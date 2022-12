Ngô Thanh Vân nhận 'sai về tình' khi Thanh Sói 'tranh' lịch chiếu của Đảo Độc Đắc

Ngô Thanh Vân giao lưu báo chí sau buổi công chiếu Thanh Sói - Ảnh: TRẦN MẶC

Trả lời báo chí ngay sau buổi chiếu Thanh Sói chiều 22-12, nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân nhận "sai về tình cảm" khi đổi lịch chiếu Thanh Sói từ 30-12 lên sớm hơn là 23-12, dẫn đến cạnh tranh trực tiếp với một phim Việt Nam khác là Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái, cộng với bom tấn Mỹ Avatar: The way of water.

Ngô Thanh Vân biết trước rằng hành động của mình có thể gây ra hiềm khích, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định khó khăn này.

Cô nói với báo chí: "Về khía cạnh tình cảm, tôi biết mình làm sai. Tôi chia sẻ trước đây với họp báo rằng không cần có những sự cạnh tranh như vậy bởi vì dịch đã rất khó khăn rồi.

Ở khía cạnh của một người làm phim tôi rất áy náy bởi tôi biết bộ phim nào ra cũng cực hết và mong muốn của tất cả mọi người là cho khán giả xem bộ phim của mình.

Nhưng ở khía cạnh của một nhà sản xuất, tôi xin mọi người một sự đồng cảm bởi vì bộ phim của tôi đầu tư rất nhiều tiền để có một cái chuẩn. Áp lực để có những con số thu về cho một sản phẩm đầu tư như vậy đè nặng trên vai của tôi.

Khi làm bộ phim này, phân nửa cái đầu của tôi là đạo diễn, nửa còn lại là nhà sản xuất. Đạo diễn lúc nào cũng muốn dùng tiền nhưng nhà sản xuất phải ngưng lại.

Giữa một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, đôi khi phải đưa ra những quyết định mà đôi khi có xích mích đi chăng nữa thì mình vẫn phải chịu".

Từ trái qua: Rima Thanh Vy, Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên, được cho là dàn "đả nữ" kế cận Ngô Thanh Vân - Ảnh: TRẦN MẶC

Tuy ra mắt cùng thời điểm nhưng Thanh Sói hiện có phần được ưu ái hơn về suất chiếu so với Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái khi xét ở cụm rạp CGV.

Nếu suất chiếu của Thanh Sói được dàn trải từ sáng đến tối, tập trung vào những khung giờ đẹp, thì Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái chỉ được sắp vào hai khung giờ lúc sáng sớm và tối muộn. Ở cụm rạp Lotte và Cinestar, các suất chiếu không có nhiều sự chênh lệch.

Thanh Sói chứa nhiều phân cảnh đánh đấm đầy máu me - Ảnh: ĐPCC

Mặc dù khác biệt về mặt nội dung nhưng cả hai bộ phim đều dán nhãn C18 bởi các yếu tố kinh dị, máu me.

Thanh Sói kể về hành trình "hắc hóa" của nhân vật Bi (Đồng Ánh Quỳnh) với những phân cảnh hành động đậm chất máu me. Dàn "đả nữ" kế cận của Ngô Thanh Vân cho thấy được khả năng đánh đấm không thua kém Hai Phượng trước đó.

Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái thuộc thể loại kinh dị, tâm linh - Ảnh: ĐPCC

Khác với Thanh Sói, Đảo Độc Đắc: Tử mẫu thiên linh cái do đạo diễn Lê Bình Giang thực hiện chọn khai thác thể loại kinh dị, tâm linh với nỗi ám ảnh về một trong những loại bùa ngải đáng sợ của vùng Đông Nam Á.