Mùa hè là thời điểm nhanh nhất để phụ nữ già đi, bởi vì vào mùa hè tia cực tím rất mạnh. Tia cực tím cực kỳ có hại cho làn da, không chỉ gây đen da, nó còn khiến da bị nám, chảy xệ, đồi mồi, lão hóa... Phụ nữ cũng dễ mệt mỏi hơn vào mùa hè do đổ mồ hôi quá nhiều dẫn đến tiêu thụ nhiều chất lỏng. Vì vậy, vào mùa hè, chị em không chú ý đến việc chăm sóc, bão dưỡng nhan sắc thì sẽ lão hóa rất nhanh, thậm chí trông già hơn tới vài tuổi sau mùa hè.

Nếu bạn muốn giảm lão hóa, rất đơn giản, ăn nhiều trái cây có hàm lượng vitamin C cao và hàm lượng carbohydrate cao vào mùa hè. Những loại trái cây này có thể dưỡng ẩm và dưỡng ẩm cho da, từ đó gián tiếp đóng vai trò làm chậm quá trình lão hóa.

Bởi vậy, vào mùa hè, phụ nữ không nên quá tiết kiệm mà hãy ăn 5 loại trái cây này để vừa giữ trắng da lại còn có thể hydrat hóa, đẩy lùi lão hóa.

1. Nho: "Vị thuốc" tự nhiên cho làn da sáng mịn và khí huyết dồi dào

Nho luôn là lựa chọn yêu thích của nhiều chị em bởi vị chua ngọt hấp dẫn. Trong những ngày hè oi ả, thưởng thức nho ướp lạnh không chỉ sảng khoái mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ.

Công dụng nổi bật:

Làm trắng da và chống lão hóa: Nho là nguồn dồi dào vitamin C và anthocyanins. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc làm sáng da, làm mờ các vết thâm nám và kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc và mịn màng. Anthocyanins, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition) đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ các thực phẩm giàu anthocyanins có thể cải thiện sức khỏe làn da và giảm các dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Bổ sung sắt, cải thiện khí huyết: Nho còn chứa một lượng sắt nhất định. Sắt là khoáng chất quan trọng giúp tạo ra hồng cầu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Bổ sung đủ sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu, mang lại làn da hồng hào và tràn đầy sức sống.

Mẹo chọn nho ngon: Nếm thử phần đáy của quả nho. Nếu phần đáy ngọt, chứng tỏ cả chùm nho đều ngọt và đã chín đều.

Cách làm sạch nho hiệu quả: Nho có vẻ ngoài sạch sẽ nhưng vỏ rất dễ bám bụi và trứng côn trùng.

Cho nho vào chậu nước. Thêm một nắm tinh bột và một thìa baking soda. Khuấy đều và ngâm nho khoảng 10 phút. Tinh bột và baking soda sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các chất bẩn. Vớt nho ra và rửa sạch lại dưới vòi nước chảy trước khi ăn trực tiếp.

2. Sầu riêng: "Vua trái cây" cho xương chắc khỏe và nhan sắc trẻ trung

Sầu riêng, với hương vị béo ngậy và độ mềm dẻo đặc trưng, là món khoái khẩu của không ít người. Loại quả này không chỉ ngon miệng mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao.

Công dụng nổi bật:

Duy trì cân bằng điện giải và sức khỏe xương: Sầu riêng rất giàu kali và magiê. Kali cần thiết cho việc duy trì cân bằng chất lỏng và điện giải, hỗ trợ chức năng tim mạch. Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương và răng chắc khỏe, giúp hấp thụ canxi và ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Xương (Bone Metabolism) đã liên kết việc cung cấp đủ magiê với mật độ xương cao hơn và giảm nguy cơ gãy xương ở phụ nữ lớn tuổi.

Bổ sung khí huyết và chống lão hóa: Hàm lượng sắt trong sầu riêng cũng góp phần cải thiện khí huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, làm cho làn da tươi tắn và vẻ ngoài trẻ trung hơn đáng kể.

Mẹo chọn sầu riêng ngon: Chọn quả có hình dáng cân đối, múi đều. Gai sầu riêng mềm và hơi nứt là dấu hiệu quả đã chín già, sẽ ngọt và mềm hơn.

Bảo quản sầu riêng: Sau khi tách múi, nên bảo quản sầu riêng trong tủ lạnh và ăn hết trong vòng 24 giờ để giữ trọn hương vị và tránh vi khuẩn phát triển.

3. Đào: Nguồn năng lượng tức thì và bí quyết cho làn da rạng rỡ

Đào là loại trái cây mùa hè quen thuộc, được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt dịu và mọng nước.

Công dụng nổi bật:

Dưỡng ẩm và làm đẹp da: Đào chứa nhiều vitamin C và hàm lượng nước cao. Vitamin C không chỉ là chất chống oxy hóa mà còn thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da đàn hồi. Lượng nước dồi dào giúp cấp ẩm từ bên trong, mang lại làn da căng mọng, mịn màng.

Các nghiên cứu về da liễu luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp ẩm đầy đủ và vitamin C trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và tươi trẻ.

Bổ sung năng lượng, xua tan mệt mỏi: Với hàm lượng đường tự nhiên, đào cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng và dễ tiêu hóa, giúp cơ thể phục hồi sức lực, xua tan cảm giác mệt mỏi, uể oải, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng.

Mẹo chọn đào ngon: Chọn quả đào có phần chóp tròn (thường gọi là "đào mẹ"), chúng thường ngọt và mọng nước hơn những quả có chóp nhọn.

Bảo quản đào: Đào thường sẽ mềm hơn sau 1-2 ngày mua về. Nên ăn đào trong vòng 3 ngày để đảm bảo hương vị tươi ngon nhất.

4. Hạt sen tươi: Thanh nhiệt, an thần và dưỡng tâm

Hạt sen tươi là loại "quả" độc đáo của mùa hè, đặc biệt phổ biến ở một số vùng. Dù có giá thành cao hơn, quả sen lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng giá.

Công dụng nổi bật:

Thanh nhiệt, giải khát: Hạt sen có tính mát, giúp làm dịu "nội hỏa", giảm cảm giác nóng trong người, rất thích hợp để giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

Hỗ trợ giấc ngủ và an thần: Theo y học cổ truyền, hạt sen có tác dụng an thần, dưỡng tâm, giúp thư giãn tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người khó ngủ hoặc thường xuyên căng thẳng.

Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng hiện đại, nhưng hạt sen và củ sen đã được ghi nhận trong các tài liệu y học cổ truyền về khả năng an thần và hỗ trợ giấc ngủ.

Mẹo chọn quả sen ngon: Không có kỹ năng đặc biệt khi mua hạt sen, bạn có thể nếm thử một quả nhỏ để đảm bảo nó mềm và ngọt trước khi mua số lượng lớn.

Bảo quản và chế biến: Hạt sen tươi nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ được độ giòn và mát. Ngoài việc ăn sống, hạt sen luộc hoặc xào cũng rất ngon và giữ được dưỡng chất.

Sức khỏe và sắc đẹp là những tài sản quý giá của mỗi người phụ nữ. Đừng ngần ngại đầu tư vào những loại thực phẩm chất lượng, đặc biệt là trái cây tươi ngon theo mùa. Việc bổ sung đều đặn 4 loại trái cây này không chỉ giúp bạn có làn da trắng sáng, ẩm mượt mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và tự tin. Hãy yêu thương bản thân bằng những lựa chọn dinh dưỡng thông minh!