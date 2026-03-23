Giải cứu Phương Ly ra khỏi bộ dạng này!

Tính đến nay, Phương Ly đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật và vẫn giữ được sức hút riêng trong showbiz Việt. Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng hình ảnh gần gũi, nữ ca sĩ sinh năm 1990 còn được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “vợ quốc dân”.

Mới đây, Phương Ly trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một đêm diễn với bộ váy ngắn dáng rộng, họa tiết caro phối bèo nhún. Ngay sau đó, diện mạo này của nữ ca sĩ 9x đã trở thành chủ đề tranh luận trái chiều. Dưới phần bình luận, không ít người cho rằng bộ trang phục chưa thực sự tôn dáng, thậm chí làm tổng thể ngoại hình của Phương Ly trở nên kém ấn tượng.

Nhiều ý kiến còn so sánh diện mạo hiện tại của cô với quá khứ. Không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ từng ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng và ngọt ngào rất riêng, nên khi thay đổi phong cách trang điểm lẫn trang phục, cô dễ khiến công chúng cảm thấy lạ mắt. Trên mạng xã hội, một bộ phận cư dân mạng thậm chí còn để lại bình luận “đòi giải cứu” Phương Ly, mong nữ ca sĩ sớm quay lại với hình tượng nữ tính, dịu dàng từng gắn liền với tên tuổi của mình.

Phương Ly trở thành tâm điểm chú ý khi biểu diễn tại một sự kiện. Nguồn: ftuzone

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 mặc chiếc váy ngắn dáng rộng, bị cho rằng dìm nhan sắc và chưa thực sự phù hợp. Nguồn: ftuzone

Từ cuối năm 2025, Phương Ly bắt đầu nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định thay đổi hình ảnh, theo đuổi phong cách da nâu cá tính hơn. Đến một sự kiện vào tháng 2/2026, nữ ca sĩ tiếp tục trở thành đề tài bàn luận khi xuất hiện với bộ trang phục tông hồng nổi bật.

Dù lựa chọn trang phục khá bắt mắt, giọng ca 9x vẫn gây tranh cãi vì lối trang điểm bị cho là chưa thật sự hài hòa với tổng thể. Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh mới khiến cô phần nào mất đi nét dịu dàng, nữ tính vốn đã gắn liền với mình trước đó. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, nhận xét sự thay đổi về làn da và phong cách giúp Phương Ly trông mới mẻ, khác biệt và cá tính hơn.

Phong cách thời trang thời gian gần đây của Phương Ly liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Nguồn: fanstar.official

Từ cuối năm 2025, Phương Ly đã chuyển sang phong cách da nâu cá tính. Ảnh: FBNV

Phương Ly là em gái ruột của ca sĩ Phương Linh, đồng thời từng là một trong những hot girl nổi bật cùng thời với Chi Pu. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi bố mẹ đều công tác tại Đoàn ca múa Thanh Hóa, cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc từ nhỏ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Ly vẫn giữ được sức hút riêng và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Nữ ca sĩ từng tham gia Vietnam Idol 2007 và dừng chân ở Top 30. Đến năm 2018, em gái Phương Linh mới thực sự tạo được dấu ấn đậm nét trên thị trường nhạc Việt khi liên tiếp cho ra mắt những bản hit được giới trẻ yêu thích như Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên…