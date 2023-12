Phỏng vấn Thanh Ngọc: Lần đầu nói về ồn ào sau khi bị loại ở "Chị đẹp", cảm thán điều bất ngờ về Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh

Vòng công diễn 3 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng kết thúc với việc Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Giang Hồng Ngọc và Hương Ly phải dừng cuộc chơi. Trong số này, Thanh Ngọc gây tiếc nuối với số đông khán giả vì có màn trình diễn khá nổi trội. Không chỉ hát hay, nhảy giỏi, Thanh Ngọc còn là nhân tố tạo tiếng cười cho chương trình, tuy nhiên cô buộc phải ra về vì luật chơi khắc nghiệt: Nếu 357 khán giả có mặt ở trường quay không bình chọn, người đó dù có phong độ trình diễn tốt thế nào vẫn phải nói lời chia tay.

Sau khi kết thúc vòng công diễn 3, Thanh Ngọc đã có những trải lòng đầy tâm huyết.

Đi tiếp hay dừng lại là do khán giả, mọi tranh cãi đều không đáng

Thanh Ngọc vừa rời khỏi chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là mạng xã hội đã xuất hiện thông tin chị bất mãn với ekip sản xuất vì nở nụ cười trong lúc MC Anh Tuấn công bố chiến thắng thuộc về đội MLee (gồm MLee, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Huyền Baby, Trang Pháp). Chị có chia sẻ gì về điều này không?

Đâu có chuyện gì đâu, tự dưng bị nói là có mâu thuẫn, bất hòa với ekip, chính tôi cũng bất ngờ. Cái này chắc do mọi người xem trên truyền hình, thấy mặt tôi có biểu cảm hơi nhăn nhó rồi tự đoán thôi chứ tôi không có chuyện gì hết. Thực tế là ở phim trường quay hình rất cực, có set quay thì rất nóng, có set quay lại rất lạnh, mà quay cả ngày lẫn đêm nên không chỉ tôi mà các chị đẹp khác, đặc biệt là các chị lớn tuổi đều bị ảnh hưởng sức khỏe.

Tôi là người hay cười nửa miệng, mỗi lần chụp ảnh thì bạn có thể thấy là tôi hay cười xéo xéo qua 1 bên, cái này do cơ mặt rồi chứ không phải tôi cố ý muốn thế. Lúc quay hình, tôi cũng cười nửa miệng y chang vậy, mọi người hiểu nhầm là tôi cười có ý này kia nhưng thực tế không phải vậy đâu.

Thêm nữa, một phần do make up hôm đó hơi đậm, mà kiểu make up đậm sẽ khiến mình trong dữ hơn. Tôi cũng thấy nết của mình đâu có hiền, lúc trước đi học thì các bạn cũng đã bảo tôi là bà chằn lửa này kia rồi. Thực tế là nhiều thứ tổng hợp lại, cộng thêm thời điểm này quay hình nhiều nên tôi hơi mệt, vậy là lên hình mới có điệu cười nửa miệng như đang nhếch mép đó.

Đội "Vì sao" gồm Thanh Ngọc, Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Lynk Lee, Uyên Linh

Sau khi vòng công diễn 3 kết thúc, khán giả đồn đoán và tranh cãi khá nhiều về việc đi tiếp hay ở lại của các chị đẹp. Tôi thấy hiện tại trên mạng xã hội có khá nhiều ý kiến tiêu cực, Thanh Ngọc có muốn chia sẻ về điều này không?

Việc đồn đoán là quyền cá nhân của mọi người, mình không có quyền bắt mọi người phải suy nghĩ theo hướng của mình được. Tôi chỉ muốn nói là quay chương trình này cực nhọc lắm, khán giả xem trên truyền hình sẽ không thể biết được là cả ekip đã vất vả thế nào mới có được 1 tập phát sóng hoàn chỉnh.

Đây là chương trình thực tế đầu tiên tôi tham gia nhưng phải công nhận là cực nhọc quá, để quay hình, gần như bỏ chồng con qua 1 bên để tập trung theo lịch trình do ekip sản xuất đặt ra, có những ngày tập ngày tập đêm, học thêm cái này cái kia để ra được tiết mục ấn tượng. Vậy nên, tôi chỉ hy vọng là khán giả hiểu 30 chị đẹp đều cố gắng nhiều, mọi người ai cũng chịu bỏ thời gian ra để làm cho bài thi được tốt nhất có thể. Với cá nhân mình, tôi thấy ai cũng xứng đáng, bản thân mình chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi so với mọi người. Tôi mong khán giả phần nào hiểu được điều này để có thể bỏ qua mọi bất hòa hay đồn đoán để hướng tới những điều tích cực hơn.

