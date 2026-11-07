Phụ huynh đăng clip con trai, giọng mất kiểm soát, nhiều người lo lắng: “Mong gia đình được an toàn”

Một đoạn video ghi lại cảnh người mẹ tại Trung Quốc bất lực bật khóc trước hành vi liều lĩnh của con trai đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về giới hạn an toàn trong việc chăm sóc trẻ em và bài toán nan giải trong ứng xử của cha mẹ khi con cái có biểu hiện lệch chuẩn hành vi.

Theo lời người mẹ trong video, nhân lúc phụ huynh ra ngoài đón em gái, cậu bé ở nhà một mình đã tự tay ngắt kết nối camera giám sát, kê ghế nhỏ ra ban công mở rộng rồi chui qua khe lan can ngồi vắt vẻo bên ngoài. May mắn là gia đình kịp thời về đến nơi trước khi bi kịch xảy ra.

Đáng lo ngại hơn, đây không phải lần đầu tiên đứa trẻ có hành động bất chấp tính mạng. Cách đây một năm, cậu bé từng ngã từ tầng hai xuống đất, phải trải qua phẫu thuật chấn thương nặng. Dẫu vậy, tai nạn thập tử nhất sinh dường như vẫn chưa đủ để em nhận thức được ranh giới giữa nguy hiểm và an toàn.

Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video đã tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gánh nặng của gia đình, khi cha mẹ phải chia đôi sự quan tâm giữa một bé gái nhỏ và một đứa trẻ mang tâm lý bất thường.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại sâu xa hơn: Liệu việc cậu bé cố tình chọn vị trí nguy hiểm nhất, vô hiệu hóa camera chỉ là hành vi chống đối nhằm thu hút sự chú ý, hay đây là biểu hiện của chứng tự kỷ và rối loạn cảm xúc chưa được can thiệp y tế?

Thực tế cho thấy, việc phụ huynh phản ứng bằng cách quát mắng, nghẹn ngào hay đăng tải video thể hiện sự kiệt sức chỉ là giải pháp xả cảm xúc nhất thời, hoàn toàn không thể giải quyết gốc rễ vấn đề. Trong mọi hoàn cảnh nuôi dạy trẻ, an toàn tính mạng luôn là nguyên tắc bất khả xâm phạm.

Để ngăn chặn những rủi ro tương tự, gia đình trước hết phải chủ động loại bỏ hoàn toàn các yếu tố nguy hiểm trong không gian sống bằng cách lắp lưới an toàn ban công, khóa chặt cửa sổ và tuyệt đối không để trẻ có xu hướng bất thường ở nhà một mình.

Ở góc độ dài hạn, cha mẹ cần nhanh chóng đưa con đến các cơ sở y tế hoặc chuyên gia tâm lý để đánh giá chính xác nguyên nhân, từ đó có phác đồ can thiệp phù hợp thay vì áp dụng các quy chuẩn giáo dục thông thường. Nếu hành vi chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự thiếu giới hạn, việc thiết lập kỷ luật nhất quán, bình tĩnh thay vì trừng phạt cực đoan mới là chìa khóa giúp trẻ học cách tự kiểm soát bản thân.

Giáo dục suy cho cùng không phải là việc khuất phục một đứa trẻ để chúng nghe lời ngay lập tức, mà là hành trình kiên nhẫn giúp con hiểu được ranh giới an toàn và biết quý trọng sinh mạng của chính mình.