Không khí lễ hội cuồng nhiệt tại World Cup 2026 đang mang đến những hình ảnh đầy cảm xúc trên khắp các thành phố đăng cai ở Mexico. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui bóng đá, một loạt sự cố liên quan đến các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường đang làm dấy lên tranh cãi lớn.

Chỉ trong vài ngày đầu tiên của giải đấu, ba nhà báo đến từ Hàn Quốc, Mexico và Italy đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi bất ngờ bị người hâm mộ tiếp cận bằng những hành động tiếp xúc cơ thể ngoài ý muốn ngay trong lúc phát sóng trực tiếp.

Người gây chú ý đầu tiên là phóng viên Hàn Quốc Son Jang-hoon của đài MBC. Khi đang đưa tin về bầu không khí World Cup tại Zapopan, thuộc khu vực Guadalajara, nam phóng viên bất ngờ bị một nữ CĐV Mexico tiến đến nắm tay rồi hôn lên má.

Dù tỏ ra khá bất ngờ trước tình huống này, Son Jang-hoon vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục bản tin như chưa có chuyện gì xảy ra. Đoạn video sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội toàn cầu.

Nhiều người cho rằng đây đơn thuần là hành động thể hiện sự thân thiện và hiếu khách của người dân địa phương trong bầu không khí lễ hội. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc tự ý tiếp xúc cơ thể với người khác khi chưa được đồng ý là hành vi vượt quá giới hạn.

Loạt phóng viên bị quấy rối khi tác nghiệp World Cup 2026

Trường hợp thứ hai xảy ra với nữ phóng viên thể thao kiêm influencer Montserrat Gómez bên ngoài sân vận động Mexico City sau chiến thắng của đội tuyển Mexico trong trận ra quân. Khi đang phát sóng trực tiếp, cô bất ngờ bị một người đàn ông từ phía sau ôm chầm lấy, động chạm vào eo. Khác với Son Jang-hoon, Montserrat Gómez đã quyết định lên tiếng công khai về sự việc. Nữ phóng viên chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội và khẳng định đây là hành động thiếu tôn trọng đối với cả công việc lẫn không gian cá nhân của cô.

Sự việc thứ ba liên quan đến phóng viên người Italy Alessio De Giuseppe của DAZN. Trong lúc đang tường thuật không khí sau trận khai mạc tại Mexico City, anh bất ngờ bị một nhóm CĐV vây quanh rồi nhấc bổng lên vai giữa đám đông. Dù vẫn cố gắng cầm micro tiếp tục công việc, nam phóng viên gần như không thể kiểm soát được tình hình.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người bật cười vì sự ngẫu hứng và vui vẻ của đám đông. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi liệu việc tự ý động chạm và can thiệp vào công việc của phóng viên có nên được xem là bình thường chỉ vì đang diễn ra trong bầu không khí World Cup hay không.

Ba sự cố khác nhau nhưng đều dẫn đến một cuộc tranh luận chung: Đâu là ranh giới giữa sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và sự tôn trọng dành cho những người đang làm việc?

World Cup luôn là ngày hội của cảm xúc, nhưng những hình ảnh đang lan truyền những ngày qua cho thấy niềm vui bóng đá đôi khi cũng cần đi kèm với sự tôn trọng không gian cá nhân, đặc biệt là với các phóng viên đang làm nhiệm vụ giữa đám đông hàng chục nghìn người.