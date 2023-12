Thanh Ngọc trả lời khi bị đồn mâu thuẫn với ekip "Chị đẹp", cười nhếch mép trên truyền hình

Sau khi vòng công diễn 3 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng, Thanh Ngọc vướng tin đồn bất mãn với ekip sản xuất chỉ vì biểu hiện cười nhếch mép trong lúc đội Lệ Quyên ăn mừng chiến thắng.

Một số khán giả cho rằng Thanh Ngọc không hài lòng với kết quả và gán ghép cho cô thông tin bất mãn ekip sản xuất. Cũng ở vòng công diễn 3 này, Thanh Ngọc là 1 trong số 4 chị đẹp bị loại.

Khung hình thoáng qua khiến Thanh Ngọc bị cho là bất mãn với ekip sản xuất. Tuy nhiên sự thật không phải như thế

Tuy nhiên, theo thông tin từ 1 thành viên trong ekip sản xuất Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì không có chuyện Thanh Ngọc bất hòa với ekip. Cụ thể, người này đã nhắn tin hỏi Thanh Ngọc và được nữ ca sĩ trả lời rằng khoảnh khắc cười nhếch mép thoáng qua trên truyền hình là do cơ mặt cô vốn thế. Thêm nữa, do buổi ghi hình vòng công diễn 3 Thanh Ngọc make up hơi đậm nên mới dẫn đến chuyện bị hiểu nhầm.

Đồng thời, Thanh Ngọc cho biết cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với tâm thế vui vẻ, thoải mái, và hoan hỉ. Thanh Ngọc cũng nhắn nhủ thành viên trong ekip sản xuất là giúp cô "minh oan" chuyện có mâu thuẫn. Thanh Ngọc rất trân trọng cơ hội được góp mặt trong chương trình, cô quý mến các chị đẹp lẫn từng thành viên của ekip sản xuất. Việc bị đồn có mâu thuẫn là điều khiến Thanh Ngọc vô cùng bất ngờ.

Tạo hình của Thanh Ngọc trong vòng công diễn 3

Trước đó, khi nói về việc bị loại ở vòng công diễn 3, Thanh Ngọc chia sẻ: "Để có được bao nhiêu đó hình ảnh trong 1 tập phát sóng gửi đến cả nhà, các chị em của em đã trải qua 2 tuần tập luyện cật lực, quay hình xuyên đêm. Cả ekip chương trình thật sự rất vất vả.

Nhưng mọi người hạnh phúc vì đã được làm việc với tất cả sự đam mê, say nghề với mong muốn gửi đến khán giả những tiết mục tuyệt vời nhất trong khả năng có thể. Thế nên, các tiết mục trình diễn được cả nhà xem, khen hay, ủng hộ và trên hết là được cả nhà thương yêu từng chị em chúng em, thương cả những người đứng phía sau luôn nỗ lực góp sức cho chương trình là điều tất cả chúng em quý và trân trọng nhất.

Riêng em - Thanh Ngọc xin được gửi lời cám ơn từ tận đáy lòng đến tất cả những điều Ngọc đã nhận được khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một hành trình đầy kỷ niệm quý báu, mà từ đó Ngọc đã học hỏi được thật nhiều và hoàn thiện bản thân trong chuyên môn, trong nghề nghiệp và cả trong cuộc sống... Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất: Ngọc xin được cám ơn tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho Ngọc. Đây là mối ân tình sâu nặng mà Ngọc nhận được trong cuộc đời này".

Tập tiếp theo của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy, 30/12/2023 trên VTV3.