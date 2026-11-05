Chỉ đến khi cho con đi học, tôi mới biết trên đời này có nhiều phụ huynh "trời ơi đất hỡi" thực sự!

Nhiều người vẫn thường nói đùa rằng: "Hành trình đưa con vào lớp 1 thực chất là hành trình cha mẹ bước vào một xã hội thu nhỏ mang tên nhóm phụ huynh". Chỉ khi chính thức gia nhập những hội nhóm lớp, tham gia các buổi họp và chứng kiến muôn vàn câu chuyện sinh hoạt thường nhật, không ít người mới ngỡ ngàng nhận ra: trên đời thực sự có những bậc làm cha, làm mẹ hành xử theo cách "trời ơi đất hỡi" đến mức khó tin.

“Chày bửa” tiền quỹ nhưng quyền lợi của con không thiếu một phần

Chuyện đóng góp quỹ phụ huynh xưa nay vốn là chủ đề nhạy cảm. Thế nhưng, câu chuyện mà chị Diệu Linh (phường Đống Đa, Hà Nội) chứng kiến lại khiến cả lớp phải lắc đầu ngao ngán vì sự ngang nhiên đến mức khó hiểu.

Có con đang theo học lớp 3, chị Linh cho biết trong thời gian lớp còn duy trì quỹ phụ huynh, Ban đại diện lớp chị luôn làm việc rất minh bạch, rõ ràng từng khoản thu chi và nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, nội bộ phụ huynh vẫn luôn có những "nốt trầm" gây bức xúc âm ỉ.

Chị Linh chia sẻ, lớp con chị có 2 phụ huynh kiên quyết không đóng quỹ lớp dù con họ vẫn tham gia đầy đủ mọi hoạt động, từ liên hoan, dã ngoại cho đến nhận quà Tết thiếu nhi hay Trung thu. Đỉnh điểm là một người trong số đó thậm chí còn chây ì không chịu đóng cả tiền bảo hiểm cho con. Đáng nói, gia cảnh của cả hai gia đình đều rất khá giả, không hề thuộc diện hộ nghèo hay khó khăn, họ đơn giản là thích né tránh trách nhiệm chung.

Nhiều phụ huynh khác vì thương các cháu nhỏ nên không nỡ lên tiếng gay gắt hay phân biệt đối xử, đành ngậm ngùi bỏ tiền túi bù đắp để các hoạt động của lớp không bị gián đoạn.

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Con nghỉ học cả tuần chỉ vì… bố mẹ mải livestream nên ngủ quên

Nếu chuyện tiền bạc khiến người ta bức xúc vì sự thiếu sòng phẳng, thì câu chuyện của chị Mai Anh (phường Hà Đông, Hà Nội) lại khiến nhiều người dở khóc dở cười bởi sự vô trách nhiệm đến khó tin của bậc phụ huynh cùng lớp.

Chị kể lại, lớp con chị có một phụ huynh làm nghề bán hàng online, thường xuyên livestream bán hàng đến tận khuya. Đợt đó, con họ bỗng nhiên nghỉ học liền mấy ngày. Cả lớp lẫn giáo viên chủ nhiệm đều sốt ruột, tưởng cháu bé gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hay gia đình có biến cố lớn. Ai ngờ khi tìm hiểu ra mới vỡ lẽ: do bố mẹ thức đêm bán hàng mệt quá nên sáng không dậy nổi, cả nhà ngủ quên luôn và tiện tay cho con nghỉ học ở nhà.

Sự việc kéo dài đến mức cô giáo chủ nhiệm phải nhiều lần gọi điện và đến tận nhà nhắc nhở, vận động phụ huynh đưa con đến trường. "Ở ngay giữa Thủ đô mà cứ ngỡ như đang ở vùng sâu vùng xa cần thầy cô đi "cắm bản" vận động từng em đến lớp", chị Mai Anh ngao ngán chia sẻ.