Việc mình đồn đoán, tranh cãi cái này cái kia, tôi thấy nó không có đáng đó. Nếu so với những cố gắng của mọi người thì đồn đoán hay tranh cãi không là gì đâu.

Tôi thấy có nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Thanh Ngọc dừng chân tại công diễn 3. Mọi người cho rằng Thanh Ngọc hát hay, nhảy giỏi, trình diễn cuốn hút và xứng đáng tiếp tục cuộc đua ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm nay. Về phần Thanh Ngọc, chị nghĩ thế nào về điều này?

Nếu nói về việc dừng chân, giờ bảo không buồn, không tiếc thì là không đúng. Tôi có buồn chứ, buồn vì không được tiếp tục tập luyện, trình diễn cùng các chị em. Ngoài ra tôi còn tiếc vì không còn được trải nghiệm ở những dòng nhạc mới và làm những điều trước giờ mình chưa từng làm.

Tôi là người hơi chậm nhịp một chút, sau khi kết thúc ghi hình rồi về nhà thì nỗi buồn mới phát ra nhiều hơn.

Nhưng tôi không muốn cho người xung quanh biết rằng mình đang buồn nên thường thì vẫn cố cười rồi tự bản thân sẽ suy ngẫm xem mình làm tốt và chưa tốt chỗ nào, cần cố gắng ra sao để mọi thứ tốt hơn, hoặc giả sử nếu có thêm cơ hội thì mình cần thay đổi chỗ nào nữa.

Thanh Ngọc hiện đã tạm dừng chân ở vòng công diễn 3

Còn về việc dừng chân sau khi có kết quả bình chọn, cái này thì do 357 khán giả có mặt tại trường quay quyết định mà, mình đâu thể ép mọi người bình chọn cho mình nếu như họ không thích được. Việc bình chọn nó liên quan đến sở thích, có người thích màu hồng, cũng có người thích màu vàng, chị đẹp nào được yêu thích hơn thì đi tiếp, có thế thôi à.

Với lại như tôi nói lúc nãy, ở chương trình này thì chị đẹp nào cũng xứng đáng cả, mọi người tập luyện dữ lắm, tôi thấy mình chẳng là gì so với mọi người đâu. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện mình đã làm tốt hơn, có chỗ nào cần thay đổi hoặc mình có làm gì ảnh hưởng đến người khác không, chứ thực tâm thì tôi không có lăn tăn gì về kết quả hết. Tôi thấy chuyện tranh cãi hay làm tổn thương ai đó là không đáng đó.

Trên mạng xã hội, tôi thấy khán giả cũng đề cập nhiều đến nghi vấn dàn xếp kết quả từ ban tổ chức, có cả ý kiến thiên vị đội này, bỏ rơi đội kia để tạo drama tranh cãi. Thanh Ngọc có biết điều này không?

Ôi cái này thì tôi không biết gì đâu. Nhưng mà theo tôi thấy thì việc đi tiếp hay ở lại là do “ý dân” quyết định, tức là 357 khán giả có mặt tại trường quay quyết định điều này.

Mà thực tế, mọi người có thấy không, rõ ràng những chị đẹp được đi tiếp vào vòng trong đều rất tài năng, ai cũng giỏi hết. Bây giờ, bảo Thanh Ngọc chọn loại ai hay nói ai không tốt thì không làm được, tại ai cũng xứng đáng cả. Loại ai hay chọn ai đều rất khó. Việc lựa chọn này nó phụ thuộc vào sở thích của khán giả, mà đã là sở thích thì mình không có ép người ta được.

Bỗng dưng bị mắng vì hiểu nhầm với Tú Vi

Chị nhận xét như thế nào về Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh?

