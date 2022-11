"Phốt" nối dài của Selena Gomez: Gây thù với Miley Cyrus và dàn bạn thân cũ, tâm cơ tạo loạt drama xoay quanh Justin Bieber?

Selena Gomez là sao nữ hàng đầu làng giải trí Hollywood, có lượng người hâm mộ đông đảo, ghi dấu ấn với thành tích âm nhạc cùng diễn xuất ấn tượng. Thế nhưng sau scandal vô ơn với người bạn thân từng hiến thận cho mình, Selena bỗng trở thành nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất trên các trang mạng. Đồng thời, những hành động, phát ngôn trong quá khứ của cô cũng liên tục bị "đào" lại. Hầu hết các phốt ngày xưa của nữ ca sĩ này đều liên quan đến bạn thân và người yêu cũ.

Vô ơn với cô bạn thân từng hiến thận

Selena Gomez và Francia Raisa đều là diễn viên, cả hai đã có tình bạn kéo dài 15 năm và từng được coi là biểu tượng tình bạn của Hollywood. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ đang nghi ngờ tình bạn của cả hai đã rạn nứt.

Trong bộ phim tài liệu mới nhất về cuộc đời mình, Selena Gomez gây chú ý vì không nhắc gì đến cô bạn thân tri kỷ, đồng thời tuyên bố "Chỉ thân với Taylor Swift trong ngành giải trí". Sau khi bị bạn thân "bỏ rơi", Francia Raisa lập tức có những phản ứng khiến mạng xã hội dậy sóng. Trên 1 bài đăng về Selena và Taylor, cô đã để lại bình luật đầy mỉa mai: "Thật thú vị" và sau đó đã xoá đi. Đồng thời, nữ diễn viên sinh năm 1988 cũng bỏ theo dõi Selena Gomez trên Instagram.



Selena Gomez và Francia Raisa từng là hình mẫu tình bạn đẹp nhất làng giải trí

Vào năm 2017, Francia Raisa từng hiến thận cho Selena Gomez khi người bạn thân thiết bị ảnh hưởng vì bệnh Lupus

Ngay sau đó, Selena Gomez đã có động thái đáp lại vụ ồn ào tình bạn này. Trên video đăng tải ở nền tảng TikTok, nữ ca sĩ sinh năm 1992 đã trực tiếp tạ lỗi: "Xin lỗi, tôi đã không đề cập tới tất cả mọi người mà tôi biết". Những chia sẻ của Selena Gomez lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người hâm mộ chỉ trích cô thiếu nghiêm túc, thiếu tôn trọng Francia Raisa - người đã hiến thận cho cô. Thậm chí người bạn tri kỷ chỉ được Selena nhắc đến như là "người quen".



Được biết vào năm 2017, Francia Raisa đã hiến thận cho Selena Gomez. Sau khi làm phẫu thuật, Selena từng hứa với Francia rằng cô sẽ cai hoàn toàn rượu bia và chất kích thích có hại cho sức khoẻ. Thế nhưng, nữ ca sĩ đã không giữ được lời hứa với cô bạn thân mà liên tục bị chụp lại được cảnh hút thuốc, uống rượu. Trong khi đó, sức khoẻ của Francia chuyển biến không tốt sau khi hiến thận. Thậm chí, nữ diễn viên không thể hoạt động bình thường suốt 2 tháng đầu tiên và phải tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt.



Francia bỏ theo dõi Selena lần đầu sau tin tức nữ ca sĩ đi đứng loạng choạng, say rượu tại lễ trao giải AMAS 2019

Đáng chú ý trong buổi phỏng vấn với SELF, Francia Raisa gây sốc khi chia sẻ một khía cạnh hoàn toàn khác về việc cô ghép thận cho Selena Gomez. Được biết, nữ diễn viên đã làm các thủ tục kiểm tra sức khoẻ theo lời đề nghị từ phía Selena, nhằm tìm kiếm quả thận tương thích. Và khi có kết quả, Selena chính là người đầu tiên gọi điện thông báo và nhờ Francia ghép thận. Theo đó, nữ diễn viên đã vô cùng bối rối vì theo luật HIPAA thì cô phải là người được bác sĩ cho biết kết quả đầu tiên, chứ không phải Selena. Chính vì vậy người hâm mộ cho rằng Selena đã toan tính trước chuyện này để ép cô bạn thân hiến thận cho mình. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán của cư dân mạng.

