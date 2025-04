Phụ huynh Hà Nội run tay, mất ngủ cả đêm vì một điều, đăng tâm sự lên mạng thì phát hiện nhiều người cũng chung cảnh

Mỗi mùa thi đến, cả gia đình lại cùng nhau "lên dây cót" tinh thần, nhưng có lẽ lo lắng nhất phải kể đến các bậc phụ huynh. Con cái thì miệt mài ôn bài, còn phụ huynh thì lo… mọi thứ. Có khi, phụ huynh còn căng thẳng gấp đôi con nữa. Nhà có sĩ tử như là trung tâm tiếp sức mùa thi phiên bản gia đình vậy.

Năm nay, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh lớp 9 sẽ nộp "Phiếu đăng ký dự tuyển" vào ngày 18/4 tới đây. Học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng và có thể linh hoạt thay đổi khu vực tuyển sinh. Thời điểm hiện tại, phụ huynh Hà Nội đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, đồng thờ cân nhắc kỹ lưỡng các nguyện vọng để lựa chọn phương án phù hợp nhất cho con. Không khí mùa tuyển sinh vào 10 đang nóng dần lên, và chẳng riêng sĩ tử, chính các bậc cha mẹ cũng đang hồi hộp từng ngày như "thi lại một lần nữa" vậy.

Trong các hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội, chủ đề này đang được bàn luận sôi nổi. Mỗi người một câu, một kinh nghiệm, từ cách điền phiếu sao cho chính xác, đến việc nên ưu tiên trường gần nhà, trường top hay trường có tỷ lệ chọi thấp hơn…

Thậm chí, trong một hội nhóm phụ huynh Hà Nội với hơn 250 nghìn thành viên, một người mẹ còn hoảng loạn đến mức mất ăn mất ngủ khi điền phiếu dự thi cho con: "Cầm tờ đơn, đặt bút viết mà tay run, phải lượn trong nhà mấy vòng mới bình tĩnh lại, rồi lại hồi hộp làm cốc nước ấm. Kết quả điền ba tờ xanh, may mắn tờ cuối cùng mới đúng. Khai xong, cả đêm không ngủ được. Thế thì sao hả các bác? Hồi hộp hơn cả lúc sinh con ấy".

Cho những ai chưa biết, "tờ xanh" là tờ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của học sinh. Về nguyên tắc, mỗi học sinh chỉ được cấp một tờ duy nhất để điền thông tin và nộp lại. Tuy nhiên, do không được cấp lại nếu viết sai, nhiều phụ huynh hiện nay chủ động in thêm vài bản để học sinh luyện điền trước hoặc dùng thay thế khi cần, tránh tình huống sai sót làm ảnh hưởng đến quá trình đăng ký, tuy nhiên, cách làm này không được khuyến khích bởi rất có thể bản tự in sẽ không đủ tính hợp lệ.

Không chỉ riêng người mẹ này, mà cảm giác hồi hộp đó là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh khác. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là một bước ngoặt quan trọng, ai cũng muốn con mình chọn được trường tốt, vừa phù hợp với năng lực, vừa mở ra cơ hội trong tương lai. Vì thế, từ việc chọn nguyện vọng, xem xét điểm chuẩn các năm trước, đến việc điền phiếu sao cho chính xác - tất cả đều trở thành những câu hỏi khiến phụ huynh phải trăn trở không ngừng.

Nhiều phụ huynh Hà Nội lúc này không khỏi lo lắng cho con. Ảnh minh hoạ

Một số bình luận trong các hội nhóm phụ huynh:

- Cả nhà mình lo lắng hơn cả lúc con thi học kỳ. Điền phiếu mà cứ đắn đo mãi, sợ sai một chữ là không kịp sửa.

- Điền xong phiếu rồi mà vẫn lo lắng, nửa đêm thức dậy hỏi chồng: "Anh ơi, mình chọn đúng nguyện vọng chưa nhỉ?".

- Năm nay con thi vào lớp 10, nhà mình rối bời luôn. Chọn trường gần thì sợ điểm cao, mà chọn xa thì thương con đi lại vất vả.

- Hồi con học mẫu giáo còn lo chuyện ăn ngủ, giờ con lớp 9 rồi mà mẹ vẫn lo chọn nguyện vọng. Làm mẹ chẳng có lúc nào được thảnh thơi.

