Người ta vẫn hay nói: "Phụ nữ đẹp là do trời sinh". Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. Không ít phụ nữ dù đã qua ngưỡng tuổi 40 vẫn giữ được làn da căng bóng, vóc dáng thon gọn, thần thái đầy sức sống. Không phải vì họ không già đi, mà là họ già một cách có chủ đích thông qua 5 thói quen sống cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể học theo.

Nếu bạn đã làm được 2 trong số đó, bạn đã thuộc nhóm phụ nữ biết yêu bản thân thực sự, và đang đi đúng hướng trên hành trình "trẻ mãi không già".

1. Ngủ đủ giấc, sống điều độ: Bí quyết trẻ lâu không tốn tiền

Giấc ngủ chính là “kem dưỡng da miễn phí” mà trời ban cho phụ nữ. Khoa học chỉ ra rằng, khung giờ từ 23h đêm đến 3h sáng là thời gian vàng để da phục hồi và tái tạo. Thiếu ngủ hoặc thường xuyên thức khuya sẽ khiến da sạm màu, khô ráp, nổi mụn, nhanh lão hóa.

Lời khuyên dành cho bạn:

- Giữ giờ ngủ – dậy cố định, kể cả cuối tuần.

- Tạo môi trường ngủ lý tưởng: Phòng tối, yên tĩnh, nhiệt độ mát mẻ.

- Tránh dùng điện thoại trước khi ngủ, thay vào đó hãy đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ.

2. Ăn lành mạnh, da tự sáng: Không cần đến spa

Bạn là những gì bạn ăn. Da cũng vậy. Một chế độ ăn giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa từ rau củ quả sẽ khiến da mịn màng, rạng rỡ từ bên trong. Ngược lại, ăn quá nhiều đồ chiên rán, đường ngọt, cay nóng lại khiến da nổi mụn, xỉn màu, nhanh nhăn.

Lời khuyên dành cho bạn:

- Mỗi ngày ăn ít nhất 5 phần rau và trái cây.

- Hạn chế thực phẩm đóng gói, đường trắng và chất béo xấu.

- Uống ít nhất 1.5 - 2 lít nước mỗi ngày.

3. Tập thể dục: Đẹp dáng, sáng da, khỏe cả tâm hồn

Bạn không cần lúc nào cũng có mặt ở phòng gym hay huấn luyện viên riêng, chỉ cần duy trì thói quen vận động đều đặn, bạn đã khác biệt với 80% phụ nữ khác. Tập luyện giúp máu lưu thông tốt, da hồng hào, độc tố được đào thải qua mồ hôi.

Lời khuyên dành cho bạn:

- Chọn môn mình thích: đi bộ, nhảy dây, đạp xe, bơi, yoga…

- Tập tối thiểu 30 phút mỗi lần, 3 buổi/tuần.

- Có thể rủ bạn bè tập cùng để duy trì động lực.

4. Giữ tinh thần lạc quan: Đẹp từ ánh mắt đến nụ cười

Tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình. Một người phụ nữ hay cau có, căng thẳng sẽ nhanh già hơn người biết mỉm cười và sống tích cực. Căng thẳng làm tăng hormone cortisol – kẻ thù của làn da.

Lời khuyên dành cho bạn:

- Thường xuyên tập hít thở sâu, thiền, viết nhật ký cảm ơn.

- Dành thời gian cho những thứ mình yêu: vẽ, đọc, trồng cây…

- Ở bên những người tích cực – năng lượng tốt là thứ lan truyền được.

5. Chăm da đúng cách: Đẹp là một hành trình, không phải phép màu

Bạn không cần luôn dựa cả vào bộ mỹ phẩm quá đắt tiền, chỉ cần hiểu da mình cần gì và chăm sóc đúng cách. Làm sạch – cấp ẩm – chống nắng là 3 bước cơ bản nhất giúp bạn giữ được làn da tươi trẻ lâu dài.

Lời khuyên dành cho bạn:

- Xác định loại da: Dầu, khô, hỗn hợp… để chọn sản phẩm phù hợp.

- Đừng bỏ qua chống nắng – kẻ phá hủy làn da số 1 là tia UV.

- Đắp mặt nạ 2 – 3 lần/tuần để bổ sung dưỡng chất.

Một người phụ nữ nhìn trẻ lâu, không phải do gene tốt hay do may mắn. Đó là kết quả của nhiều năm sống có ý thức, có nguyên tắc, có yêu thương chính mình.

Nếu bạn đã, đang hoặc sẽ thực hiện được 2 trong 5 thói quen này, xin chúc mừng – bạn đang đi đúng hướng trên hành trình giữ gìn tuổi xuân một cách bền vững và lành mạnh.

Đừng chờ đến khi gương mặt hằn dấu thời gian mới bắt đầu thay đổi. Bắt đầu từ hôm nay, hãy dành cho bản thân một chút yêu thương để 5 năm, 10 năm sau, bạn sẽ biết ơn chính mình vì đã không bỏ bê thanh xuân.