Francia bối rối khi Selena là người thông báo kết quả xét nghiệm tương thích thận chứ không phải bác sĩ

"Giật bồ" cô bạn thân Miley Cyrus

Chuyện tình tay ba phức tạp giữa 3 tên tuổi đình đám Selena Gomez - Nick Jonas - Miley Cyrus từng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Mọi chuyện diễn ra khi họ còn là những ngôi sao trẻ của Disney. Khi đó, Miley và Nick đang hẹn hò mặn nồng thì Selena đã chen chân vào cuộc tình này, "cướp" bạn trai của cô bạn thân. Sau đó Nick chia tay Miley trong lặng lẽ, còn Selena và Nick cũng bị báo chí chụp được hình ảnh quấn quýt bên nhau không rời.

Miley và Nick từng có thời gian hẹn hò

Selena Gomez bị cho là người đến sau và "giật bồ" của Miley Cyrus

Chính vì lý đó mà hai ngôi sao đình đám đã có thời gian rạn nứt tưởng chừng như không thể hàn gắn. Thậm chí, mối quan hệ này còn trở nên căng thẳng hơn khi Miley Cyrus còn ném hình của Selena Gomez trên sân khấu, nhiều lần công khai "cà khịa" cô bạn cũ trước mặt khán giả.

Tại một buổi trình diễn tại thành phố Milan vào đầu tháng 6/2014, Miley Cyrus đã mang theo hình nộm Selena Gomez và ném trên sân khấu

Miley cũng từng đăng tải một bài viết được cho là "đá đểu" Selena: "Tôi mến bạn lắm Selena nhưng đáng tiếc rằng tôi chỉ nghe nhạc của Demi mà thôi"

"Bỏ rơi" Demi Lovato vì cô bạn Taylor Swift

Selena và Demi từng là bạn thân từ năm 7 tuổi khi cả 2 cùng xuất hiện trên chương trình dành cho thiếu nhi. Họ cũng luôn đồng hành cùng nhau trong suốt khoảng thời gian dưới mái nhà Disney. Tuy nhiên, cả 2 dần trở nên xa cách khi Selena bắt đầu trở nên thân thiết với Taylor Swift vào năm 2009.

Được biết, Selena và Taylor đã dành khá nhiều thời gian với nhau, chính vì điều này mà dẫn đến việc Demi trở thành "kẻ dư thừa". Và từ đó trở đi "cặp bài trùng" của Disney một thời đã từ bạn hóa thù cho tới ngày hôm nay. Thậm chí khi được hỏi "Selena thế nào rồi?", Demi không ngần ngại mà trả lời lạnh lùng: "Đi mà hỏi Taylor ấy!".



Selena Gomez và Demi Lovato là bạn thân từ khi còn nhỏ

Thế nhưng tình bạn này đã rạn nứt khi Selena chơi thân với Taylor, người mà Demi ghét cay ghét đắng

Khi được phóng viên hỏi "Selena thế nào rồi?", Demi tỉnh bơ đáp: "Hỏi Taylor ấy"

Ngoài ra, trong lần đầu tiên Demi quay lại sân khấu sau thời gian vắng bóng để cai nghiện ma tuý, Selena Gomez đã hạnh phúc bày tỏ trên Instagram: "Tôi ước mình có đủ từ ngữ để diễn tả về khoảnh khắc tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng này. Demi, tôi rất mừng cho cậu. Cảm ơn sự mạnh mẽ và can đảm của cậu".

Tuy nhiên, Demi Lovato không phản hồi lại dòng trạng thái của người đồng nghiệp cũ. Nói về hành động này, chủ nhân hit Sorry Not Sorry chia sẻ: "Khi bạn trưởng thành cùng ai đó, bạn sẽ luôn yêu mến họ. Nhưng giờ tôi không phải là bạn bè của cô ấy, bởi vậy dòng trạng thái trên Instagram đó khiến tôi cảm thấy hơi...".

Selena Gomez dành tặng lời khen ngợi cho màn trình diễn của người bạn cũ sau nhiều năm "nghỉ chơi" nhưng không được Demi đáp lại

Cố tình làm thiên thần nội y bị hiểu lầm là người thứ 3 xen vào chuyện tình với Justin Bieber

Tháng 11/2012, cặp đôi vàng Justin Bieber và Selena Gomez bất ngờ chia tay khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và tiếc nuối. Đến ngày 9/11, Selena đã đăng tải trên Twitter bức hình Justin Bieber chụp cùng rapper Lil Twist và người mẫu Barbara Palvin kèm theo chú thích là những dấu ba chấm. Động thái này của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến fan sục sôi, cho rằng "thiên thần nội y" Barbara chính là nguyên nhân khiến Justin và Selena chia tay.

