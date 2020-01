Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, vừa thông minh vừa xinh đẹp, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận thăng hoa rực rỡ không kém bất cứ ai

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng được sinh vào thời khắc hoàng kim nên cuộc đời thường gặp được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong số những tháng âm lịch có 3 tháng được xem là tháng tốt lành nhất, vì vậy phụ nữ nào sinh vào một trong 3 tháng này, xác định cuộc đời toàn màu hồng. Họ là những người vừa thông minh, vừa tài giỏi, bên cạnh đó lại gặp được nhiều may mắn, nên mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều rất hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt, đối với những người đã có gia đình thì gia đạo của họ ngày càng bình an và thịnh vượng, dù có gặp sóng gió cũng vượt qua được nhờ trời ban nhiều phước lành. Cùng xem đó là tháng nào nhé!



Tháng 4 âm lịch

Trời sinh những người tháng 4 có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ, họ không sợ đối mặt với gian nan thử thách, mà thay vào đó càng khó khăn lại càng nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, những người sinh vào tháng 4 thường không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, trời sinh họ đã có bản lĩnh tuyệt vời, họ có khả năng làm trụ cột trong gia đình. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào tháng này thường gặt hái được nhiều thành công, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thăng hoa mỗi năm một bậc. Đặc biệt, đối với những người đã có gia đình thì họ lại càng viên mãn sung túc hơn. Những người này không bao giờ để gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn mà khó khăn ở đâu sẽ vực lên ở đó, cuộc sống hậu vận thập toàn thập mỹ.

Tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 5 âm lịch có vẻ bề ngoài hiền lành nhưng bên trong mạnh mẽ kiên định. Họ thường bị người khác đánh lừa với vẻ ngoài yếu đuối, cần được che chở, nhưng trên thực tế họ vốn có nghị lực và một khi đã quyết định làm việc gì đó thì không ai có thể cản được. Những người này thường làm việc lý trí nhưng tâm hồn thì lại nghệ sĩ, cương nhu đúng lúc. Có người làm trong ngành nghệ thuật, nhưng vẫn có những người dù có tâm hồn nghệ sĩ nhưng vẫn coi trọng cơm áo gạo tiền và chọn ngành nghề kinh doanh. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ xây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc, sự nghiệp không những vững chắc mà tài vận mỗi năm mỗi tăng, giúp bản thân và gia đình đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tháng 7 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 8 âm lịch có tính cách hoạt bát, lạc quan, luôn sống chan hòa nên được mọi người xung quanh hết mực yêu quý. Người sinh vào tháng này bất kể là nam hay nữ đều công thành danh toại, không những xây dựng được sự nghiệp ổn định mà còn có được hạnh phúc hôn nhân trọn vẹn. Bước vào giai đoạn trung vận, đặc biệt đối với phụ nữ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Cuộc sống của họ từ giai đoạn sau 35 tuổi sẽ bước lên tầm cao mới. Họ vốn là những người thông minh, tài giỏi, nên chỉ cần có quý nhân xuất hiện, tạo điều kiện để thay đổi cuộc đời thì sẽ “một bước lên mây". Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thì sau 30 tuổi sẽ thành công viên mãn, ngày càng phát đạt thịnh vượng, có khả năng xây dựng cuộc sống thập toàn thập mỹ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)