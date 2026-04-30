Andree đáp trả đúng 2 chữ giữa tin dẫn Hà Môi đến nơi từng hẹn hò với Phương Ly

Giữa lúc nghi vấn hẹn hò với TikToker Hà Môi vẫn đang chiếm sóng mạng xã hội, mọi động thái của Andree tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Tối muộn 29/4, nam rapper bất ngờ đăng tải hình ảnh mới và đính kèm dòng caption ngắn gọn: "Loạn lên".

Trong bức ảnh, Andree xuất hiện với phong cách quen thuộc, đeo kính đen, để lộ loạt hình xăm đặc trưng, ngâm mình trong hồ bơi với background hướng ra biển. Đáng nói, góc chụp và khung cảnh này được netizen nhận ra có nhiều điểm tương đồng với những hình ảnh từng được cho là liên quan đến Hà Môi tại Phú Quốc trước đó.

Động thái này nhanh chóng khiến cõi mạng dậy sóng. Thay vì lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn tình cảm, Andree chọn cách phản hồi ngắn gọn mà thẳng thừng, làm dấy lên nhiều luồng suy đoán. Không ít ý kiến cho rằng đây là cách nam rapper "đổ thêm dầu vào lửa", khiến nghi vấn tình cảm với Hà Môi càng thêm ồn ào.

Andree đăng ảnh ngay góc chụp trùng hợp với Hà Môi trước đó, đính kèm dòng trạng thái gây chú ý

Trước đó, mạng xã hội nhiều giờ qua liên tục bàn tán hint hẹn hò giữa Andree và Hà Môi. Bắt nguồn từ story check-in đi biển của cả hai, cư dân mạng soi ra sự trùng hợp đến từ view biển xịn xò. Chưa dừng lại ở đó, trong story của Andree trên Instagram, netizen phát hiện một giọng nói nghi là của cô gái đang than thở về chuyện thời tiết "nóng quá". Từ những chi tiết đáng ngờ này, mối quan hệ giữa Andree và Hà Môi leo thẳng lên hot search.

Sau khi tin đồn rộ lên, Andree có thái độ khá ung dung. Nam rapper vẫn giữ tần suất đăng tải hình ảnh, story mới trên Instagram, cùng với đó là màn đáp trả mới nhất. Trong khi đó, Hà Môi khá im ắng trước nghi vấn tình cảm với Andree. Tuy nhiên, trang cá nhân của cô liên tục nhận được nhiều bình luận nhắc đến Andree, cho thấy mức độ quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Việc Andree và Hà Môi cùng đi biển và check-in view na ná nhau khiến cư dân mạng bán tín bán nghi

Đoạn story của Andree có giọng nói nghi của Hà Môi

Andree Right Hand sinh năm 1987, được xem là một trong những nghệ sĩ góp phần định hình phong cách rap lifestyle tại Việt Nam. Âm nhạc của Andree thường xoay quanh những câu chuyện đời sống, tình yêu và góc nhìn cá nhân với phong cách khá cá tính. Ca từ trong các bản rap của anh nhiều khi mang màu sắc thẳng thắn, thậm chí có phần "ngông", thể hiện rõ chất riêng của một rapper mang đậm chất hip-hop.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, nam rapper cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí và giữ hình ảnh khá cá tính. Phong cách sống thẳng thắn và đôi khi khá bộc trực của Andree nhận không ít tranh luận nhưng cũng chính sự thẳng tính này lại tạo nên một phần cá tính riêng của Andree trong mắt khán giả.

Trong khi đó, Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà, SN 2003) là TikToker có 8 triệu người theo dõi. Cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút. Không những thế, Hà Môi được nhận xét ngày càng thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, KOL và livestream bán hàng.

Andree và Hà Môi leo thẳng lên hot search vì nghi vấn hẹn hò

Về chuyện hẹn hò, mối tình gần nhất của Andree là "cô bạn thân" Phương Ly. Hồi cuối năm 2023, cả hai bị bắt gặp khoảnh khắc ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển ở Phú Quốc. Sau đó cặp đôi liên tục bị bắt gặp nhiều khoảnh khắc đồng hành cùng nhau từ sân pickleball đến du lịch trong và ngoài nước.

Cho đến khoảng cuối tháng 8/2025, mối quan hệ giữa Phương Ly và Andree bị nghi trục trặc. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một người bạn Phương Ly với caption đầy ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu...". Đáng chú ý, khi có một tài khoản để lại bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ", chính chủ bài đăng đã thả tim.

Sau đó, các "thánh soi" tóm được động thái cả hai rời khỏi nhóm chat với fan của nhau trên Instagram. Trước đó, Phương Ly và Andree đều hiện diện trong broadcast của đối phương, tương tác thoải mái và cập nhật hình ảnh đời thường của nhau. Nhưng trong thời gian qua, cặp đôi không còn hoạt động sôi nổi, và cuối cùng là âm thầm thoát nhóm chat của nhau.

Trong khi đó, Hà Môi cũng từng vướng loạt hint hẹn hò với Phillip Lê khi liên tục xuất hiện chung, đi du lịch và có tương tác đáng ngờ trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau khi thông tin Hà Môi vướng nghi vấn tình cảm với Andree thì cư dân mạng phát hiện Phillip Lê đã "bỏ ghim" các video quay chung cùng Hà Môi trên kênh TikTok. Hiện tại, loạt giả thuyết tình cảm vẫn dừng lại ở mức nghi vấn từ phía netizen.

Andree và Phương Ly bị tóm dính khoá môi nhau ở bãi biển Phú Quốc