Lan Ngọc thì quá tuyệt vời, em ấy sáng sân khấu lắm, lại còn thông minh. Khán giả trong trường quay lúc nào cũng ủng hộ, cổ vũ và yêu mến Lan Ngọc. Khi ở chung đội với em ấy, tôi thấy rõ điều này. Ở Lan Ngọc có năng lượng rất tích cực, làm việc cùng em khá vui.

Khổng Tú Quỳnh là 1 cô bé rất thu hút tôi, vẻ đẹp của Quỳnh khiến tôi bị cuốn hút, nhìn rất thích đó. Quỳnh có tính cách khá nhẹ nhàng, dễ thương, ngây thơ. Nói chung, khi tiếp xúc với Quỳnh thì tôi có cảm giác là muốn che chở, bảo vệ em ấy giống như chị gái đối với em gái. Ở các vòng công diễn vừa qua, Quỳnh đã cho thấy em ấy có khả năng như thế nào. Cô bé dâu tây Khổng Tú Quỳnh bây giờ trưởng thành rồi nhé mọi người ơi.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Thanh Ngọc dừng chân vì cô hát hay, nhảy giỏi và sáng sân khấu

Có vẻ như chị Thanh Ngọc khá hài lòng khi góp mặt trong chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" năm nay nhỉ?

Đúng rồi, tôi hài lòng, cảm thấy may mắn và vô cùng trân trọng việc được góp mặt trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bạn cũng biết mà, tôi đã có khoảng thời gian dài không hoạt động năng nổ trong showbiz vì lấy chồng sinh con. Với nghệ sĩ nữ, việc dừng 1 thời gian rồi mới làm việc lại thì sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi có cơ hội thể hiện mình, thêm nữa nhờ chương trình mà khán giả biết đến tôi nhiều hơn. Đó là hành trình đầy kỷ niệm quý báu mà từ đó tôi học hỏi được nhiều thứ, đồng thời hoàn thiện bản thân trong chuyên môn, trong nghề nghiệp và cả trong cuộc sống đời thường.

Ở chương trình năm nay, tôi thấy khán giả cũng nhắc đến chị nhiều với loạt biểu cảm hài hước, duyên dáng. Chị có biết đến điều này không?

Ôi cái mặt tôi vậy đó, nó cứ có những biểu cảm dị dị (Cười). Tôi công nhận là tính tôi đôi lúc cũng tăng động, cái nết thì không có hiền lành gì, mặt lại còn có vẻ hơi sắc nữa nên khi quay hình, ekip cũng bắt được nhiều biểu cảm buồn cười. Tôi vô tư, thoải mái thế thôi chứ không có ác ý gì. Cái này thuộc về tính cách rồi, tôi đến với chương trình trong tâm thế hồ hởi, vui vẻ nên đôi lúc tôi không để ý gì đâu.

Như cái lần bị nói có mâu thuẫn với Tú Vi đó, tôi bất ngờ quá trời, kiểu như không ngờ chuyện vô tư nhỏ xíu cũng gây drama rồi bị mắng đủ thứ.

Khán giả cho rằng Thanh Ngọc hoàn toàn xứng đáng được đi tiếp

Lần đó mọi chuyện là như thế nào nhỉ?

Thời điểm này, tôi đang rất vui vì ca khúc Vào đời mà mình trình diễn trong vòng solo được khán giả chú ý và chia sẻ nhiều. Đang lúc vui vẻ lâng lâng thì tôi nhận cú sốc là cảnh tập luyện của mình với Tú Vi bị mổ xẻ theo chiều hướng không tích cực.

Rồi bỗng dưng tôi bị mắng là vô duyên, không biết điều với đàn em, hung dữ này nọ quá trời. Tôi bất ngờ lắm, không hiểu sao lại vậy, vì thực tế giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì hết

Khi nhìn lại, tôi thấy mình cũng có hơi tăng động khi vào môi trường làm việc, chắc tại do tôi vui quá, mà khi vui thì sẽ vô tình làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Tình huống mọi người thấy trên TV là Tú Vi đang lo lắng cho bài thi, còn tôi lại vô tư đùa giỡn. Tôi chỉ nói vui thôi chứ không có ý gì. Sau khi sự việc xảy ra tôi cũng rút ra bài học kinh nghiệm là nên tém lại một chút, vui thôi chứ đừng vui quá.

Xin cảm ơn Thanh Ngọc vì đã dành thời gian chia sẻ!