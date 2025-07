7 loại thực phẩm không thích hợp dùng nồi chiên không dầu

1. Thực phẩm được bao phủ bởi lớp bột chiên ẩm

Thực phẩm có bề mặt được phủ một lớp bột ẩm như gà rán, cá chiên hoặc tempura không nên được chế biến bằng nồi chiên không dầu. Bột ẩm không thể định hình và trở nên giòn tan như khi chiên trong dầu. Nếu cho vào nồi chiên, bột chỉ rơi xuống đáy giỏ chiên và khó có thể tạo nên lớp vỏ giòn.

Lời khuyên: Khi sử dụng nồi chiên không dầu, bạn nên sử dụng loại bột có khả năng tạo ra lớp vỏ giòn như bột mì xay, bột bánh mì hoặc bột khoai lang, thay vì bột ẩm.

2. Bánh soufflé và bánh su kem

Mặc dù một số nồi chiên có chức năng nướng, nhưng để làm soufflé và bánh su cần kiểm soát nhiệt độ chính xác, việc này thực hiện tốt hơn trong lò nướng truyền thống. Nồi chiên không có phần tử gia nhiệt ở phía dưới có thể khiến thực phẩm không đều nhiệt, ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng.

Lời khuyên: Để làm những món bánh cần hiệu ứng nở xốp, nhiệt độ cần rất chính xác, nên sử dụng lò nướng sẽ tốt hơn.

3. Bánh ngọt

Phương pháp làm nóng từ trên xuống của nồi chiên không dầu dễ khiến bánh bị nứt hoặc cháy xém bề mặt. So với việc làm cả chiếc bánh lớn, sử dụng nồi chiên để làm các loại bánh nhỏ như bánh quy, bánh donut sẽ tốt hơn.

Lời khuyên: Đối với việc làm bánh nhiều tầng, lò nướng đa năng sẽ phù hợp hơn.

4. Rau lá xanh

Nhiệt độ cao khi nấu có thể khiến vitamin hòa tan trong nước của rau củ bị mất đi, làm giảm giá trị dinh dưỡng của rau. Nấu ở nhiệt độ thấp có thể giữ lại nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Lời khuyên: Nếu muốn nấu rau bằng nồi chiên không dầu, bạn nên chọn những loại rau chịu được nhiệt độ cao, không dễ cháy như kale, súp lơ, cần tây, điều chỉnh thời gian cũng như nhiệt độ phù hợp để giữ được hương vị và dinh dưỡng của rau.

5. Bánh mì

Bánh mì có thể do trọng lượng nhẹ, bị luồng không khí trong nồi chiên thổi bay lên, gây ra nấu không đều hoặc cháy. Hơn nữa, sử dụng nồi chiên để làm bánh mì cần phải mở nắp giữa chừng để lật bánh.

Lời khuyên: Máy nướng bánh mì truyền thống hoặc máy ép bánh mì sẽ tiện lợi và hiệu quả hơn.

6. Các món súp và món hầm

Thức ăn lỏng như súp hay các món hầm khi nấu trong nồi chiên không dầu dễ bị bắn ra ngoài và khó lau chùi sau đó, đồng thời gây nguy hiểm.

Lời khuyên: Nên nấu súp và các món hầm bằng lửa trực tiếp hoặc nồi chuyên hầm.

7. Các loại ngũ cốc sống hoặc mì sống

Nồi chiên không dầu không thể nấu trực tiếp các loại ngũ cốc sống hoặc mì sống. Những loại thực phẩm này thường cần nhiều nước và nhiệt độ cao liên tục để chín, nếu dùng nồi chiên sẽ dễ trở nên khô cứng.

Lời khuyên: Nếu muốn chế biến ngũ cốc hay mì, bạn nên nấu chín và để ráo nước trước, sau đó mới cho vào nồi chiên để làm giòn.

Lưu ý 3 điều khi sử dụng nồi chiên không dầu

1. Tránh chiên các thực phẩm đã qua chế biến

Theo Hội Tiêu chuẩn Tiêu dùng Mỹ, thực phẩm qua chế biến chứa nitrat hoặc nitrite. Nấu ở nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy phản ứng giữa protein và nitrite trong thịt chế biến, tạo ra nhiều N-nitroso hợp chất, một số trong số đó có thể gây ung thư. Do đó, nên tránh chiên các loại thịt chế biến như giăm bông, xúc xích.

Một số thực phẩm qua chế biến như khoai tây đông lạnh, miếng gà đông lạnh đã được chiên trước đó, việc cho vào nồi chiên không dầu là nấu lại ở nhiệt độ cao lần nữa, cũng có thể tạo ra chất gây ung thư. Lời khuyên là khi sử dụng nồi chiên không dầu, nên chế biến những thực phẩm nguyên chất.

2. Tránh nhiệt độ quá cao

Khi sử dụng nồi chiên không dầu, bạn nên kiểm soát nhiệt độ không quá 180 độ C để ngăn chặn việc sản sinh chất gây ung thư. Thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao như khoai tây, khoai lang, khi nấu ở nhiệt độ trên 130 độ C có thể tạo ra acrylamide, một chất có nguy cơ gây ung thư. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại acrylamide vào nhóm "có thể gây ung thư cho con người" (nhóm 2A) từ năm 1994, do đó lượng tiêu thụ càng thấp càng tốt.

Nấu thịt ở nhiệt độ trên 150℃, protein có thể biến thành chất gây ung thư heterocyclic amines. Nếu tiêu thụ nhiều và lâu dài, có thể tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và ung thư vú.

Nếu điều chỉnh nồi chiên không dầu lên 200℃ hoặc cao hơn để nấu, có thể gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng hơn. Chất béo trong thực phẩm sẽ phân hủy ở nhiệt độ cao, tạo ra chất gây ung thư polycyclic aromatic hydrocarbons.

3. Tránh để thức ăn bị cháy

Khi sử dụng nồi chiên không dầu, bạn nên luôn chú ý không để thức ăn chiên quá lâu. Thời gian nấu thông thường khoảng 10-15 phút, chỉ cần chiên thức ăn đến khi bề mặt có màu vàng nhạt hoặc vàng là đủ. Cũng nên thường xuyên lật và sử dụng dụng cụ hỗ trợ để tránh cháy, giảm thiểu nguy cơ phát sinh chất gây ung thư.

Nồi chiên không dầu vô cùng tiện lợi, nhưng cần cẩn thận trong việc chọn lựa thực phẩm để chế biến, kiểm soát nhiệt độ và thời gian nấu, để có thể tạo ra những món ăn vừa ngon vừa an toàn. Để sử dụng nồi chiên không dầu một cách an toàn, hãy nhớ chọn sản phẩm phù hợp với quy định, sử dụng đúng cách và mở máy hút mùi khi nấu để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe từ khí gas phát ra từ nồi chiên.

