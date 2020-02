Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, trời sinh thông minh tài giỏi, sau 35 tuổi giàu có sung túc, đặc biệt càng lớn tuổi càng trẻ đẹp

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng được sinh vào thời khắc hoàng kim nên cuộc sống sẽ có quý nhân phù trợ, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn cũng như những điều tốt đẹp. Trong số 12 tháng sinh âm lịch, có 3 tháng sinh được xem là tháng may mắn nhất. Nếu như phụ nữ nào sinh vào 1 trong 3 tháng này thì xác định cuộc sống tương lai sẽ viên mãn thăng hoa, đặc biệt sau khi thành gia lập thất thì mọi thứ càng vẻ vang và xán lạn hơn rất nhiều. Cùng xem đó là tháng sinh nào nhé!

Tháng 3 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 3 âm lịch thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ và hiểu chuyện. Những người này rất siêng năng, chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Những người này vào giai đoạn tiền vận khá vất vả và gian truân, nhưng tất cả đều được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. Tử vi học có nói, sau 35 tuổi, những người sinh vào tháng sinh này thường công thành danh toại, sự nghiệp không những vững chắc ổn định mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, đối với phụ nữ, những ai lập gia đình thì sẽ vượng phu ích tử, giúp chồng khởi nghiệp thành công, dạy dỗ con cái nên người thành tài, cuộc sống hậu vận khiến ai cũng phải ngưỡng mộ vì quá sung túc đủ đầy.

Tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 5 âm lịch thông minh, tài giỏi nhưng ít nói. Vẻ bề ngoài của những người này khiến người khác cho rằng họ ù lì và không giỏi giang. Trong giai đoạn tiền vận, họ thường khiến người khác hiểu lầm, nhưng một khi bước vào làm việc cùng thì sẽ không thể tin vào mắt mình vì những người này có thể tạo ra những thành quả vô cùng tuyệt vời. Tử vi học có nói, sau 35 tuổi, những người này nếu như không làm quan thì cũng làm tướng, đối với phụ nữ thì càng khiến mọi người ngưỡng mộ hơn vì trong lĩnh vực nào được việc. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của họ sẽ viên mãn sung túc, họ làm việc một sinh lời 10, đặc biệt, càng lớn tuổi phụ nữ sinh vào tháng này sẽ càng trẻ trung, lão hóa chậm.

Tháng 11 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 11 âm lịch có ý chí mạnh mẽ, kiên cường. Họ có thể không được sinh ra trong gia đình viên mãn sung túc nhưng có khả năng tạo dựng sự phú suy cho riêng mình. Đối với phụ nữ sinh vào tháng này thường rất giỏi giang về mọi mặt, chuyện gì họ cũng có thể làm được, nhiều người tưởng rằng họ rất khô khan, lạnh lùng nhưng trên thực tế lại rất lãng mạn và sâu sắc. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào tháng này thường công thành danh toại, nếu như kết hôn thì sẽ giúp chồng xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, bên cạnh đó họ còn là ngôi sao may mắn, giúp gia đạo ngày càng thăng hoa thịnh vượng. Nhìn chung, cuộc sống của những người này về hậu vận sẽ viên mãn không ai sánh bằng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)