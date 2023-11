Phụ nữ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thường có 5 khả năng này, bạn có không?

Quả thực, tình yêu là chuyện hai người hạnh phúc, là chuyện tình lãng mạn tựa như giữa hoa và ánh trăng vậy. Nhưng hôn nhân còn tồn tại những nhu cầu tất yếu của cuộc sống thường nhật. Dù hai người ở bên nhau lâu dài thì sẽ không tránh khỏi va chạm.



Vì cuộc sống vốn không hoàn hảo nên chắc chắn sẽ có những điều hối tiếc. Hôn nhân là vậy, hạnh phúc và những chuyện nhỏ nhặt đi đôi với nhau, nắm cái lớn và buông cái nhỏ, chỉ có như vậy thì hôn nhân mới vững bền lâu dài.



Bề ngoài thì cuộc hôn nhân của hầu hết mọi người trông có vẻ ổn nhưng khi xem xét kỹ hơn thì chúng lại đầy vết sẹo. Tuy nhiên, những người phụ nữ có cuộc hôn nhân hạnh phúc đã đúc kết lại được khi phụ nữ sở hữu 5 khả năng này, sẽ đảm bảo được hạnh phúc ấy lâu dài hơn.

1 - Kinh tế độc lập

Người ta thường nói vui với nhau rằng, chỉ khi tài khoản có nhiều số 0 thì chúng ta mới cảm thấy không hoảng sợ. Nhưng đây là một điều rất thực tế. Không thể phủ nhận, tiền bạc chiếm phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Dù người chồng hay hay người vợ, việc có thể góp sức tài chính với nhau trong gia đình có thể giúp vị trí của người phụ nữ được đảm bảo hơn.

Độc lập về tài chính là nền tảng cuộc sống của người phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ sau khi kết hôn lại chọn cách nghỉ việc và trở thành bà nội trợ, dần mất liên lạc với xã hội và mất đi khả năng kiếm sống.



Cuộc sống thời nay, phụ nữ muốn làm gì cũng cần đến tiền, nếu trong tay không có tiền, sẽ đẩy mình vào khốn đốn, luôn phải nhìn mặt người khác để sống. Về lâu dài, không có tự chủ về tài chính, người phụ nữ sẽ khó lòng thể hiện được tiếng nói của mình.

Vì vậy, phụ nữ phải làm việc chăm chỉ để có thu nhập ổn định. Chỉ khi độc lập về tài chính, bạn mới có thể hòa hợp bình đẳng với chồng và giành được sự tôn trọng của bố mẹ chồng. Bằng cách này, hôn nhân sẽ bền chặt và gia đình hòa thuận hơn.

Phụ nữ không độc lập tài chính làm việc gì cũng khó khăn.

2 - Giao tiếp đúng mực

Có một câu nói rất hay rằng: "Miệng phụ nữ che giấu phong thủy cuộc đời mình". Bởi vậy, một người phụ nữ biết cách giao tiếp giỏi thường sẽ vun vén gia đình tốt hơn. Một cuộc hôn nhân có sự giao tiếp hài hoà sẽ bền lâu hơn.

Không chỉ với bạn đời, đối với những người khác trong gia đình nhà chồng, nếu người phụ nữ biết cách kiềm chế cái tôi cá nhân và cư xử đúng mục thì mọi chuyện hài hoà. Giao tiếp khéo léo không phải là những lời nịnh bợ, thảo mai hay dối trá. Mà đó là biết cách sử dụng giọng điệu, ngôn từ đúng lúc, đúng nơi, lời nói không phù hợp thì nên tránh.

Ngôn ngữ có lẽ là thứ dịu dàng và sắc bén nhất trên đời, nó có thể sưởi ấm trái tim con người nhưng cũng có thể làm tổn thương con người một cách vô hình. Một người phụ nữ biết ăn nói tốt không chỉ có thể giao tiếp hiệu quả với mọi người mà còn hòa hợp với gia đình hơn.



3 - Biết cách hoàn thiện bản thân

Có lẽ, cách tốt nhất để yêu một người là chăm sóc thật tốt bản thân. Thay vì cố gắng hết sức để đối xử tốt với ai đó thì cho họ một người đồng hành chất lượng. Nhưng nhiều phụ nữ lại quên điều này sau khi kết hôn.

