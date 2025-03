Việc bạn có già đi hay không thực sự có liên quan rất nhiều đến việc duy trì sức khỏe. Đặc biệt, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khí huyết - một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe người phụ nữ.

Khi về già, phụ nữ dễ bị khí huyết không đủ. Có nhiều lý do cho điều này. Thứ nhất là do lão hóa khiến các chức năng sinh lý của phụ nữ suy giảm dần, dễ dẫn đến khí huyết lưu thông kém hoặc không đủ. Thứ hai là do rối loạn kinh nguyệt. Khi phụ nữ lớn tuổi, kinh nguyệt của họ sẽ ngày càng không đều cho đến khi mãn kinh. Bất thường về kinh nguyệt cũng chỉ ra rối loạn nội tiết, khí huyết có liên quan chặt chẽ đến hệ thống nội tiết. Thứ ba, do công việc nội trợ, nhiều phụ nữ quá mệt mỏi. Áp lực từ cuộc sống và công việc sẽ khiến phụ nữ già đi nhanh hơn, dễ bị khí huyết không đủ. Thứ tư là do suy dinh dưỡng.

Khi phụ nữ lớn tuổi, lượng dinh dưỡng hấp thụ sẽ giảm và tình trạng suy dinh dưỡng có thể khiến phụ nữ bị thiếu khí huyết.

Khi khí huyết không đủ, làn da của phụ nữ sẽ trở nên nhợt nhạt và xỉn màu. Do đó mất đi độ bóng và độ đàn hồi đặc trưng, phụ nữ sẽ già đi nhanh hơn. Khi khí huyết không đủ, trạng thái tinh thần của phụ nữ cũng sẽ xấu đi và trở nên uể oải. Khi khí huyết không đủ, khả năng vận động, chất lượng giấc ngủ của phụ nữ sẽ giảm sút, lá lách và dạ dày sẽ ngày càng yếu đi. Điều này không chỉ khiến phụ nữ dễ mắc bệnh hơn mà còn khiến phụ nữ già đi.

Làm thế nào để đẩy lùi quá trình lão hóa?

Các chuyên gia thường khuyên phụ nữ phải tránh xa các loại thực phẩm nhiều muối, chất béo và nhiều đường. Nguyên nhân là vì nhóm thực phẩm này dễ gây ra huyết áp cao, tiểu đường và tăng lipid máu - những căn bệnh này sẽ chỉ khiến phụ nữ già đi. Phụ nữ cũng nên tránh xa các loại thực phẩm ngâm, hun khói, chiên, nướng và thực phẩm bị mốc. Những thực phẩm này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ở phụ nữ.

Thay vào đó, chị em nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein chất lượng cao, chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa, sản phẩm từ đậu nành, trứng, cá... Đồng thời, họ cũng nên chú ý bổ sung rau, trái cây và ngũ cốc thô để giúp duy trì dinh dưỡng cân bằng.

Ngoài ra, chị em phụ nữ cũng nên ăn nhiều hơn hai loại thực phẩm sau, vì chúng rất có ích trong việc cải thiện tình trạng khí huyết bất ổn.

Đầu tiên, quả táo đỏ

Ăn ba quả táo đỏ mỗi ngày, bạn sẽ trông không già ngay cả khi đã một trăm tuổi. Để có làn da đẹp, hãy thêm táo đỏ vào thực đơn hàng ngày.

Đừng đánh giá thấp những câu tục ngữ này. Trên thực tế, tất cả chúng đều phản ánh một cách khách quan lợi ích của táo đỏ đối với phụ nữ.

Y học hiện đại cũng thừa nhận táo đỏ rất giàu sắt và vitamin C. Sắt có lợi cho việc ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, trong khi vitamin C có thể thúc đẩy sự hấp thụ sắt. Vì táo đỏ có thể cải thiện tình trạng thiếu máu, chúng rất hữu ích trong việc cải thiện tình trạng thiếu khí và máu ở phụ nữ.

Táo đỏ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như flavonoid, có tác dụng nuôi dưỡng độc đáo trong việc điều hòa nội tiết tố nữ và chống oxy hóa.

Trên thực tế, khí huyết thiếu hụt ở phụ nữ có liên quan mật thiết đến tỳ vị yếu. Đặc biệt là khi đến thời kỳ mãn kinh, phụ nữ dễ mắc các triệu chứng khó tiêu như chướng bụng, đau bụng, ợ hơi, nấc cụt, táo bón... Tất cả đều do tỳ vị yếu gây ra. Táo đỏ có thể tăng cường chức năng của tỳ vị, cải thiện tình trạng chán ăn do tỳ vị yếu và chứng khó tiêu ở phụ nữ.

Thứ hai, mè đen

Nếu phụ nữ muốn khí huyết thông suốt thì mè đen là lựa chọn rất tốt.

Trong y học cổ truyền, vừng đen có màu đen, chủ yếu đi vào kinh thận, có tác dụng bổ thận, tăng tinh. Chức năng của thận là kiểm soát xương và sản sinh tủy, vì vậy ăn vừng đen thường xuyên có thể tăng cường cơ bắp, xương, nuôi dưỡng tủy não, đồng thời cải thiện sức khỏe não bộ, ngăn ngừa lão hóa.

Mè đen rất giàu dầu, nhưng chị em phụ nữ có thể yên tâm rằng dầu có trong mè đen không phải là axit béo bão hòa mà là axit béo không bão hòa, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Ngoài ra, mè đen giàu vitamin E và các thành phần chống oxy hóa khác, rất thân thiện với mạch máu. Mè đen cũng giàu canxi, một chất dinh dưỡng cũng rất cần thiết cho phụ nữ.