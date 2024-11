Phụ nữ trung niên thường tìm thấy sự tự tin và phong cách riêng qua những lựa chọn thời trang, và bộ phim sitcom "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" (Sex and the City) chính là nguồn cảm hứng vô tận cho họ. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và cuộc sống ở New York mà còn là một bản tuyên ngôn thời trang đầy màu sắc. Nhân vật Carrie Bradshaw và những người bạn của cô ấy đã trở thành những biểu tượng thời trang không thể phai mờ với cách phối hợp trang phục táo bạo và sành điệu.

Qua từng tập phim, phụ nữ trung niên học được cách thể hiện cá tính của mình qua từng chiếc váy, đôi giày hay phụ kiện. Những xu hướng thời trang được nhân vật phô diễn không chỉ giúp họ cập nhật phong cách mà còn khích lệ họ mạnh dạn thử nghiệm những điều mới mẻ, phá bỏ rào cản tuổi tác. Bộ phim đã chứng minh rằng phong cách và sự quyến rũ không hề giảm sút theo thời gian mà ngược lại, nó còn được lên men bởi kinh nghiệm và sự tự tin.

Tuyên ngôn về thời trang của 4 cô gái trong Sex and the City

"Chuyện ấy là chuyện nhỏ" đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi thông điệp mạnh mẽ: phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có quyền thể hiện sự độc lập, tự chủ trong cách họ ăn mặc và sống đời. Phụ nữ trung niên có thể nhìn vào bộ phim này để tìm thấy nguồn động viên trong việc xây dựng một hình ảnh xinh đẹp, độc đáo và phong phú, giống như chính cuộc đời họ vậy.

Bài học bắt buộc của "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" (Sex and the City) chính là bí quyết để trở thành một tín đồ thời trang. Làm thế nào để tỏa sáng như bốn nữ chính, mỗi người đều có phong cách thời trang riêng?

Một đôi giày cao gót vừa vặn sẽ quyết định vị thế thời trang của bạn! Trong phim, Mr. Big hối hận vì trốn tránh hôn nhân đã nói: "Mỗi khi nghe thấy tiếng giày cao gót trên phố, tim tôi lại đập loạn xạ!". Rõ ràng bí quyết làm đẹp của Carrie, người nghiện giày, nhất định phải có hàng trăm đôi giày cao gót.

Bên cạnh việc check-in tại các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng trong phiên bản điện ảnh, nổi bật nhất vẫn là đôi giày Manolo Blahnik màu xanh xuất hiện vô số lần trong các cảnh quay cận. Phiên bản giới hạn, ngoài màu tím Pantone, còn có chữ ký viết tay kèm logo, lại trở thành giấc mơ của biết bao phụ nữ. Giày cao gót Valentino Garavani Rockstud, với thiết kế cổ điển và dễ phối đồ, là lựa chọn hoàn hảo cho đôi giày may mắn đầu năm mới.

Balenciaga, với sức hút ma mị, được thể hiện trên những đôi giày cao gót, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Đôi giày cao gót mũi nhọn Romy của Jimmy Choo được làm bằng da lộn, sử dụng công nghệ khắc laser chính xác để tạo ra họa tiết ngôi sao, vừa cá tính vừa đáng yêu.

Để tạo dựng phong cách thời trang riêng, Carrie là một bậc thầy phối đồ. Từ khóa cho phong cách của cô là họa tiết, màu sắc và phụ kiện trang trí cầu kỳ. Nguyên tắc là tự tin, táo bạo, pha trộn để tạo nên khí chất nổi bật. Ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể học hỏi được nhiều điều từ mỗi bộ trang phục của Carrie.

