Kim Soo Hyun được tình cũ Jisoo (BLACKPINK) tình tứ dìu đỡ tại sự kiện Canneseries, tạo nên cảnh phim ngôn tình giữa đời thật

Sáng 30/4, tờ Insight đưa tin, nữ diễn viên Kim Soo Hyun và tài tử Ahn Bo Hyun (tình cũ Jisoo nhóm BLACKPINK) vừa đổ bộ sự kiện công chiếu bộ phim God’s Beads tại liên hoan phim Canneseries, Pháp. Diện đầm cúp ngực đỏ rực rỡ, mỹ nhân họ Kim bừng sáng tại hoạt động mới và nổi bần bật trong mọi khung hình do truyền thông chụp lại được. Trong khi đó, tài tử Ahn Bo Hyun xuất hiện trong bộ vest xanh nhạt đầy lịch lãm, thu hút mọi ánh nhìn nhờ diện mạo điển trai, cuốn hút.

Đặc biệt, 1 màn tương tác giữa 2 ngôi sao tại sự kiện mới đây đã trở thành chủ đề nóng, được bàn tán không ngớt suốt 24 giờ qua. Trong clip, mỹ nhân Kim Soo Hyun bất ngờ bị vấp nhẹ khi đang sải bước. Ngay lập tức, Ahn Bo Hyun đã nhanh chóng nắm lấy tay người đẹp để giúp cô giữ thăng bằng. Tài tử sinh năm 1988 tiếp tục nắm chặt tay nữ đồng nghiệp và dìu đỡ cô trong suốt đoạn đường sau đó. Trước ống kính, 2 ngôi sao toát lên vẻ rạng rỡ đầy tự tin, khiến công chúng không thể rời mắt trước khí chất cuốn hút cùng aura tỏa sáng.

Clip ghi lại màn xuất hiện của Ahn Bo Hyun và mỹ nhân Kim Soo Hyun đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Ahn Bo Hyun nhanh chóng đỡ lấy nữ diễn viên Kim Soo Hyun khi cô loạng choạng suýt vấp ngã. Ảnh: X

Sau đó, tài tử họ Ahn nắm chặt tay nữ đồng nghiệp không rời trong suốt đoạn đường đi còn lại. Ảnh: X

Nữ minh tinh Kim Soo Hyun và nam thần Ahn Bo Hyun thi nhau tỏa sáng trước ống kính, được fan gán ghép nhiệt tình sau màn “song kiếm hợp bích” ở sự kiện mới đây. Ảnh: Naver

Hành động ga lăng của Ahn Bo Hyun đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Đồng thời, khoảnh khắc nam diễn viên đón lấy tay giai nhân lúc suýt vấp ngã rồi dìu đỡ cô cũng đã nhanh chóng trở nên viral mạnh mẽ, thậm chí còn được ví von với 1 cảnh phim ngôn tình.

Khán giả đồng loạt xuýt xoa, “tan chảy” trước màn tương tác hệt 1 cảnh phim giữa Ahn Bo Hyun và nữ diễn viên Kim Soo Hyun: “ Anh ấy nắm lấy tay bạn diễn tự nhiên đến mức làm tôi liên tưởng ngay tới 1 cảnh phim truyền hình”, “Sự chênh lệch kích thước bàn tay của họ mới trông đáng yêu làm sao. Bàn tay của Ahn Bo Hyun dường như bao trọn được cả tay nữ diễn viên Kim Soo Hyun luôn ấy chứ” ,...

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, là nam diễn viên có sự nghiệp thăng tiến vững chắc và ấn tượng của màn ảnh Hàn Quốc hiện nay. Với chiều cao lý tưởng 1m87, gương mặt nam tính và xuất thân là vận động viên boxing chuyên nghiệp, anh mang đến làn gió mới cho các vai diễn của mình.

Sự nghiệp của Ahn Bo Hyun không trải đầy hoa hồng mà là kết quả của sự kiên trì bền bỉ. Anh từng đóng nhiều vai phụ trong các phim đình đám như Hậu duệ mặt trời hay Her Private Life. Thời điểm đó, dù đóng phim nhưng anh vẫn phải làm thêm nhiều công việc chân tay như bốc vác, giao báo để trang trải cuộc sống.

Đến năm 2020, vai diễn phản diện Jang Geun Won trong Itaewon Class đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Diễn xuất xuất sắc đến mức “đáng ghét” của Ahn Bo Hyun đã giúp anh nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn và công chúng. Sau Itaewon Class, anh liên tục biến hóa qua nhiều hình tượng: chàng cảnh sát phong trần trong My Name, giám đốc ấm áp trong Yumi's Cells, hay công tố viên quân đội mạnh mẽ trong Military Prosecutor Doberman. Gần đây, vai diễn thiếu gia cảnh sát trong Flex X Cop tiếp tục củng cố vị thế nam chính hàng đầu của anh.

Ahn Bo Hyun từng thu hút sự chú ý cực lớn của truyền thông toàn cầu khi xác nhận hẹn hò với Jisoo (BLACKPINK) vào tháng 8/2023. Tuy nhiên, cặp đôi đã xác nhận chia tay chỉ sau 2 tháng công khai do lịch trình bận rộn. Kể từ đó, anh trở lại lối sống kín tiếng và tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp.

Ahn Bo Hyun có nhiều vai diễn ấn tượng. Ảnh: Elle

Cặp đôi 1 thời Jisoo - Ahn Bo Hyun nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng châu Á trong giai đoạn còn hẹn hò. Ảnh: X

Trong khi đó, Kim Soo Hyun gia nhập giới trí với tư cách người mẫu sau khi giành quán quân trong cuộc thi Siêu mẫu Hàn - Trung vào năm 2005. Sau đó, cô lấn dân sang diễn xuất và ra mắt với vai trò diễn viên trong tác phẩm Queen of the Game của đài SBS. Kim Soo Hyun từng đóng vai chính trong Fugitive Plan B , Romance Town , Brain , Monster, Chimera ...

Ngoài ra, vào năm 2015, Kim Soo Hyun còn thử sức tiến sang thị trường Hollywood và nhận 1 vai nhỏ trong bộ phim Avengers: Age of Ultron của Marvel. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát và diễn xuất tốt, cô tiếp tục vượt qua vòng casting để góp mặt trong The Dark Tower (2017), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) và loạt phim Marco Polo của Netflix (2014-2016).