sẻ: "Sự cố là những thứ chúng ta không lường trước được. Giống như mỗi ngày khi ra đường, có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra".

Dù liên tiếp vướng vào những tình huống dở khóc dở cười trên sàn diễn, từ sự cố tạo dáng gây tranh cãi cho đến tai nạn bất ngờ khi trình diễn, Thanh Hằng vẫn cho thấy bản lĩnh vững vàng của một siêu mẫu hàng đầu.

Không đôi co, không phản pháo trước những luồng dư luận trái chiều, chân dài 8X chọn cách im lặng và để phong thái chuyên nghiệp trên sân khấu tự lên tiếng. Với cô, mỗi bước catwalk không chỉ là màn trình diễn thời trang, mà còn là sự khẳng định vị thế và đẳng cấp không dễ bị lay chuyển theo thời gian.