Phụ nữ sau 40 nên ăn nhiều 3 loại thực phẩm, tăng cường 2 loại nước "bình dân" này: Đều đặn sử dụng nội tạng được trẻ hoá, làn da lại trắng trẻo mịn màng

Phụ nữ ai cũng muốn trẻ đẹp nhưng thời gian trôi qua thì ai trong chúng ta cũng phải già đi. Sau 40 tuổi, phụ nữ thường có xu hướng lão hóa nhanh chóng, các mô và cơ quan khác nhau cũng sẽ bị suy giảm chức năng, lúc này nội tiết tố cũng dần thay đổi.



Trên thực tế, tất cả những điều này đều liên quan đến việc giảm tiết estrogen trong cơ thể. Do đó, sau tuổi 40, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu estrogen tự nhiên, có thể giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể, đồng thời tăng cường những thức uống có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm sạch nội tạng để sức khoẻ, làm đẹp từ trong ra ngoài.

3 thực phẩm chống lão hóa phụ nữ sau 40 nên ăn nhiều



1. Bí đỏ

Bí đỏ rất giàu vitamin E, chất này có tác dụng cân bằng estrogen trong cơ thể, cải thiện chức năng chống oxy hóa, giúp cải thiện tình trạng da, phục hồi độ đàn hồi của tế bào và trì hoãn quá trình lão hóa.

Ngoài ra, bí đỏ còn chứa chất giúp tăng cường miễn dịch, phụ nữ ăn nhiều bí đỏ sẽ giúp miễn dịch khoẻ hơn, có thể sửa chữa niêm mạc dạ dày và giảm các vấn đề về đường tiêu hóa.

2. Sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành rất giàu protein, axit amin và nhiều loại vitamin, ăn nhiều đậu nành rất có lợi cho sức khỏe của cơ thể, vừa có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể vừa có tác dụng tăng cường estrogen.

Hơn nữa, đậu nành còn chứa chứa hàm lượng vitamin A, E, PP, B12 tương đối lớn, ngoài việc dưỡng trắng da, còn vô cùng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa lão hóa, duy trì nét xuân trên làn da lâu hơn.

3. Khoai lang

Khoai lang tuy là loại củ giá rẻ nhưng lại rất bổ dưỡng vì chứa nhiều axit amin, khoáng chất, chất xơ, canxi, kali, phốt pho...

Khoai lang có chứa nhiều anthocyanin, có tác dụng bảo vệ não bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gốc tự do. Các nghiên cứu đã chỉ ra chế độ ăn nhiều trái cây, rau và chất chống ô xy hóa có liên quan đến nguy cơ suy giảm tinh thần và chứng mất trí nhớ thấp hơn 13%.

Đặc biệt khoai lang có chứa polysaccharid nên có thể trì hoãn lão hóa và duy trì sức sống, hàm lượng chất béo trong khoai lang rất thấp, ăn nhiều sẽ không gây béo phì. Nghiên cứu cho thấy thay vì hàng ngày ăn từ 1 đến 2 chén cơm, bạn hãy thay bằng 1-2 củ khoai lang có thể giảm 20-25% lượng calo nạp vào cơ thể.

2 loại nước "bình dân" giúp làm đẹp da, sạch nội tạng mà phụ nữ 40 nên tăng cường

1. Nước trà xanh

Trà xanh có tác dụng trì hoãn quá trình lão hóa do chúng có chứa các polyphenol, hoạt động như chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 1mg polyphenol trong trà tương đương với 9mg superoxide dismutase trong việc loại bỏ các gốc tự do dư thừa có hại cho cơ thể con người, cao hơn nhiều so với các chất tương tự khác. Các polyphenol trong trà có thể ngăn chặn quá trình peroxy hóa lipid và loại bỏ các enzym hoạt động. Theo kết quả thử nghiệm Okuda Takuyong của Nhật Bản đã khẳng định tác dụng chống lão hóa của polyphenol trong trà mạnh gấp 18 lần so với vitamin E.

Không chỉ có tác dụng làm đẹp da, trà xanh còn giúp cơ thể giải độc, làm sạch máu và loại bỏ các kim loại nặng tồn đọng trong ruột.

2. Nước mật ong

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, mật ong sẫm màu là loại mật ong giàu chất chống oxy hóa nhất, rất tốt cho việc thanh lọc máu và ngăn ngừa các bệnh về mạch máu não.

Ngoài ra, mật ong là sản phẩm chăm sóc da lý tưởng nhất cho phụ nữ sau tuổi 40. Mật ong có chứa các enzym, nhiều vitamin, khoáng chất và nước nên có thể giúp làn da khoẻ mạnh, tươi tắn hơn, có thể tiêu diệt hoặc ức chế vi khuẩn bám trên bề mặt da, cũng có thể loại bỏ sắc tố da, và thúc đẩy tái tạo mô biểu mô.

Lợi ích khử trùng của mật ong giúp giảm nồng độ axit trong dạ dày của bạn, đồng thời tăng sản xuất chất nhầy trong ruột. Nó cũng giúp hydrat hóa ruột kết, giúp việc đại tiện diễn ra trơn tru hơn.

