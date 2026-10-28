Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi đăng tải story hé lộ một góc trong căn hộ của hai vợ chồng. Đi kèm hình ảnh, nàng hậu hài hước viết: "Khi bạn có chồng làm xây dựng và đây là đồ decor trong nhà bạn".

Chi tiết khiến nhiều người thích thú là hai mô hình lắp ráp xe cẩu được trưng bày trong nhà. Thay vì những món đồ trang trí thường thấy, vật dụng gắn với lĩnh vực xây dựng lại trở thành điểm nhấn trong không gian sống của vợ chồng Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Đỗ Hà khoe chi tiết đặc biệt trong căn hộ của mình (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ với một story ngắn, nàng hậu đã khéo léo khoe sở thích đặc biệt của ông xã, đồng thời khiến người xem hình dung thêm về cuộc sống chung của cặp đôi. Cách Đỗ Hà chia sẻ cũng mang màu sắc vui vẻ, gần gũi, như một lời "bóc phốt" đáng yêu về chuyện có chồng làm trong ngành xây dựng thì đồ decor trong nhà cũng mang dấu ấn nghề nghiệp.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sơn Hải do gia đình Viết Vương gắn bó hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với các dự án hạ tầng giao thông. Bởi vậy, hai mô hình xe cẩu không chỉ là món đồ trang trí lạ mắt mà còn gợi liên tưởng trực tiếp đến công việc của nam doanh nhân.

Sau khi kết hôn, Đỗ Hà cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng thiếu gia. Nếu trước đây doanh nhân Viết Vương khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng, thì thời gian gần đây, anh dần góp mặt nhiều hơn trong các hình ảnh, video do vợ đăng tải.

Viết Vương và Đỗ Hà đồng hành từ công việc đến cuộc sống

Có khi, cả hai cùng đi chợ, nấu ăn, chăm chút nhà cửa; lúc khác lại đồng hành trong những chuyến du lịch hay các hoạt động liên quan đến công việc. Đỗ Hà cũng từng chia sẻ hình ảnh cùng chồng tham gia các sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải. Những chi tiết nhỏ này giúp người theo dõi có thêm góc nhìn về cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi, thay vì chỉ thấy những lần xuất hiện chỉn chu tại sự kiện.

Trước khi kết hôn, người đẹp gốc Thanh Hóa từng hé lộ không gian căn hộ tại Hà Nội với thiết kế hiện đại, rộng rãi, sử dụng tông màu đen - trắng chủ đạo. Qua những video đăng tải trên mạng xã hội, vợ Viết Vương cho thấy sự yêu thích dành cho việc chăm chút nhà cửa, cắm hoa và sắp xếp không gian sống.

Bởi vậy, story mới với hai mô hình xe cẩu càng khiến góc nhỏ trong căn hộ trở nên đáng chú ý. Giữa không gian sống được bài trí sang trọng, những món đồ mang dấu ấn công việc của Viết Vương lại tạo nên một điểm nhấn khác biệt. Đỗ Hà không cần chia sẻ quá nhiều, chỉ một câu nói vui cũng đủ để người xem hiểu rằng sở thích của chồng đã trở thành một phần trong không gian chung của hai người.

Nàng hậu ngày càng ra dáng phu nhân, thích chăm sóc nhà cửa

Doanh nhân Viết Vương thì cực chiều vợ khiến ai cũng ngưỡng mộ

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Đỗ Hà tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2025. Tròn một năm sau ngày cưới, nàng hậu chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng trên du thuyền tại Italy, kèm dòng trạng thái: "Our one-year anniversary. One beautiful year, a lifetime to go" (Kỷ niệm một năm của chúng tôi. Một năm tuyệt đẹp, còn một đời để đi cùng nhau).

Từ những khung hình kỷ niệm lãng mạn đến các câu chuyện nhỏ trong căn hộ, Đỗ Hà ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống riêng. Còn với Viết Vương, dù không phải người thường xuyên đăng tải chuyện cá nhân, nam doanh nhân vẫn xuất hiện, thể hiện sự nuông chiều, ủng hộ và hỗ trợ về từ công việc đến cuộc sống.

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