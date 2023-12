Phớt lờ cảnh báo ngừng chụp ảnh "selfie" khi đi thuyền ở Venice, nhóm du khách lĩnh hậu quả thê thảm, video ghi lại cảnh tượng gây sốc

Theo Daily Mail, một nhóm du khách gồm 5 người mới đây đã phải lĩnh hậu quả kinh hãi khi cố tình phớt lờ lời cảnh báo an toàn trong lúc di chuyển bằng thuyền trên một trong những con kênh nổi tiếng ở thủ đô Venice (Italy).

Nhóm du khách vô tư đi lại trên chiếc thuyền chật hẹp, tạo dáng chụp ảnh. Người chèo thuyền phải nhắc nhở họ ngồi xuống và tránh đi lại trong khi thuyền đang di chuyển dưới một cây cầu gần Quảng trường St Mark.

Du khách làm lật thuyền vì mải chụp ảnh tự sướng.

Tuy nhiên, thay vì làm theo lời khuyên của người chèo thuyền, nhóm du khách này cố tình phớt lờ. Chỉ một lát sau, chiếc thuyền lật nhào, khiến tất cả rơi xuống nước.

Trong các video được chia sẻ trên nền tảng TikTok, người ta thấy nhóm du khách này cố bám vào chiếc thuyền bị lật và tìm cách trèo lên chiếc thuyền khác đi ngang qua đó. Có thể thấy rõ sự hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt của những vị khách du lịch này.

Người phụ nữ cố bám víu để lên chiếc thuyền khác.

Theo tờ tin tức The New York Post, sau khi thuyền bị lật, người chèo thuyền lập tức nhảy xuống con kênh nước lạnh ngắt để giúp các du khách. Không rõ làm thế nào mà người lái thuyền có thể thoát được cú lật thuyền ấy dù cùng ngồi trên đó.

Trang "Venezia Non è Disneyland (Venice Is Not Disneyland)" trên Instagram, chia sẻ thông tin cho biết may mắn nhóm du khách đã an toàn và được hỗ trợ giúp đỡ bằng tất cả "lòng hiếu khách và sự ấm áp" ở nhà hát La Fenice gần đó.

Nhóm du khách ướt sũng người vì rơi xuống nước.

Họ tỏ ra hốt hoảng khi thuyền lật.

Cả nhóm tìm cách bám vào thuyền.

Được biết, trang Instagram này tồn tại để ghi lại thông tin về hành vi "không phù hợp" của 20 triệu du khách tới thăm thành phố Venice hàng năm. Lâu nay, Venice đã bị xem như một thành phố phải vật lộn với vấn nạn "quá tải du lịch".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, những người sáng lập trang này đã mô tả các vấn đề thường xuyên xảy ra khi khách du lịch tham quan trên các kênh đào mà họ cảnh báo là "không an toàn và mất vệ sinh".

Cảnh tượng lật thuyền nhìn từ trên cao.

"Chúng tôi thực sự rất vui vì có nhiều người muốn đến thăm Venice và chúng tôi nghĩ đây là một thành phố xinh đẹp mà mọi người nên đến thăm. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng du khách nên khám phá nhiều hơn nữa ở Venice".

Vào năm 2022, thị trưởng Venice cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự khi chia sẻ đoạn video quay cảnh 2 khách du lịch thản nhiên đứng trên ván lướt sóng có động cơ qua Grand Canal (con kênh lớn nhất ở Venice, có 4 cây cầu lớn bắc qua, nối những đảo chính).

Thị trưởng Luigi Brugnaro gọi họ là "những kẻ ngớ ngẩn", đồng thời kêu gọi người dân giúp xác định và tìm kiếm những người lướt sóng này. Ông thậm chí còn treo thưởng rằng sẽ mời một bữa tối miễn phí cho bất kỳ ai có thể giúp đưa họ ra chịu trách nhiệm trước công lý.

"Venice KHÔNG phải là Disneyland", thị trưởng Luigi Brugnaro chú thích một đoạn video quay cảnh cặp đôi lướt qua bên dưới một cây cầu hình vòm.

Theo tờ tin tức La Nuova di Venezia e Mestre, 2 vị khách du lịch người Úc cuối cùng đã bị bắt và bị phạt 1.500 euro (hơn 39 triệu VNĐ) mỗi người. Thị trưởng Luigi cho biết ông muốn thấy họ bị truy tố vì làm hoen ố hình ảnh của thành phố.

Venice sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới thu phí vào cửa đối với những người đi tham quan trong ngày, giám đốc du lịch của thành phố này tuyên bố vào tháng 9/2023.

Từ năm 2024, thành phố sẽ áp dụng mức phí 5 euro (tương đương 130.000 VNĐ) đối với khách du lịch chỉ đến thăm mà không nghỉ lại. Du khách lưu trú tại khách sạn và Airbnb sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định này, giám đốc cơ quan quản lý du lịch Simone Venturini cho biết.

Hoạt động thu phí này sẽ được thử nghiệm trong 30 ngày kể từ năm 2024, tập trung chủ yếu vào các kỳ nghỉ lễ mùa xuân và cuối tuần mùa hè khi số lượng du lịch ở mức cao nhất.

Kế hoạch này nhằm mục đích tìm ra "sự cân bằng mới giữa quyền của những người sống, học tập hoặc làm việc ở Venice và những người đến thăm thành phố", ông Simone Venturini nói.

Nó được đưa ra để đáp lại phản ứng dữ dội ngày càng tăng đối với làn sóng khách du lịch đến và đi trong ngày và các tàu du lịch lớn đông đúc trong thành phố.

Nguồn: Daily Mail