Phụ nữ đi chợ nên "nhắm" 5 loại trái cây này vì giàu chất xơ và nhiều nước bậc nhất, giúp đẹp da cũng như giảm cân hiệu quả

Ăn trái cây được các chuyên gia đánh giá là tốt ngang với việc uống nước, vì chúng cung cấp thêm hàng loạt chất xơ và chất dinh dưỡng. Chưa kể trái cây cũng bổ sung nước và đường tự nhiên giúp bạn no lâu hơn, cũng như tăng cường trao đổi chất hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ăn ít nhất 5 phần trái cây (mỗi phần khoảng 80g) hàng ngày có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý.

Ăn trái cây hàng ngày là cách giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe, đẹp dáng sáng da.

Tuy nhiên không phải cứ ăn trái cây là giảm cân, bởi có một số loại càng ăn lại càng béo như sầu riêng, xoài… vì chúng chứa nhiều calo. Theo chuyên gia sức khỏe phụ nữ Dana Leigh Smith, phụ nữ nên ưu tiên mua 5 loại trái cây này vì chúng rất ít béo và giàu chất xơ, giúp giảm cân nhanh chóng:

- Táo

- Chuối

- Quả dứa

- Quả lê

- Bưởi

Cụ thể 5 loại trái cây giúp giảm cân như sau:

1. Táo

Táo luôn là loại quả đứng đầu danh sách trái cây tốt với sức khỏe. Dù là táo xanh hay đỏ đều chứa chất xơ cao, giúp tăng tốc độ trao đổi chất và giúp no lâu. Chất pectin trong táo có thể ngăn hấp thụ nhiều chất béo và giảm cảm giác đói. Một quả táo trung bình có 95 calo, không có kali hoặc chất béo nên rất phù hợp để ăn vặt.

"Một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ" là câu nói phản ánh rõ nhất lợi ích của táo.

Bên cạnh đó, trong táo còn chứa 2 loại chất xơ quan trọng là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan sẽ được dạ dày hấp thụ và tăng cảm giác no sau khi ăn, trong khi chất xơ không hòa tan sẽ đi vào hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, ăn 1 quả táo mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

2. Chuối

Nhiều người cho rằng ăn chuối nhiều sẽ gây tăng cân, nhưng thực tế thì các nhà khoa học đã chứng minh kết quả ngược lại. Cụ thể, trong chuối chín tuy chứa nhiều thành phần tinh bột nhưng lượng calo lại thấp và không gây tăng cân. Chưa kể kali trong chuối còn giúp mỡ thừa bị đốt cháy nhanh chóng. Đây cũng là lý do vì sao người tập gym rất hay ăn chuối để tăng cơ giảm mỡ.

Chuối nướng cốt dừa là món ngon được nhiều người mua về ăn vặt vì tốt cho sức khỏe.

Chuối chín được xem là món ăn nhẹ tuyệt vời trước và sau khi tập luyện, vừa giúp giảm cân lại tăng cường sức khỏe tổng thể. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, ăn một quả chuối mỗi ngày sẽ làm giảm cả lượng đường trong máu và cholesterol ở những người có cholesterol cao. Tuy nhiên bạn cũng không nên ăn chuối quá nhiều trong 1 ngày vì dễ bị dư thừa kali.

3. Quả dứa

Hay còn được gọi là quả thơm và quả khóm, từ lâu dứa đã được chú ý vì vai trò tiềm năng trong việc giảm cân. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, ăn dứa sẽ giúp tăng sự phân hủy và giảm tích trữ chất béo trong cơ thể. Còn theo y học cổ truyền, dứa có vị chua ngọt nên dùng để giải khát, giúp tiêu hóa và nhuận tràng cực tốt.

Thêm vào đó, chất xơ trong dứa còn giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng và chống lại việc tích tụ mỡ thừa. Chị em có thể dùng dứa để kho cá, hoặc xào với các thực phẩm khác để giúp dễ tiêu và hạn chế hấp thụ đạm.

Ăn dứa giúp phụ nữ tiêu hóa nhanh và hỗ trợ đốt mỡ thừa hiệu quả hơn.

Dù tốt là vậy nhưng cũng không nên ăn quá nhiều dứa trong một ngày. Dứa chứa nhiều axit hữu cơ và enzyme bromelain làm tiêu protein, không có lợi cho người đau dạ dày và làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày. Nếu ăn lúc đói, dứa tươi có thể tác động vào niêm mạc dạ dày và ruột gây nôn nao, khó chịu.

4. Quả lê

Phụ nữ đang ăn kiêng tuyệt đối không nên bỏ qua quả lê – một loại trái cây thơm ngọt đã được chứng minh hỗ trợ giảm béo rất tốt. Mỗi quả lê chứa xấp xỉ 100 calo, nhưng bạn đừng quá lo vì năng lượng trong trái cây không chứa chất béo nên không sợ tích mỡ. Chất xơ của lê cũng giúp bạn nhanh no và bớt thèm ăn.

Hơn thế nữa, thành phần vitamin C và chất xơ trong lê cao sẽ giúp tăng cường quá trình chuyển hóa năng lượng, nhờ vậy mà hỗ trợ cơ thể thải độc và đốt mỡ thừa hiệu quả hơn. Quả lê còn chứa hợp chất lutein và zeaxanthin giúp tăng cường thị lực, làm da sáng khỏe và ngăn ngừa chảy xệ khi về già.

5. Bưởi

Bưởi là loại trái cây mọng nước giàu vitamin C, axit folic và kali giống như chuối. Nửa quả bưởi chỉ chứa 39 calo nhưng lại chiếm đến 65% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Loại quả này còn bảo vệ tế bào trong người khỏi tổn thương bởi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc sỏi thận và ngăn ngừa tiểu đường.

Một nghiên cứu đã cho thấy, ăn nửa quả bưởi trước bữa cơm có thể làm giảm mức insulin – một loại hormone lưu trữ chất béo, nên giúp phụ nữ giảm cân tốt hơn. Thêm vào đó, bưởi cũng chứa các enzyme đốt cháy chất béo và làm giảm hấp thu cholesterol có hại từ thực phẩm. Bạn có thể ăn bưởi trực tiếp hoặc chế biến thành salad, món nộm đều tốt như nhau.

Theo Eatthis, Healthline