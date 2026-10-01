Đa số chúng ta thường cuốn theo guồng quay bận rộn và để cuộc sống trôi qua theo chế độ "tự động lái", năm này qua năm khác lặp lại một cách nhàm chán. Nếu không thực sự dừng lại để suy ngẫm về những điều mình thực sự mong muốn trong 1 hay 5 năm tới, bạn sẽ rất khó để vươn tới đích đến. Trong đoạn video chia sẻ mới đây, diễn giả Roxie Nafousi đã giới thiệu về khái niệm "bảng tầm nhìn" (vision board) - một công cụ đắc lực giúp bạn phân loại các mục tiêu từ sự nghiệp, du lịch, phát triển bản thân cho đến các mối quan hệ.

Tầm quan trọng của việc định hướng mục tiêu trong cuộc sống

Trong cuộc sống hiện đại, rất ít người thực sự dành thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi: "Một năm sau, năm năm sau bản thân mình, mình thực sự muốn theo đuổi điều gì từ cuộc sống?".

Nếu không bao giờ dừng lại để định hình tương lai, chúng ta sẽ vô tình để cuộc đời trôi đi theo chế độ "auto-pilot" (tự động lái), lặp lại vòng tuần hoàn cũ kỹ năm này qua năm khác. Giống như việc đi du lịch, bạn bắt buộc phải nhập một điểm đến vào hệ thống định vị thì mới có thể đi đến nơi mình muốn. Và bảng tầm nhìn (vision board) chính là tấm bản đồ định vị cho cuộc đời bạn.

Cách xây dựng một bảng tầm nhìn (vision board) hiệu quả

Bảng tầm nhìn thực chất là một tấm bìa cứng lớn, nơi bạn trực quan hóa những hoài bão và mục tiêu của mình.

- Sự nghiệp: Những nấc thang hoặc dự án bạn muốn chinh phục trong công việc.

- Du lịch và trải nghiệm nhân sinh: Những vùng đất mới muốn đặt chân đến hay những kỹ năng muốn trải nghiệm.

- Sự phát triển bản thân: Hành trình hoàn thiện tri thức, tâm hồn và thể chất.

- Mối quan hệ: Xây dựng và vun đắp kết nối với gia đình, bạn bè.

Trong mỗi danh mục, hãy liệt kê chi tiết các mục tiêu bạn muốn đạt được trong năm và mô tả chúng cụ thể nhất có thể. Đồng thời, hãy tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi then chốt: "Nếu nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ bản thân không còn cản trở tôi, điều mà nội tâm tôi thực sự khao khát đạt được là gì?".

Vượt qua nỗi sợ hãi: Bước đệm kiên cố cho sự hiển hóa

Đôi khi, chính những nỗi sợ vô hình và sự thiếu tự tin mới là bức tường kiên cố ngăn cản chúng ta bước đến cuộc đời ao ước. Điều này hoàn toàn trùng khớp với bước thứ hai trong cẩm nang 7 bước manifest: "Loại bỏ nỗi sợ hãi và nghi ngờ".

Chúng ta thường bị kìm hãm bởi những suy nghĩ giới hạn bản thân như cảm thấy mình chưa đủ giỏi, không dám mạo hiểm hay thậm chí không dám ước mơ. Việc xây dựng bảng tầm nhìn không chỉ là vẽ nên tương lai, mà còn là quá trình tái thiết lập nhận thức để những niềm tin tiêu cực không còn trói buộc bạn nữa.

Đặc biệt, việc thực hành làm vision board không chỉ dành cho người lớn mà còn là một phương pháp tuyệt vời để rèn luyện cho trẻ em, giúp các em nhận thức được sức mạnh nội tại và quyền làm chủ cuộc đời mình ngay từ nhỏ.