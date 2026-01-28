Quấy rối tình dục một phụ nữ 20 tuổi trên bàn mổ, cựu bác sĩ 72 tuổi được toà ân xá

Một cựu bác sĩ phẫu thuật ung thư tại Singapore đã bị đưa ra xét xử và kết án sau khi thừa nhận dùng bàn tay sờ soạng một bệnh nhân nữ trong quá trình thực hiện nội soi đại tràng và phẫu thuật trĩ tại bệnh viện. Hành vi này diễn ra trong khi bệnh nhân đang nằm trên bàn khám, trong tình trạng hoàn toàn không thể phản kháng.

Việc này được thực hiện dưới vỏ bọc khám vùng ngực lâm sàng và đã bị hai y tá chứng kiến. Họ vô cùng kinh ngạc và ngay lập tức báo cáo sự việc cho cấp trên.

Toà án tại Singapore

Cựu bác sĩ người Singapore không thể được nêu tên do lệnh cấm tiết lộ thông tin nhằm bảo vệ nạn nhân, khi đó mới 20 tuổi. Ông ta 72 tuổi vào thời điểm đó. Kiểm tra của CNA cho thấy ông ấy không còn được liệt kê là bác sĩ trên trang web của Hội đồng Y khoa Singapore nữa.

Trong phiên tuyên án, Thẩm phán Ho cho biết tòa án phải đối mặt với "sự căng thẳng sâu sắc" giữa việc người đàn ông này lạm dụng chức vụ bác sĩ của mình và ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 không thể chữa khỏi, tiên lượng chỉ còn sống từ 6 đến 12 tháng.

Căn bệnh hiểm nghèo của người đàn ông này đã di căn rộng khắp đến xương, hạch bạch huyết và phổi. Do đó, cả bên công tố và bên bào chữa đều cho rằng đây là trường hợp cần phải có sự khoan hồng của tòa án. Đây là trường hợp tòa án có thể ra lệnh giảm đáng kể mức án, dẫn đến không phải ngồi tù, mức án tù tượng trưng hoặc mức án tối thiểu theo quy định. Vì vậy, cuối cùng bên công tố đề nghị mức án từ 3 đến 6 tuần tù giam.

Phạm nhân bắt đầu thụ án tù ngay lập tức. Với tội quấy rối tình dục, ông vốn có thể bị phạt tù đến hai năm và phạt tiền. Theo luật, ông không thể bị đánh roi vì đã trên 50 tuổi.

Bộ Y tế Singapore và các cơ quan chức năng hiện đang xem xét lại các quy định kiểm soát hành vi nghề nghiệp, nhằm củng cố thêm các biện pháp bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người bệnh khi đến khám và điều trị.

Nguồn: CNA