Phụ huynh ở Hà Nội phản ánh cô giáo "không cho học sinh quay lại trong trường" sau giờ tan học khiến con phải lang thang ngoài đường

Sáng ngày 22/5, một phụ huynh tại trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã gửi thư phản ánh đến về sự việc con mình và nhiều học sinh khác phải lang thang ngoài đường sau giờ tan học. Nguyên do bởi nhà trường có quy định không cho học sinh được ở lại trường.

Nguyên văn phản ánh của phụ huynh này như sau:

"Tôi là phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai).

Vào chiều ngày 16/5/2020 tôi đến đón con học lớp 3, do công việc nên tôi đón muộn hơn so với giờ tan học của các con. Tôi vào trường tìm nhưng không thấy con tôi đâu. Khi ra ngoài cổng phụ thì tôi thấy con đang lang thang ở ven đường. Liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để hỏi về việc này thì cô trả lời tôi do chỉ thị của nhà trường (như ảnh) là không cho học sinh quay lại trong trường sau khi tan học. Nếu giáo viên cho học sinh vào trường thì sẽ bị Ban giám hiệu chụp ảnh lại để phê bình và hạ thi đua cá nhân.

Thế nên con tôi một là đứng ngoài đường, hai là bố mẹ phải đón đúng giờ. Hiện tại tôi rất bức xúc về vấn đề trên. Xã hội hiện nay quá nhiều vấn nạn, tệ nạn, con tôi là con gái, nhỡ ra đường xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Sau khi đọc những bài báo về trường Quang Trung không cho học sinh vào đi học sớm thì tôi thấy trường Tiểu học Chu Văn An chỉ đạo như thế này còn nguy hiểm hơn rất nhiều".

Hình chụp màn hình do phụ huynh cung cấp.

Đoạn chat có nội dung không cho học sinh quay trở lại trường.

Kèm theo nội dung thư là hình ảnh chụp màn hình chat trong nhóm Chu Văn An 2020. Trong nội dung trao đổi có hình ảnh chụp học sinh và lời nhắc nhở không cho học sinh quay trở lại trường: "Học sinh quay trở lại trường chơi chiều 16/5. Đồng chí nào có học sinh trên vào xác nhận nhé".

"Chiều hôm qua 3 học sinh này của lớp 2A3 quay lại trường chơi sau giờ tan học. Đề nghị tất cả các đồng chí giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh nếu bố mẹ chưa đón không được quay lại vào phía trong trường. Các đồng chí nghiêm túc thực hiện nội dung trên".

Nhà trường không có quy định nào như vậy

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thêu, hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai) cho biết: "Không có chuyện giáo viên không cho học sinh ở lại trường. Ngược lại giáo viên chúng tôi còn nhắc nhở các em chơi trong sân chờ bố mẹ đến đón. Khi tan giờ học chúng tôi cho các em về phía cổng nhưng vẫn trong khuôn viên nhà trường để đợi bố mẹ và dễ quan sát. Nếu chưa có bố mẹ đến đón nhất thiết các em không được ra, hoặc quan sát qua camera thấy các em đứng ở bên ngoài chúng tôi còn yêu cầu bảo vệ ra nhắc các em đi vào".

Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bà Thêu giải thích thêm, tại khu vực cổng phụ cũng có một số lớp cho các em ra về, nhưng các cô giáo vẫn phải quán xuyến việc các phụ huynh đến đón mới được về. Rất có thể một số em nhà gần tự đi ra cổng khi chưa có bố mẹ đến đón nhưng các cô không để ý, nếu biết thì khẳng định sẽ nhắc các em đi vào khuôn viên nhà trường.

Về thông tin cô chủ nhiệm trả lời phụ huynh rằng "Do chỉ thị của nhà trường là không cho học sinh quay lại trong trường sau khi tan học, nếu giáo viên cho học sinh vào trường thì sẽ bị Ban giám hiệu chụp ảnh lại để phê bình và hạ thi đua cá nhân", bà Thêu khẳng định lại, nhà trường không có quy định này. Hiệu trưởng sẽ kiểm tra lại và nhắc nhở giáo viên việc trao đổi phát ngôn với phụ huynh.

Bà Thêu chia sẻ: "Do phụ huynh không trực tiếp phản ánh với tôi nên tôi chưa nắm được đây là phụ huynh nào, ở lớp nào. Tuy nhiên, rất mong mọi người hiểu bản chấn của vấn đề".

Được biết, trường Tiểu học Chu Văn An chia làm các khung giờ khác nhau để cho các em tan học, tránh ùn tắc trước cổng trường. Cụ thể lớp học 3 tiết sẽ tan vào 16h10-16h20 và lớp học 4 tiết tan vào 16h45-17h.