Tin đồn Barbara Palvin xen ngang vào chuyện tình Justin Bieber - Selena Gomez bắt nguồn từ đoạn tweet của nữ ca sĩ trên Twitter

Trước đó vào ngày 7/11, Justin Bieber có màn biểu diễn đầy tình tứ cùng các chân dài đình đám trong Victoria’s Secret Fashion Show. Trong số các thiên thần nội y, Justin đặc biệt thân thiết với mỹ nhân 19 tuổi Barbara Palvin. Một ngày sau đêm diễn, cả hai còn bị bắt gặp cùng nhau đi xem vở kịch The Lion King. Cùng với dòng trạng thái của Selena, Barbara Palvin bị fan "khủng bố" vì cho rằng cô đã phá hoại cặp đôi Selena - Justin.

Sau gần 3 tháng bị đồn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của cặp đôi vàng showbiz, người đẹp gốc Hungary bức xúc chia sẻ: "Các bạn có biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu không? Chính là do Selena, cô ta đã đăng tấm ảnh đó lên Twitter". Theo nữ người mẫu, chính Selena đã khiến người hâm mộ giận dữ, hiểu lầm rằng mọi lỗi lầm đều thuộc về Barbara. Đồng thời, thiên thần nội y này cũng khẳng định cô và Justin Bieber không hẹn hò riêng, mà cùng đi xem kịch với một nhóm bạn.

Barbara Palvin phủ nhận là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của Justin và Selena

"Gây chiến" chỉ vì người yêu cũ đăng ảnh người yêu mới

Sau một thời gian chia tay, người hâm mộ được một phen xôn xao khi Selena - Justin đã có những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Nguồn cơn của cuộc khẩu chiến này bắt đầu từ khi Justin Bieber liên tục công khai đăng ảnh tình tứ với bạn gái mới Sofia Richie, con gái của danh ca Lionel Richie. Tuy nhiên, Sofia lại không được lòng người hâm mộ của Justin Bieber, cô liên tục bị chê bai và chỉ trích.

Việc này đã khiến Justin tức giận tuyên bố bảo vệ Sofia khỏi các fan cuồng của mình: "Tôi sẽ chuyển tài khoản Instagram về chế độ riêng tư nếu các bạn không ngừng việc căm ghét cô ấy, chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Nếu các bạn là fan thật sự, các bạn sẽ không xấu xa thế này đối với những người tôi yêu mến".

Justin Bieber công khai lên tiếng bảo vệ bạn gái trước sự chỉ trích của người hâm mộ

Sau đó ít lâu, Selena Gomez bất ngờ bình luận bên dưới bài đăng của Justin rằng: "Nếu không thể kiểm soát được những người ghét bỏ, tốt nhất hãy dừng chia sẻ ảnh chụp chung với bạn gái. Nên để những hình ảnh đó chỉ cho riêng hai người thôi. Đừng nổi giận với fan của anh. Họ yêu anh".

Không "ngồi yên" trước sự chỉ trích của bồ cũ, Justin cho rằng Selena đã lợi dụng chuyện yêu đương với anh để được dư luận quan tâm "Thật nực cười khi thấy người lợi dụng tôi để được chú ý, và vẫn cố gắng chỉ ngón tay đổ lỗi về hướng này. Thật buồn. Yêu mọi người". Đồng thời, nam ca sĩ còn chia sẻ thêm rằng: "Tôi không thể chịu được việc sẽ có người phải hứng chịu sự căm ghét một cách vô cớ. Mong các bạn có thể đối xử tử tế với bạn tôi như đối xử với chính tôi vậy. Và tôi vẫn rất yêu các fan của mình".

Ngay bên dưới bài đăng của Justin, Selena đã có màn "khẩu chiến" cực căng với bạn trai cũ

Ngay sau đó, Selena lập tức đáp trả bạn trai cũ bằng việc đăng tải hình ảnh những phút giây cô thân thiết với người hâm mộ của mình kèm theo dòng chú thích: "Đây là cả cuộc sống của tôi. Các bạn là quan trọng nhất. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ những điều tôi làm hằng ngày". Chỉ ít phút sau, nữ ca sĩ xóa bài viết nhưng cư dân mạng đã kịp chụp lại và truyền tay nhau.

Để đáp trả lại Justin, Selena đã đăng bài bày tỏ tình cảm với người hâm mộ nhưng cũng nhanh chóng xoá đi

Nguồn: People, Page Six