- Mỗi lần vào hội nhóm phụ huynh là lại thêm một nỗi lo mới. Cứ tưởng tính kỹ rồi, đọc xong lại thấy bối rối.

- Chưa biết con đậu trường nào, nhưng mình thì chắc chắn đậu… áp lực. Mỗi lần nói đến chọn trường là thấy tim đập nhanh hơn cả uống cà phê.

Nguyên tắc đăng ký nguyện vọng thế nào?

Hà Nội hiện chia các trường THPT công lập không chuyên thành 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên, lần lượt theo thứ tự: nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2) và nguyện vọng 3 (NV3). Trong phiếu đăng ký, thí sinh có thể lựa chọn ghi đủ 3 nguyện vọng, chỉ ghi 2 hoặc 1 tùy theo nguyện vọng cá nhân.

Nếu đăng ký 3 nguyện vọng, NV1 và NV2 bắt buộc phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh theo quy định. Riêng NV3 có thể lựa chọn bất kỳ trường nào trong toàn thành phố, không giới hạn khu vực. Với trường hợp đăng ký 2 nguyện vọng, NV1 vẫn phải nằm trong khu vực tuyển sinh quy định, còn NV2 có thể chọn trường ở bất kỳ khu vực nào. Nếu chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng, thí sinh có thể chọn bất kỳ trường THPT nào trên địa bàn Hà Nội, không bị ràng buộc bởi khu vực tuyển sinh.

Lưu ý quan trọng: Sau khi phiếu đăng ký đã nộp, thí sinh không được phép thay đổi nguyện vọng dưới bất kỳ hình thức nào.

Một số trường hợp đặc biệt:

- Nếu đăng ký vào lớp tiếng Đức của Trường THPT Việt Đức hoặc Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, thí sinh bắt buộc phải chọn NV1 là một trong hai trường này. Nếu có NV2, phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; NV3 không giới hạn khu vực.

- Nếu đăng ký vào lớp tiếng Nhật của Trường THPT Kim Liên hoặc Trường THPT Việt Đức, NV1 và NV2 phải là hai trường này. NV3, nếu có, được lựa chọn tự do.

Với học sinh sinh sống thực tế ở khu vực khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực, có thể xin đổi khu vực tuyển sinh. Trong trường hợp được phê duyệt đổi, NV1 và NV2 phải đăng ký tại khu vực đã chuyển đổi, còn NV3 vẫn được phép lựa chọn bất kỳ trường nào trong thành phố.

Phụ huynh và học sinh lớp 10 cần lựa chọn nguyện vọng sao cho hợp lý.

Cách chọn nguyện vọng sao cho hợp lý?

Khi chọn nguyện vọng vào lớp 10, học sinh và phụ huynh cần xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố để đưa ra quyết định hợp lý. Trước hết, nguyện vọng 1 (NV1) nên là trường mà học sinh mong muốn nhất, nhưng cũng cần phải thực tế với năng lực của bản thân. Nếu điểm thi của học sinh không quá cao, nên chọn một trường có điểm chuẩn phù hợp với khả năng học tập, thay vì chọn trường quá cao so với mức điểm dự kiến. Điều này giúp giảm bớt áp lực và tăng cơ hội trúng tuyển.

Nguyện vọng 2 (NV2) thường được xem là phương án dự phòng. Do đó, trường này nên có điểm chuẩn thấp hơn một chút so với NV1, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt. Đây sẽ là lựa chọn an toàn, giúp học sinh có thể yên tâm nếu không trúng tuyển vào trường ở NV1. Còn đối với nguyện vọng 3 (NV3), đây là trường có điểm chuẩn thấp nhất trong ba nguyện vọng, nhưng vẫn cần đảm bảo có môi trường học tập phù hợp để học sinh không cảm thấy khó khăn khi học tập tại đó. NV3 cần là một trường đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất.

Bên cạnh việc lựa chọn trường theo điểm chuẩn, phụ huynh và học sinh cũng cần cân nhắc yếu tố khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại. Một trường gần nhà sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời cũng giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi trong suốt năm học. Môi trường học tập cũng là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Học sinh nên tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa, cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy tại các trường để chọn được nơi phù hợp với bản thân.