Cô ấy luôn mang đến sự bất ngờ thú vị mỗi khi xuất hiện. Tâm trạng cũng đa dạng như trang phục, và bản thân cô cũng trở nên rạng rỡ hơn. Thương hiệu Balenciaga kết hợp hoa văn rực rỡ với sọc đen trắng là lựa chọn không thể thiếu trong phong cách phối đồ của Carrie. Needle & Thread nổi tiếng với những bộ trang phục lãng mạn, với màu sắc chuyển dần từ trắng ngà sang hồng nước, điểm xuyết bằng hạt cườm, kim sa, pha lê lấp lánh và họa tiết thêu hoa rực rỡ. Gucci với những phụ kiện trang trí cầu kỳ và đường cắt bất đối xứng, khiến màu hồng nữ tính càng thêm tươi tắn và trẻ trung. Hương thơm đại diện cho phong cách này là J’adore Dior với hương lan, hoa hồng và hoa nhài, thể hiện cá tính độc lập, chân thật, vừa nhạy cảm vừa tinh tế.

Samantha, biểu tượng của sự quyến rũ, luôn biết cách thể hiện sự gợi cảm của mình. Từ khóa cho phong cách của cô là cổ chữ V sâu, ôm sát và chất liệu mềm mại. Nguyên tắc là sự gợi cảm mới là bản chất thật sự của thành thị. Áo trắng cổ chữ V sâu của Dsquared2 kết hợp với chân váy bút chì tua rua ánh vàng của Rochas. Áo vest xanh chất liệu satin của P.A.R.O.S.H. có thể kết hợp với áo ngực ren hoặc áo hai dây cổ chữ V sâu, cùng chân váy mini viền da trắng và bạc của Mugler, toát lên vẻ nữ tính. Chất liệu mềm mại, ôm sát càng tôn dáng, nâng tầm sự quyến rũ. Hương thơm đại diện là Tom Ford với hương cà phê và hoa hồng, mang đến vẻ quyến rũ bí ẩn và ma mị.

Miranda, đại diện cho nữ doanh nhân lý trí nơi công sở, có phong cách ăn mặc phóng khoáng và lịch sự. Từ khóa cho phong cách của cô là bờ vai và vòng eo, kiểu dáng đơn giản, gam màu tối. Nguyên tắc là xây dựng khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt. Chất liệu cứng cáp kết hợp với kiểu dáng thắt eo thanh lịch kiểu Pháp tạo nên vẻ ngoài vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ. Đầm xòe thắt eo hai màu mận đen của Gal Azrouel và đầm đen họa tiết nổi của Prabal Gurung có đường cắt may tinh tế. Và tất nhiên không thể thiếu những bộ vest công sở. Hương thơm đại diện là Gabrielle Chanel với hương hoa huệ trắng, hoa nhài, ylang-ylang, hoa cam thể hiện cá tính đơn giản, lịch sự nhưng ấm áp.

Charlotte, với xuất thân giàu có, luôn tốt bụng và ngây thơ. Từ tình yêu đến phong cách ăn mặc của cô đều ngọt ngào và lãng mạn như nàng Bạch Tuyết. Từ khóa cho phong cách của cô là diềm xếp nếp, màu trơn và tay áo công chúa đáng yêu. Nguyên tắc là dù ở độ tuổi nào cũng phải giữ được trái tim thiếu nữ. Diềm xếp nếp và tay áo công chúa là đặc trưng của phong cách này, màu sắc chủ yếu là gam màu trắng tinh khôi. Hương thơm đại diện là Chloe Love Story với hương hoa cam, hoa đào và gỗ tuyết tùng, thể hiện cá tính ngây thơ, lãng mạn và dịu dàng, ngọt ngào.

Để sở hữu tinh thần của một người phụ nữ và sức mạnh của phái nữ, hãy tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Thứ nhất, hãy là người độc lập về kinh tế và biết yêu chiều bản thân.

- Thứ hai, hãy nắm bắt và tận hưởng từng ngày, đừng sợ lão hóa, đừng ngại thay đổi và thất vọng. Dù ở tuổi nào, bạn cũng có thể thời trang, giữ được sự ngây thơ và có cơ hội tìm thấy hạnh phúc, miễn là bạn không bỏ cuộc.

- Thứ ba, có thể không có bạn trai, nhưng nhất định phải có bạn thân.

- Thứ tư, bạn là người như thế nào sẽ thu hút những người tương tự.

- Cuối cùng, tình yêu có thể phai nhạt, nhưng giày cao gót thì luôn ở đó.