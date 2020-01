Đây là 3 ngày âm lịch cát tường nhất năm Canh Tý, phụ nữ nào sinh vào ngày này thì cả năm thăng hoa viên mãn, may mắn phát tài

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày tháng âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng được sinh ra trong thời khắc hoàng kim, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Trong số những ngày âm lịch, có 3 ngày dưới đây được xem là ngày may mắn nhất. Đặc biệt trong năm Canh Tý 2020 này, những người sinh vào 3 ngày này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, mỗi thứ đều có cải thiện bất ngờ. Ngoài ra, những người sinh vào 3 ngày này sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, ai khó khăn thì sẽ vượt qua khổ tận, ai sung túc rồi thì sẽ càng thăng hoa viên mãn hơn. Cùng xem đó là ngày nào nhé!



Ngày 1 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 1 âm lịch vốn mang được nhiều phúc lành. Vốn dĩ ngày mùng 1 là ngày khởi đầu năm mới, là ngày mọi thứ đều khởi sắc, là ngày được trời ban nhiều may mắn, vì vậy ai sinh vào ngày này sẽ thành công trong cuộc sống. Tử vi học có nói, người sinh vào ngày này không chỉ hạnh phúc mà ngày càng giàu có thăng hoa. Đặc biệt, trong năm Canh Tý này, ngày 1 được xem là một ngày khá may mắn với năm này, vì vậy ai sinh vào ngày 1 thì xác định thời gian sắp tới gặp được nhiều may mắn, không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Trong thời gian ngắn, những người sinh vào ngày này có khả năng đổi vận, người nghèo thành giàu, người giàu sẽ càng giàu hơn, thậm chí có khả năng trở thành đại gia.

Ngày 19 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 19 âm lịch thường có tính cách hiền lành, thông minh, biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà luôn được mọi người yêu thương hết mực. Trong cuộc sống này, bất kể là gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở đều vượt qua một cách ngoạn mục, ngay cả khi họ không cần đến sự giúp đỡ cũng có người tự nguyện ở bên cạnh an ủi và chở che. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào ngày này sẽ gặt hái được nhiều thành công, đa số họ đều trở thành người giàu có, có chức có quyền, nhưng vẫn rất tốt bụng và hiểu chuyện. Đặc biệt, trong năm Canh Tý 2020 này, những người sinh vào ngày này sẽ thăng hoa rực rỡ. Trong năm nay, họ sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống, đưa chất lượng cuộc sống lên tầm cao mới, tài vận nhân duyên mỹ mãn không ngờ.

Ngày 25 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 25 âm lịch có cá tính mạnh mẽ, nhiệt huyết và luôn tràn đầy năng lượng. Những người sinh vào ngày này bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Trong cuộc sống, họ không ngại đối mặt với khó khăn thử thách mà không ngừng nỗ lực cầu tiến để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào ngày này gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp lẫn tài vận. Đặc biệt, trong năm Canh Tý này, cuộc sống của họ thăng hoa không ngừng. Từ đầu năm trở đi, những người này sẽ gặp được quý nhân, được tạo điều kiện để thay đổi cuộc sống, cải thiện những khó khăn và xây dựng mọi thứ thăng hoa viên mãn. Nhìn chung, cả năm 2020 sẽ thịnh vượng không ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)