Đương nhiên không thể phủ nhận, sau kết hôn, người phụ nữ sẽ phải lo lắng nhiều việc. Họ không có thời gian chăm sóc bản thân, cũng không muốn tốn tiền cải thiện bản thân mình nữa. Họ lo lắng về tiền khi mua bất cứ thứ gì đặt lên người mình và ngần ngại việc phát triển bản thân.

Chỉ có kiên trì học tập, không ngừng hoàn thiện bản thân và để bản thân tỏa ra sức quyến rũ từ trong ra ngoài thì phụ nữ mới có thể duy trì mối quan hệ với chồng tốt hơn và quản lý gia đình tốt hơn.



Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân sẽ giúp phụ nữ đảm bảo được tiếng nói của mình trong hôn nhân.

4 - Biết cách làm hài lòng chính mình

Rất nhiều phụ nữ lấy tôn chỉ hy sinh mọi thứ cho chồng con và gia đình chồng để bước vào cuộc hôn nhân. Họ nghĩ rằng đó chính là bến đỗ cuối cùng mang lại cho mình sự che chở và hạnh phúc.

Sau khi nhiều phụ nữ kết hôn, họ quen với việc vây quanh các thành viên trong gia đình và để việc chuyển giao cảm xúc của mình cho các thành viên trong gia đình quyết định. Mỗi lời nói, hành động của gia đình đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.



Trên thực tế, hạnh phúc của phụ nữ là do chính cô ấy quyết định, cảm giác an toàn của phụ nữ chỉ có thể do chính cô ấy mang lại. Dù thế nào đi nữa, hãy tử tế với chính mình. Làm hài lòng chính mình quan trọng hơn nhiều so với việc làm hài lòng người khác.

Bởi vậy, dù mới kết hôn hay đã lấy chồng nhiều năm, phụ nữ vẫn cần có nhóm bạn riêng và một số sở thích riêng. Chẳng hạn như nấu ăn, viết lách, trồng hoa, du lịch hay các bộ môn thể dục thể thao như yoga, gym,... Một lịch trình dày đặc và cuộc sống đầy màu sắc sẽ giúp phụ nữ cân bằng được cuộc sống dù đôi khi hôn nhân gặp trục trặc.

5 - Biết cách ngăn chặn tổn thất kịp thời

Điều kiện tiên quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc là chúng ta có đủ khả năng yêu thương và cũng dám đủ niềm tin để ra đi.

Bạn biết đấy, gặp một người không tử tế và rơi vào một cuộc hôn nhân đau khổ cũng giống như đi nhầm xe, bạn phải xuống xe đúng giờ, nếu không bạn sẽ càng ngày càng rời xa đích đến và lãng phí thời gian quý báu.

Ly hôn không có nghĩa là cuộc hôn nhân đã thất bại. Thất bại thực sự của một cuộc hôn nhân là khi hai vợ chồng ngày ngày tiêu hao lẫn nhau, đau khổ, hai người ngừng giao tiếp và cuộc sống trở nên nhàm chán.

Thay vì tiêu hao lẫn nhau và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tốt hơn hết là nên chia tay. Chỉ khi chia tay nhầm người mới có thể gặp lại đúng người; chỉ khi buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể đón nhận một cuộc sống mới.

Bởi vậy, trong hôn nhân, yêu bạn đời 7 điểm thì phụ nữ cũng phải dành cho bản thân 3 điểm. Đừng quá tràn đầy yêu thương, mọi chuyện sẽ trở nên cực đoan. Đặc biệt là phụ nữ trong hôn nhân, dù yêu gia đình đến đâu, sẵn sàng cống hiến cho gia đình đến đâu thì họ cũng phải học cách yêu bản thân thật tốt và độc lập là chính mình.

Suy cho cùng, chỉ bằng cách không ngừng hoàn thiện bản thân, người phụ nữ mới có thể hòa hợp với bạn đời của mình trên cơ sở bình đẳng và cùng nhau phát triển, đồng thời cô ấy mới có thể duy trì các mối quan hệ và điều hành gia đình tốt hơn.