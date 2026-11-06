Vì sao bức ảnh bé gái nhà giàu này lại cảnh tỉnh nhiều người?

Một video từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc ghi lại hình ảnh cô bé ngồi cặm cụi làm bài tập ngay trên hàng ghế sau của chiếc Bentley sang trọng. Bàn gấp mở sẵn, đứa trẻ mặc áo khoác da, cúi đầu nắn nót từng nét chữ với sự tập trung hiếm thấy. Người bố đăng kèm dòng chú thích dí dỏm: "Nỗ lực thế này, lỡ sau này đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại (2 trường đại học hàng đầu Trung Quốc) mà uống không quen nước trà đậu thì tính sao?"

Dưới phần bình luận, không ít ý kiến bông đùa: "Gia cảnh thế này thì cần gì bằng Thanh Hoa, Bắc Đại?"; "Sinh ra ở vạch đích, đi học đúng là một con đường vòng"; "Hộ khẩu xịn hơn vạn tấm bằng, điều kiện như vậy hiệu trưởng khéo còn phải nể";...

Những lời nửa đùa nửa thật phản ánh một định kiến phổ biến: gia đình giàu có thì con cái không cần học, mà học giỏi cũng chẳng để làm gì.

Thế nhưng thực tế thường ngược lại. Càng những gia đình có nền tảng, họ lại càng đặt nặng chuyện học hành. Nếu không coi trọng tri thức, cô bé đã không tranh thủ từng phút trên xe, và người bố cũng chẳng cần cẩn thận giữ đều tay lái để tránh làm con xao nhãng.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội, khiến nhiều người thức tỉnh

Một nghịch lý thường thấy trong giáo dục gia đình là những ai hay buông câu "nhà người ta giàu, không học cũng có đường lùi" đa phần lại là các bậc cha mẹ bình dân. Không ít người mang tư duy đó ra răn dạy con cái: "Nhà bạn A có của ăn của để mới được lười, con nghèo không học thì chỉ có ngõ cụt." Lời nói tưởng như kích cầu ý chí, thực chất lại vô tình dập tắt động lực tự thân. Đứa trẻ nghe riết sẽ ngầm định rằng việc học chỉ là gánh nặng của kẻ yếu thế, là sự ép buộc vì không có lối thoát, chứ không phải con đường mở mang nhận thức.

Cô bé trên xe Bentley thừa điều kiện để thảnh thơi, chơi đùa hoặc thuê gia sư riêng kèm cặp tại nhà. Nhưng em vẫn ngồi đó, nghiêm túc với từng trang sách.

Tiền bạc có thể mua được trường chuyên lớp chọn, nhưng không bao giờ mua được tính tự giác trong tâm trí một đứa trẻ. Nhuệ khí ấy hình thành từ chính thái độ của phụ huynh: cha mẹ thực sự xem trọng việc học, con cái mới học cách nghiêm túc với bản thân. Không thể đòi hỏi con tập trung đèn sách khi người lớn vừa giục con học, vừa mải mê lướt điện thoại hay sa đà vào những thú vui giải trí.

Hình ảnh đứa trẻ cặm cụi bên bàn gấp chiếc xe sang không phải thước đo để so sánh giàu nghèo, mà là lời cảnh tỉnh về tư duy giáo dục: Người có xuất phát điểm vượt trội còn nỗ lực, cớ sao những người đi sau lại tự cho mình quyền buông xuôi?

Thay vì dạy trẻ nhìn vào điều kiện của người khác để so đo hay mặc cảm, hãy hướng trẻ nhìn vào sự chăm chỉ của họ để nỗ lực. Đứa trẻ ấy mai này có bước chân vào những ngôi trường danh giá hàng đầu hay không không phải điều cốt yếu. Điều giá trị nhất là ngay từ nhỏ, em đã hiểu: Dù cuộc sống đủ đầy đến đâu, công sức tự thân bỏ ra vẫn là thứ không thể thay thế.

Nhận thức độc lập ấy, xét cho cùng, đáng giá hơn chiếc xe sang gấp nhiều lần.