Đăng ký đội bóng đá đại diện lớp, hưởng trọn suất ăn nhưng quỹ vẫn... “vâng dạ rồi thôi”

Tương tự, câu chuyện dở khóc dở cười của chị Hạnh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) lại xảy ra ngay tại sân chơi thể thao của các con.

Trong một giải bóng đá do trường tổ chức, lớp con chị cử một đội tuyển tham gia tranh tài. Kinh phí mua đồng phục thi đấu, nước uống, suất ăn nhẹ bồi dưỡng sau các buổi tập luyện đều được trích từ nguồn quỹ lớp do phụ huynh tự nguyện đóng góp từ đầu năm. Con của một vị phụ huynh nọ cũng đăng ký vào danh sách thi đấu chính thức, nhưng câu chuyện phía sau lại khiến Ban đại diện chỉ biết "ôm cục tức".

Theo chị Hạnh, từ đầu năm học phụ huynh đó đã không đóng quỹ lớp. Đến khi con tham gia đội bóng, Ban đại diện cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: chẳng lẽ gạt cháu bé ra khỏi đội, hay phân biệt đối xử bằng cách không phát đồng phục, không phát phần ăn nhẹ cho cháu? Làm thế thì tội đứa trẻ, người lớn chẳng ai nỡ làm vậy. Nhưng khi Ban phụ huynh chủ động nhắn tin, gọi điện nhẹ nhàng nhắc nhở về khoản đóng góp chung, người mẹ này luôn miệng "vâng, dạ em đóng ngay", rồi sau đó bặt vô âm tín và chày bửa suốt cả năm.

"Chỉ đến khi cho con đi học, tôi mới biết trên đời này có nhiều phụ huynh "trời ơi đất hỡi" thực sự!", chị Hạnh bất lực chia sẻ.

Trích quỹ 20/10 tặng quà... thầy giáo và bác bảo vệ vì "không muốn ai bị bỏ lại phía sau"

Nếu những trường hợp trên đến từ các phụ huynh cá biệt, thì câu chuyện của chị Hải (phường Từ Liêm, Hà Nội) lại đến từ chính người đứng đầu Ban đại diện cha mẹ học sinh với màn chi tiêu "bát nháo" khiến cả lớp ngã ngửa.

Chị Hải bức xúc kể lại, dịp 20/10 năm ngoái, vị Trưởng ban phụ huynh đứng ra trích quỹ lớp để chuẩn bị quà tri ân các cô giáo. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu phụ huynh trong lớp không phát hiện trong danh sách tặng quà Phụ nữ Việt Nam lại có tên cả... thầy giáo bộ môn và bác bảo vệ của trường.

Quá khó hiểu trước khoản chi vô lý này, nhiều phụ huynh đã lên tiếng chất vấn và yêu cầu giải trình minh bạch. Đến lúc này, vị Trưởng ban mới thản nhiên đưa ra lý do "ngã ngửa": trích quỹ tặng quà để các thầy và bác bảo vệ đem về... tặng lại cho vợ, với lý do nhân văn rằng ngày lễ "không muốn ai bị bỏ lại phía sau". Lấy tiền đóng góp chung của tập thể đi làm từ thiện theo sở thích cá nhân, lại vin vào một lý lẽ kỳ cục, vị phụ huynh này đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến nảy lửa trong nhóm lớp suốt nhiều tuần liền.

Môi trường học đường vốn là nơi các con học những bài học đầu tiên về trách nhiệm, sự công bằng và tinh thần tập thể. Thế nhưng, chính sự vô tâm, ỷ lại hay những màn thể hiện quyền lực đầy ngô nghê của người lớn đôi khi lại vô tình biến con trẻ thành nạn nhân của những cái nhìn ái ngại từ bạn bè và thầy cô. Có lẽ, trước khi dạy con nên người, nhiều bậc phụ huynh cũng cần tự soi lại văn hóa ứng xử của chính mình trong tập thể.