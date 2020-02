Phụ nữ sinh vào ngày âm lịch này, trời sinh mang hảo mệnh, cả đời sống trong nhung lụa giàu có, hậu vận tận hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng được sinh vào thời khắc hoàng kim nên cuộc sống dù khó khăn mấy cũng vượt qua ngoạn mục. Trong số những ngày âm lịch, có những ngày sau đây được xem là ngày hoàng kim, vì vậy phụ nữ nào sinh vào một trong những ngày này thì cả đời không lo thiếu tiền. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, bên cạnh đó còn có cuộc sống gia đinh viên mãn sung túc, đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ. Nhìn chung cuộc sống mỗi ngày mỗi thăng hoa, càng về già càng giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ. Cùng xem đó là ngày nào nhé!



Ngày 6 và 8 âm lịch

Những người sinh vào ngày 6 và 18 âm lịch thường có tính cách thẳng thắn, trung thực và đặc biệt tài giỏi hơn người. Đối với phụ nữ, những người sinh vào ngày này sẽ gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Trong cuộc sống, họ có một thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc vả bản thân, thường tạo ra nhiều thành quả tuyệt vời khiến ai cũng phải trầm trồ. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào ngày này không chỉ giàu có về mặt vật chất mà tinh thần cũng viên mãn trọn vẹn. Đặc biệt, sau 35 tuổi, họ sẽ xây dựng được sự nghiệp vẻ vang không ai sánh bằng, bên cạnh đó càng lớn tuổi càng có nhiều quý nhân phù trợ, được tận hưởng nhiều phúc đức. Hậu vận họ sống ấm no sung túc, hưởng phúc đức đến già.

Ngày 13 và 28 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 13 và 28 âm lịch thường rất thông minh, có tài năng về nghệ thuật và có chỉ số EQ vượt trội. Những người này có tính cách hiền lành, hiểu chuyện, dễ gần và có mối quan hệ xã hội khá tốt. So với những người khác, những người sinh vào ngày này thường có một cuộc sống viên mãn mà ai cũng ao ước. Thuở bé họ có thể không ấm no sung túc nhưng khi trưởng thành thì công thành danh toại, làm gì cũng được mọi người ngưỡng mộ hết mực. Những người này vì sở hữu tính cách tuyệt vời hơn người nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Về cơ bản họ là những người thành công trong cuộc sống, càng lớn tuổi càng gặp được nhiều may mắn. Giai đoạn hoàng kim nhất cuộc đời họ chính là sau 35 tuổi, khi đó sự nghiệp, tài vận, tình duyên đều viên mãn.

Ngày 12 và 19 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 12 và 19 âm lịch thường sở hữu tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng và có vẻ ngoài ưa nhìn. Những người này được sinh ra trong gia đình giàu có sung túc, sau khi trưởng thành được nhiều người xung quanh chiếu cố hậu thuận nên dễ dàng gặt hái được thành công. Trái với suy nghĩ của nhiều người, những người sinh vào ngày này tuy có xuất thân thuận lợi nhưng họ hiểu chuyện và biết trân trọng sức lao động và giá trị của cuộc sống. Ngoài ra những người này còn sống khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, biết học hỏi những người tài giỏi và biết giúp đỡ những người yếu kém hơn. Bước vào giai đoạn trung vận, họ không những gặt hái được nhiều thành công mà ngày càng giàu có viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)