Theo tử vi phương Đông, tháng 8 Âm lịch thường được xem là khoảng thời gian bản lề của cả năm, khi năng lượng cát – hung đan xen, tạo ra những bước ngoặt bất ngờ. Năm nay, tháng 8 Âm lịch lại càng đặc biệt bởi sự xoay chuyển mạnh mẽ trong vận trình của nhiều con giáp. Một số tuổi sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, công danh sự nghiệp mở ra cơ hội mới, tài chính hanh thông. Ngược lại, cũng có những tuổi cần thận trọng hơn, đặc biệt là tránh lời ra tiếng vào và sự cố thị phi, để không đánh mất những gì đã gầy dựng.

Hai con giáp được quý nhân hỗ trợ nhiệt tình

1. Tuổi Thìn: Bước vào thời kỳ rực rỡ

Người tuổi Thìn vốn thông minh, tham vọng và có chí tiến thủ. Tháng 8 Âm lịch năm nay, quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp tuổi Thìn tháo gỡ nhiều vướng mắc. Những dự án tưởng chừng bế tắc bỗng tìm được hướng đi, đối tác hợp tác nhiệt tình và cấp trên ghi nhận nỗ lực.

Về tài chính, đây là thời điểm tuổi Thìn có thể “bật lên” mạnh mẽ. Người làm kinh doanh gặp mối lớn, dòng tiền ổn định và có cơ hội mở rộng. Người làm công sở có thể được tăng lương, thưởng hoặc ít nhất là lời hứa hẹn chắc chắn cho sự thăng tiến cuối năm.

Đặc biệt, quý nhân của tuổi Thìn thường là những người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm. Nếu biết lắng nghe, tận dụng sự dẫn dắt, tuổi Thìn sẽ không chỉ vượt qua khó khăn hiện tại mà còn xây nền tảng vững chắc cho giai đoạn sau.

Lời khuyên: Đừng quá nôn nóng. Sự hỗ trợ của quý nhân sẽ phát huy tối đa khi bản thân giữ được sự kiên trì và biết học hỏi.





2. Tuổi Hợi: Nhân duyên tốt, tiền bạc vượng

Người tuổi Hợi trong tháng 8 Âm lịch như được “thiên thời địa lợi nhân hòa” nâng đỡ. Quý nhân không chỉ giúp trong công việc mà còn mang đến những cơ hội bất ngờ trong tài chính. Các khoản đầu tư nhỏ trước đó bắt đầu sinh lời, việc làm thêm hoặc dự án phụ mang về lợi nhuận ngoài mong đợi.

Đáng chú ý, tuổi Hợi còn nhận được sự trợ giúp từ các mối quan hệ xã hội. Bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân sẵn sàng chìa tay hỗ trợ, khiến mọi việc trở nên thuận lợi. Với những ai độc thân, đây cũng là thời điểm đào hoa nở rộ, dễ gặp được nhân duyên tốt.

Trong sự nghiệp, tuổi Hợi được đồng nghiệp tôn trọng, cấp trên đánh giá cao. Đây là cơ hội để bản mệnh khẳng định vị trí và chuẩn bị bước sang giai đoạn bứt phá vào cuối năm.

Lời khuyên: Hãy tận dụng sự ủng hộ của mọi người, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn để quý nhân luôn bên cạnh.

Hai con giáp cần tránh thị phi giăng lối

1. Tuổi Ngọ: Cẩn trọng với lời nói và hành động

Người tuổi Ngọ nổi tiếng thẳng thắn, mạnh mẽ. Nhưng chính sự bộc trực này trong tháng 8 Âm lịch có thể khiến bản mệnh rơi vào thị phi. Chỉ một câu nói vô tình hoặc hành động nóng nảy cũng đủ để kẻ xấu thêu dệt, tạo ra rắc rối.

Trong công việc, tuổi Ngọ cần đặc biệt lưu ý đến môi trường tập thể. Tránh để những va chạm nhỏ biến thành mâu thuẫn lớn. Hãy kiềm chế cái tôi, đặt lợi ích chung lên trước để giữ vững vị trí.

Về tài chính, tháng này không nên đầu tư vội vàng. Những thông tin “mật” dễ chỉ là lời đồn thổi. Người tuổi Ngọ cần tỉnh táo để không “mất tiền oan” vì tin nhầm người.

Lời khuyên: Học cách kiệm lời và giữ bình tĩnh. Thái độ mềm mỏng, linh hoạt sẽ giúp tuổi Ngọ vượt qua sóng gió thị phi.





2. Tuổi Dậu: Tránh bị cuốn vào tranh chấp

Tháng 8 Âm lịch, tuổi Dậu dễ gặp những chuyện không đâu. Có thể là hiểu lầm trong lời ăn tiếng nói, cũng có thể là bị lôi kéo vào mâu thuẫn tập thể. Nếu không khéo léo, bản mệnh sẽ bị mang tiếng xấu hoặc ảnh hưởng uy tín.

Trong sự nghiệp, tuổi Dậu cần tránh đứng về phe phái nào. Hãy giữ sự trung lập, tập trung vào công việc chuyên môn. Đây không phải thời điểm thích hợp để “nổi bật” bằng cách tranh luận gay gắt, bởi rất dễ rước thêm kẻ đối đầu.

Tài chính của tuổi Dậu trong tháng này cũng không mấy sáng sủa. Việc chi tiêu cần có kế hoạch, tránh mua sắm theo cảm hứng hoặc cho người khác vay tiền. Bởi khả năng đòi lại là rất khó.

Lời khuyên: Thận trọng trong các mối quan hệ, giữ cho mình một “khoảng an toàn”. Đây là cách tốt nhất để tuổi Dậu tránh khỏi thị phi và giữ vững sự bình yên.

Tháng 8 Âm lịch năm nay thực sự đặc biệt. Tuổi Thìn và tuổi Hợi may mắn có quý nhân phù trợ, mở ra cơ hội bứt phá về công việc và tài chính. Ngược lại, tuổi Ngọ và tuổi Dậu cần thận trọng hơn, bởi thị phi giăng lối dễ khiến bản mệnh mệt mỏi, hao tổn.

Dù là con giáp nào, lời nhắc chung cho tất cả là hãy biết giữ tâm thế bình tĩnh, lắng nghe nhiều hơn, học cách cân bằng giữa lợi ích cá nhân và tập thể. Bởi chỉ có như vậy, vận trình mới thực sự hanh thông, an lành.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)