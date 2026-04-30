Phương Ly đang hẹn hò với An Thuyên?

Giữa lúc tin đồn hẹn hò giữa Andree và Hà Môi rộ lên, mạng xã hội bất ngờ réo tên Phương Ly - tình cũ từng gắn liền với nam rapper. Không chỉ bị gọi tên trong câu chuyện cũ, nữ ca sĩ còn vướng thêm nghi vấn đang có mối quan hệ đặc biệt với An Thuyên - là một TikToker nổi tiếng với gần 900 nghìn lượt theo dõi. Anh thường tạo nội dung hài hước, review/check-in các địa điểm sang chảnh, xe sang.

Nguồn cơn của tin đồn bắt đầu từ những tương tác qua lại giữa Phương Ly và An Thuyên trên Threads. Cụ thể, mỗi khi nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái mang màu sắc tâm trạng, nam TikToker này thường xuyên xuất hiện để lại bình luận với nội dung "bắt sóng" khá ăn ý. Đáng chú ý, Phương Ly cũng nhiều lần thả tim hoặc phản hồi lại những bình luận này, tạo nên chuỗi tương tác lặp lại không ít lần.

Không dừng lại ở đó, trong một bài đăng liên quan đến âm nhạc, Phương Ly còn trực tiếp nhắc đến tên Thuyên, càng khiến dân mạng có thêm cơ sở để đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa cả hai. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ lẻ này khi được đặt cạnh nhau lại nhanh chóng trở thành hint được cư dân mạng soi kỹ.

Những tương tác giữa Phương Ly và TikToker An Thuyên làm dấy lên loạt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng mức độ tương tác dày đặc cùng cách đối đáp qua lại giữa Phương Ly và An Thuyên không đơn thuần chỉ là xã giao. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến giữ quan điểm thận trọng.

Nhiều người cho rằng việc tương tác trên mạng xã hội hiện nay khá phổ biến, đặc biệt với nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung, nên chưa thể vội kết luận đây là dấu hiệu hẹn hò. Một số khác nhận định đây có thể chỉ là cách giao tiếp mang tính vui vẻ, không nhất thiết phản ánh đời sống tình cảm.

Hiện tại, cả Phương Ly lẫn An Thuyên đều chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về những đồn đoán đang lan truyền. Dẫu vậy, với việc loạt tương tác vẫn còn hiển thị công khai, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ này vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Bộ tứ nhân vật đang được cư dân mạng réo gọi khắp các diễn đàn vì tin đồn tình cảm

Chuyện tình của Phương Ly và Andree từng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Cả hai bắt đầu quen biết và chơi cùng một nhóm bạn thân cách đây 10 năm. Cả hai chưa từng xác nhận hẹn hò, nhưng lại liên tục để lộ loạt "hint" yêu đương rõ mồn một, từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến những lần âm thầm "trùng hợp" về thời gian và địa điểm.

Hồi cuối năm 2023, Phương Ly và Andree bị bắt gặp khoảnh khắc ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển ở Phú Quốc. Đến tháng 4/2024, Phương Ly và Andree tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball. Cả hai "dính như sam" suốt cả buổi, kè kè không rời nhau nửa bước đúng chuẩn cặp đôi đang yêu đương mặn nồng. 3 tháng sau đó, cặp đôi tiếp tục lộ khoảnh khắc kè kè nhau dạo trên đường phố ở Nha Trang.

Andree và Phương Ly từng bị tóm dính khoá môi trên bãi biển Phú Quốc

Cho đến khoảng cuối tháng 8/2025, mối quan hệ giữa Phương Ly và Andree bị nghi trục trặc. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một người bạn Phương Ly với caption đầy ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu...". Đáng chú ý, khi có một tài khoản để lại bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ", chính chủ bài đăng đã thả tim.

Sau đó, các "thánh soi" tóm được động thái cả hai rời khỏi nhóm chat với fan của nhau trên Instagram. Trước đó, Phương Ly và Andree đều hiện diện trong broadcast của đối phương, tương tác thoải mái và cập nhật hình ảnh đời thường của nhau. Nhưng trong thời gian qua, cặp đôi không còn hoạt động sôi nổi, và cuối cùng là âm thầm thoát nhóm chat của nhau.

Hồi giữa tháng 12/2025, rapper WOKEUP tổ chức sự kiện ra mắt dự án mới. Phương Ly không chỉ là người chị thân thiết trong nghề mà còn trực tiếp góp giọng, phối hợp cùng đàn em trong sản phẩm lần này. Vì thế, việc cô vắng mặt tại một sự kiện quan trọng như vậy nhanh chóng gây thắc mắc. Gây chú ý hơn cả, ngay thời điểm sự kiện đang diễn ra, Phương Ly lại ung dung đăng ảnh check-in trên sân pickleball. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình "né" một ai đó, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Andree. Bởi lẽ, trong sự kiện ra mắt của WOKEUP, Andree đã có mặt để ủng hộ đàn em thân thiết.

Tin chia tay của Andree và Phương Ly xuất hiện từ tháng 8/2025

Hậu chia tay Phương Ly, Andree vướng tin hẹn hò TikToker Hà Môi. mọi chuyện bắt nguồn từ story check-in đi biển của cả hai, cư dân mạng soi ra sự trùng hợp đến từ view biển xịn xò. Chưa dừng lại ở đó, trong story của Andree trên Instagram, netizen phát hiện một giọng nói nghi là của cô gái đang than thở về chuyện thời tiết "nóng quá". Từ những chi tiết đáng ngờ này, mối quan hệ giữa Andree và Hà Môi leo thẳng lên hot search.

Tối muộn 29/4, nam rapper bất ngờ đăng tải hình ảnh mới và đính kèm dòng caption ngắn gọn: "Loạn lên". Trong bức ảnh, Andree xuất hiện với phong cách quen thuộc, đeo kính đen, để lộ loạt hình xăm đặc trưng, ngâm mình trong hồ bơi với background hướng ra biển. Đáng nói, góc chụp và khung cảnh này được netizen nhận ra có nhiều điểm tương đồng với những hình ảnh từng được cho là liên quan đến Hà Môi tại Phú Quốc trước đó.

Andree đáp trả giữa tin hẹn hò Hà Môi rầm rộ cõi mạng

