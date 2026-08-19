Bên trong cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của Pep Guardiola với “người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”, bên nhau từ năm 18 tuổi

Sau hơn ba thập kỷ bên nhau, Pep Guardiola lần đầu công khai thừa nhận cuộc hôn nhân với Cristina Serra khép lại không phải vì hết yêu, mà vì cả hai “đánh mất đam mê” - lời chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn lại chuyện tình từng được xem là đẹp nhất làng bóng đá.

Pep Guardiola vốn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện đời tư. Thế nhưng trong loạt phim tài liệu A Beautiful Obsession sắp ra mắt trên Amazon Prime, cựu HLV trưởng Manchester City đã có màn chia sẻ hiếm hoi về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Cristina Serra - người phụ nữ ông gắn bó từ năm 18 tuổi và từng gọi là "người phụ nữ đẹp nhất hành tinh".

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Điều khiến người hâm mộ xúc động nhất không phải là việc Pep xác nhận đã ly hôn, mà là cách ông nói về người phụ nữ từng đồng hành suốt 35 năm. "Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Tôi yêu cô ấy vô cùng. Cô ấy cũng yêu tôi, nhưng chúng tôi đã đánh mất đam mê".

Theo Pep, tình yêu vẫn còn đó, nhưng thứ giúp một mối quan hệ tồn tại lâu dài đã dần biến mất theo thời gian. Pep và Cristina gặp nhau khi ông mới 18 tuổi. Khi ấy, chàng cầu thủ trẻ của Barcelona B đến một cửa hàng thời trang của gia đình Cristina để làm người mẫu cho các thiết kế của nhà tạo mẫu Antonio Miró.

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Một người là cầu thủ đầy triển vọng, một người là nữ diễn viên trẻ trên truyền hình Tây Ban Nha. Mối tình của họ nảy nở từ những lần gặp gỡ giản dị như thế. Sau này, Cristina từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào công việc kinh doanh thời trang của gia đình. Hiện cô sở hữu khối tài sản hơn 30 triệu bảng Anh. Trong khi đó, Pep viết nên một trong những sự nghiệp lẫy lừng nhất lịch sử bóng đá, từ huyền thoại Barcelona đến HLV thành công bậc nhất thế giới. Dù vậy, Pep luôn khẳng định phía sau thành công ấy là Cristina. Ông từng tiết lộ vợ là người giúp mình định hình phong cách ăn mặc, chăm sóc gia đình và là chỗ dựa lớn nhất mỗi khi công việc trở nên áp lực. Năm 2018, Pep từng nói một câu khiến nhiều người nhớ mãi: "Nếu Cristina không đồng ý chuyển đến New York, Munich hay Manchester, tôi cũng sẽ không đi. Tôi không thể làm công việc này nếu không có gia đình". Ảnh: IGNVẢnh: IGNVẢnh: IGNV Những vết nứt âm thầm suốt nhiều năm Nhìn từ bên ngoài, Pep và Cristina vẫn xuất hiện cùng nhau tại Wimbledon, các kỳ nghỉ gia đình hay những cột mốc đáng nhớ của Manchester City. Hình ảnh Pep hôn Cristina sau chức vô địch Champions League năm 2023 từng khiến nhiều người tin rằng họ vẫn là cặp đôi kiểu mẫu. Nhưng thực tế, những vết nứt đã xuất hiện từ năm 2019. Cristina đưa con gái út Valentina trở về Barcelona sinh sống vì không thể thích nghi với cuộc sống ở Manchester. Trong khi đó, Pep tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Anh. Khoảng cách địa lý kéo dài nhiều năm khiến mối quan hệ ngày càng khó duy trì. Đến tháng 1/2025, cả hai chính thức thông báo chia tay. Tuy nhiên, các tài liệu bất động sản tại Tây Ban Nha cho thấy quá trình phân chia tài sản đã diễn ra từ trước đó khá lâu. Tháng 10/2024, Pep trở thành chủ sở hữu duy nhất căn biệt thự trị giá 8,5 triệu bảng tại Pedralbes, khu nhà giàu nổi tiếng của Barcelona. Theo nguồn tin thân cận, quyết định kết thúc cuộc hôn nhân thực tế đã được cả hai đưa ra trước khi Pep ký hợp đồng mới với Manchester City. Ảnh: RexẢnh: Rex Hai con đường mới sau cuộc chia tay Sau khi chia tay, Cristina cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Năm 2025, cô mua một căn duplex áp mái sang trọng gần đại lộ La Rambla, chỉ cách cửa hàng thời trang Serra Claret của gia đình vài phút đi bộ. Trong khi đó, Pep vẫn giữ căn biệt thự cũ làm nơi ở mỗi khi trở về Barcelona. Sau 35 năm đồng hành, câu chuyện tình từng bắt đầu từ một cửa hàng thời trang đã khép lại. Điều khiến nhiều người tiếc nuối là chính Pep thừa nhận giữa họ chưa bao giờ thiếu tình yêu. Thứ biến mất chỉ là "đam mê" - hai từ ngắn gọn nhưng đủ để lý giải vì sao một chuyện tình kéo dài hơn ba thập kỷ cuối cùng vẫn không thể đi đến đoạn kết viên mãn.

Tú Tú.