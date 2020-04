Phóng viên vô tình để lộ hình ảnh không mặc quần khi làm việc tại nhà, đến chính anh ta còn chẳng thể ngờ bị phát hiện!

Tại Mỹ, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn rất căng thẳng nên mọi người gần như đều phải làm việc tại nhà. Phóng viên MC truyền hình chẳng phải ngoại lệ. Họ bắt buộc phải thu trực tiếp từ căn nhà của mình hàng ngày để đảm bảo tiến độ công việc diễn ra bình thường. Đây cũng là lúc nhiều tình huống trớ trêu, "dở khóc dở cười" thậm chí là gây xấu hổ đã diễn ra.

Ngày 28/4 hôm qua, theo CNN đưa tin, phóng viên của đài ABC News là Will Reeve xuất hiện ở chương trình Good Morning America. Anh đưa tin về các hiệu thuốc sử dụng drone (máy bay không người lái) nhằm cung cấp bệnh nhân thuốc điều trị theo toa.

MC truyền hình vô tình để lộ hình ảnh không mặc quần dài.

Không gian làm việc ở nhà rất tốt, cộng thêm việc Will Reeve sở hữu phần thân trên chỉn chu, bảnh bao, gọn gàng với áo vest và sơ mi. Những tưởng mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi, nào ngờ góc máy quay chính là thứ đã phát tán hình ảnh khá "nhạy cảm". Cụ thể, góc máy quay hướng xuống để lộ ra sự thật Will Reeve không mặc quần dài mà chỉ có một chiếc quần đùi. Khán giả truyền hình đã ngay lập tức phát hiện ra điều này.

Họ nhanh chóng chụp màn hình lại để đăng tải lên mạng xã hội về sự cố hài hước này. May thay cư dân mạng lại không tỏ thái độ gay gắt với tình huống sơ ý của Will Reeve. Họ cho rằng đó là lẽ thông thường khó trách được, nhất là với ai đang phải làm việc tại nhà. Thường thì nhân viên làm việc tại nhà khi cần sử dụng yếu tố webcam sẽ chỉ chú trọng phần thân trên, còn thân dưới do không ai nhìn nên cũng chẳng cần quá cầu kỳ.

"Quần đùi thực sự đẹp đấy, chấm 7/10 điểm này!" - Room Rater.

"Bạn không hề cô đơn đâu vì chúng tôi cũng thế này!" - B.Humble.

Sau sự cố này, chính Will Reeve cũng có một chút xấu hổ và đăng tải lên twitter cảm xúc của mình. Anh còn chia sẻ thêm "Mong mọi người đã cảm thấy vui vẻ một chút. Hi vọng sau sự cố này tôi sẽ tập luyện chân thật nhiều hơn."

Trước đó, đã từng có nhiều trường hợp phóng viên, MC truyền hình gặp sự cố khi đang phát sóng tại nhà. Điển hình là phóng viên Melinda Meza, phóng viên của KCRA 3 ở Sacramento, California làm lộ hình ảnh chồng đang tắm khi cô quay clip trong nhà vệ sinh hướng dẫn về cách cắt tóc.

Phóng viên Melinda Meza.

Hay như giữa tháng 4 vừa qua, MC Evan Andrews, làm việc cho kênh Fox4, đang dẫn bản tin thời tiết thì người xem phát hiện chú cún nhà anh đang nằm ngủ say đằng sau. Andrews cho biết anh muốn đưa chú chó Penny của mình lên sóng để tạo sự thoải mái vui vẻ tới mọi người. May sao chú cún không gây nhiễu mà ngủ rất ngon lành. Một trường hợp khác nữa là MC dự báo thời tiết Jeff Lyons từ kênh WFIE-TV ôm mèo khi đang dẫn chương trình.

MC Evan Andrews.

Dù là có kẻ "phá đám" như vậy nhưng vẫn rất đáng yêu đúng không nào?

Theo CNN