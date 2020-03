"Phượng Khấu": Diễm My 9X lặn mất tăm, Jun Phạm rút khỏi dự án khiến con trai ngôi sao nổi tiếng phải thế vai

Sau 2 tập phim đầu tiên, webdrama cung đấu Phượng Khấu đã đón nhận nhiều thông tin trái chiều.

Không ít khán giả cho rằng dù có sự cố gắng nhưng Phượng Khấu đang lâm vào cảnh gây thất vọng vì nội dung lê thê, rườm rà. Tuy mang tiếng phim cung đấu nhưng diễn viên lại quá già, không trẻ đẹp như những dự án đã ra mắt trước đó.

Ngoài ra, phần lồng tiếng, kỹ xảo cũng mắc quá nhiều lỗi cơ bản. Ở Phượng Khấu, có 1 số nhân vật thu tiếng trực tiếp, có 1 số nhân vật được lồng tiếng lại. Phần lồng tiếng quá mượt mà, không sai lỗi nào đã làm cho phần thu tiếng trực tiếp bị chênh. Giọng thật của nữ chính Hồng Đào (vai Hiệu Nguyệt) cũng biến mất, thay vào đó đoàn phim đã sử dụng lồng tiếng để lắp vào.

Dàn diễn viên hiện tại bị chê bai quá già, không có chất cung đấu.

Trước khi Phượng Khấu ra mắt, đã có thông tin Jun Phạm và Diễm My 9X tham gia phim. Tuy nhiên, đến hiện tại, Jun Phạm đã rút khỏi dự án, về phần Diễm My phía sản xuất Phượng Khấu cũng dùng Fanpage chính thức để thông báo rằng cô đã bị thế vai.

Lý do cả Diễm My 9X lẫn Jun Phạm đưa ra là bận rộn với lịch trình riêng, không thể sắp xếp kịp để quay Phượng Khấu. Thế vai cho Diễm My là diễn viên trẻ Ngọc Xuyên.

Diễm My 9X.

Ngọc Xuyên là người thế vai cho Diễm My.

Còn Jun Phạm, thế vai cho anh là con trai danh hài Minh Nhí - Minh Khải. Trong phim, Minh Khải hóa thân thành Hồng Nhậm (Vua Tự Đức thời trẻ). Minh Khải cho biết, chính đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã chủ động liên hệ để mời anh đóng vai Hồng Nhậm.

Nội dung của Phượng Khấu xoay quanh cuộc đời của Phạm Hiệu Nguyệt (tức Từ Dụ Hoàng thái hậu). Khi trở thành Phủ thiếp của Hoàng tử Miên Tông, Hiệu Nguyệt có được vô vàn sự yêu thương, sủng ái, đồng thời cũng nhận lấy những ganh ghét, đố kỵ. Sau cái chết của con gái Uyên Ý, Hiệu Nguyệt dần nhận ra sự bạc bẽo, ích kỷ của những con người trong gia đình Đế vương.

Jun Phạm.

Minh Khải thế vai cho Jun Phạm.

Sau khi trở thành một phi tần của Hoàng đế, Hiệu Nguyệt vẫn tìm cách tránh xa những âm mưu đen tối, giữ cho mình bản tính thiện lương, dạy dỗ 2 người con là Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm. Nhưng những âm mưu đen tối kia vẫn không buông lấy nàng, khiến nàng phải đứng lên, học cách tự bảo vệ mình.

Đến cuối cùng, Hiệu Nguyệt vượt qua mọi sự ganh ghét trong chốn cung đình, đưa con trai Hồng Nhậm lên ngôi Hoàng đế. Hiệu Nguyệt trở thành người phụ nữ quyền uy nhất triều Nguyễn trong hơn 60 năm.