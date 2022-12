Phụ huynh không đồng tình lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội

"Năm nay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh các cấp ở Hà Nội là 8 ngày, đi học lại từ mùng 6 Tết. Mà mùng 6 Tết rơi vào ngày thứ sáu. Đồng nghĩa học sinh sẽ học một ngày xong lại nghỉ tiếp hai ngày thứ bảy, chủ nhật, lịch như vậy là bất hợp lý và không phù hợp cho các gia đình sống xa quê", chị Trần Thanh Loan phụ huynh có con học tiểu học ở Hoàng Mai, Hà Nội nêu ý kiến.

Lịch nghỉ gây khó cho phụ huynh

Theo chị Thanh Loan, Hà Nội có rất nhiều người xuất thân ở tỉnh lẻ, dịp Tết Nguyên đán là khoảng thời gian để các gia đình đưa con về quê chơi với ông bà. Thế nhưng lịch nghỉ của con quá ngắn ngày, gây khó khăn cho phụ huynh trong việc di chuyển và thời gian nghỉ ngơi ở quê.

"Tôi dự định sẽ xin cho con nghỉ học 1 buổi học ngày thứ 6 - mùng 6 Tết - tức ngày 26/1 dương lịch để con có thêm thời gian chơi với ông bà. Đến mùng 8 gia đình tôi mới quay về thành phố để mùng 9 các con đi học lại", vị phụ huynh chia sẻ.

Nhiều phụ huynh phản đối lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, chị Hoàng Thị Nhung cũng cho rằng, lịch nghỉ của Hà Nội hiện nay ít nhất cả nước, có tỉnh thành nghỉ tới 14 ngày, học sinh có thêm thời gian vui chơi, trải nhiệm Tết Nguyên đán bên gia đình, ông bà.

"Chúng ta nên tính toán lại phương án nghỉ Tết Nguyên đán để học sinh được nghỉ thêm ngày thứ 6 tức là được chơi Tết thêm ba ngày nữa, mùng 9 đi học lại là rất thuận lợi cho những gia đình đưa con về quê ở những vùng xa xôi như miền Nam, miền Trung..." , chị Nhung đề xuất.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, học sinh từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tổng cộng 9 ngày, từ 19/1 (28 tháng Chạp) đến 26/1 (mùng 5 tháng Giêng). Trong khi đó, những năm trước học sinh nghỉ 14 - 16 ngày.

Cô Nguyễn Phương Hoa, giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) cho biết, theo quy định của thành phố, trường sẽ đón học sinh trở lại vào mùng 6 Tết, nhưng vì ngày đi học lại rơi vào thứ 6 nên nhiều phụ huynh đang lên kế hoạch xin cho con em nghỉ luôn ngày này. " Bởi vì nghỉ ngày thứ 6 thì họ có thể chơi Tết thêm cả thứ bảy và chủ nhật", cô giáo nói và lo lắng học sinh nghỉ nhiều quá, giáo viên đi dạy ngày mùng 6 cũng không hiệu quả, sau này vẫn phải củng cố kiến thức cho học sinh.

Nhiều phụ huynh quê ở Hà Nội nhưng làm việc ở phía Nam còn nêu việc để học sinh đi học lại từ mùng 6 thì chiều mùng 5 các gia đình đã phải quay về TP.HCM, lúc đó vé máy bay rất đắt. Nếu mùng 9 mới đi học thì mùng 8 quay lại TP.HCM, vé máy bay rẻ hơn rất nhiều, chưa kể các con được chơi thêm 3 ngày Tết.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT lý giải

Giải thích lịch nghỉ này, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, lịch nghỉ dự kiến của thành phố được thiết kế theo khung được Thủ tướng phê duyệt. Với đặc thù ở Hà Nội, việc học sinh được nghỉ nhiều hơn so với lịch của cán bộ công chức, viên chức (7 ngày) không phải là tốt.

Thực tế từng cho thấy trường hợp trẻ em nghỉ học dài ngày, trong khi bố mẹ đi làm sẽ khiến nhiều gia đình gặp khó khăn. Có nhiều trường hợp phải mang con đi gửi, đưa con đến nơi làm việc. Không có phương án nào thỏa mãn được tất cả, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cân nhắc các tình huống khác nhau để đề xuất phương án phù hợp hơn.

Học sinh trải nghiệm Tết. (Ảnh minh hoạ)

"Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, học sinh tiểu học đến trường từ thứ 2 đến thứ 6, cấp THCS và THPT học thêm thứ 7. Vì thế lãnh đạo Sở đánh giá nếu cho nghỉ thêm 3 ngày từ 27 đến 29/1, học sinh 3 cấp THCS, THPT bị ảnh hưởng 2 buổi học. Trong đó, do lịch nghỉ đều vào cuối tuần nên có môn học sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó là hàng trăm nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học có thể rơi vào tình trạng không có người trông, do bố mẹ đi làm theo lịch chung", ông Tiến cho biết.

Một lý do nữa mà lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cân nhắc là thường buổi học đầu tiên sau đợt nghỉ Tết sẽ chệch choạc. Nên nếu học sinh trở lại trường vào thứ 6, thầy cô và học trò có buổi gặp gỡ đầu xuân, làm quen trở lại với nhịp học tập, sau đó có thêm 1 - 2 ngày nghỉ cuối tuần để bắt đầu một tuần học mới sẽ phù hợp hơn xét ở khía cạnh sức khỏe, tâm lý học sinh.

Trước đó, nhiều địa phương cũng quyết định lịch nghỉ Tết của học sinh. Trong đó, TP.HCM là địa phương điều chỉnh lại lịch, kéo dài hơn so với công bố lần đầu trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý từ báo chí, phụ huynh.