Tóm lại, việc chọn nguyện vọng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào điểm thi mà còn phải xem xét các yếu tố như điều kiện học tập, cơ sở vật chất và khoảng cách từ nhà đến trường.

12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội: Khu vực tuyển sinh 1 là hai quận Ba Đình - Tây Hồ, gồm 4 trường: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, THPT Tây Hồ. Khu vực tuyển sinh 2 là hai quận Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng, gồm 5 trường: THPT Trần Phú, THPT Việt Đức, THPT Thăng Long, THPT Trần Nhân Tông, THPT Đoàn Kết. Khu vực tuyển sinh 3 là ba quận Đống Đa - Thanh Xuân - Cầu Giấy, gồm 9 trường: THPT Đống Đa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung, THPT Nhân Chính, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Khương Đình, THPT Khương Hạ, THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa. Khu vực tuyển sinh 4 là quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, gồm 7 trường: THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Trương Định, THPT Việt Nam - Ba Lan, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Ngọc Hồi, THPT Đông Mỹ, THPT Nguyễn Quốc Trinh. Khu vực tuyển sinh 5 là quận Long Biên và huyện Gia Lâm, gồm 8 trường: THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Thạch Bàn, THPT Phúc Lợi, THPT Cao Bá Quát, THPT Dương Xá, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Yên Viên. Khu vực tuyển sinh 6 là ba huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, gồm 17 trường: THPT Đa Phúc, THPT Kim Anh, THPT Minh Phú, THPT Sóc Sơn, THPT Trung Giã, THPT Xuân Giang, THPT Bắc Thăng Long, THPT Cổ Loa, THPT Đông Anh, THPT Liên Hà, THPT Vân Nội, THPT Mê Linh, THPT Quang Minh, THPT Tiền Phong, THPT Tiến Thịnh, THPT Tự Lập, THPT Yên Lãng. Khu vực tuyển sinh 7 là quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng, gồm 15 trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Xuân Đỉnh, THPT Thượng Cát, THPT Đại Mỗ, THPT Trung Văn, THPT Xuân Phương, THPT Mỹ Đình, THPT Hoài Đức A, THPT Hoài Đức B, THPT Vạn Xuân, THPT Hoài Đức C, THPT Đan Phượng, THPT Hồng Thái, THPT Tân Lập, THPT Thọ Xuân. Khu vực tuyển sinh 8 là huyện Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, gồm 11 trường: THPT Ngọc Tảo, THPT Phúc Thọ, THPT Vân Cốc, THPT Tùng Thiện, THPT Xuân Khanh, THPT Ba Vì, THPT Bất Bạt, Phổ thông Dân tộc nội trú, THPT Ngô Quyền, THPT Quảng Oai, THPT Minh Quang. Khu vực tuyển sinh 9 là hai huyện Thạch Thất - Quốc Oai, gồm 9 trường: THPT Bắc Lương Sơn, THPT Hai Bà Trưng, THPT Phùng Khắc Khoan, THPT Thạch Thất, THPT Minh Hà, THPT Cao Bá Quát, THPT Minh Khai, THPT Quốc Oai, THPT Phan Huy Chú. Khu vực tuyển sinh 10 là quận Hà Đông và hai huyện Chương Mỹ - Thanh Oai, gồm 11 trường: THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Chúc Động, THPT Chương Mỹ A, THPT Chương Mỹ B, THPT Xuân Mai, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Nguyễn Du, THPT Thanh Oai A, THPT Thanh Oai B. Khu vực tuyển sinh 11 là hai huyện Thường Tín - Phú Xuyên, gồm 9 trường: THPT Thường Tín, THPT Nguyễn Trãi, THPT Lý Tử Tấn, THPT Tô Hiệu, THPT Vân Tảo, THPT Đồng Quan, THPT Phú Xuyên A, THPT Phú Xuyên B, THPT Tân Dân. Khu vực tuyển sinh 12 là hai huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, gồm 9 trường: THPT Hợp Thanh, THPT Mỹ Đức A, THPT Mỹ Đức B, THPT Mỹ Đức C, THPT Đại Cường, THPT Lưu Hoàng, THPT Trần Đăng Ninh, THPT Ứng Hòa A, THPT Ứng Hòa B.