World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ rạng sáng 12/6 với những trận đấu đầu tiên đầy hấp dẫn. Trong ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn ra quân của đội chủ nhà Mexico cùng cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hàn Quốc và CH Czech.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 12/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 12/6 theo giờ Việt Nam

02h00: Mexico vs Nam Phi (Bảng A)

Trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Azteca, nơi đội tuyển Mexico được kỳ vọng sẽ có khởi đầu thuận lợi trước đại diện châu Phi là Nam Phi. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả, Mexico đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo đà cho hành trình vượt qua vòng bảng.

Bên kia chiến tuyến, Nam Phi được đánh giá là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Đại diện châu Phi sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ và luôn sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở những giải đấu lớn.

09h00: Hàn Quốc vs CH Czech

Trận đấu còn lại trong ngày là màn chạm trán giữa Hàn Quốc và CH Czech. Đại diện châu Á tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ tài năng đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, trong khi CH Czech nổi tiếng với lối đá kỷ luật và giàu sức chiến đấu.

ĐT Hàn Quốc sẵn sàng cho World Cup 2026 (Ảnh: Yonhap)

Đây được xem là cuộc đối đầu cân tài cân sức, hứa hẹn mang đến thế trận hấp dẫn khi cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành lợi thế sớm tại vòng bảng.

Ngày thi đấu đầu tiên của World Cup 2026 tuy chỉ có hai trận nhưng đều mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh trận khai mạc của chủ nhà Mexico, cuộc so tài giữa Hàn Quốc và CH Czech cũng là màn chào sân đáng chờ đợi, mở màn cho một tháng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.