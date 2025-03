Bức tranh mang tên Mr. Pynchon and the Settling of Springfield mô tả William Pynchon, người sáng lập thành phố Springfield, Massachusetts (Mỹ) trong quá trình phát triển thành phố. Điều thú vị là William Pynchon chính là tổ tiên của tiểu thuyết gia nổi tiếng Thomas Pynchon. Đây là một tác phẩm nghệ thuật được sáng tác từ năm 1937.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trong bức tranh lại là hình ảnh một người đàn ông bản địa có vẻ đang chăm chú nhìn vào một vật giống điện thoại thông minh, kèm theo cử chỉ tay như đang nói "Xin lỗi, tôi phải nghe máy". Không rõ chính xác người đàn ông này là ai, nhưng trông anh ta như đang chụp ảnh selfie hoặc lướt bảng tin.

Trên Reddit, bức tranh đã lan truyền chóng mặt, thu hút nhiều bình luận hài hước. Một số người cho rằng người đàn ông này trông như vừa thấy bài đăng của mình bị "vote down" thảm hại. Một số khác lại đưa ra giả thuyết người đàn ông bị trói phía sau "người dùng điện thoại" đến từ thời hiện đại, bằng chứng là chiếc quần trông khá hiện đại.

Gương soi hay lưỡi dao?

Theo nhà sử gia Daniel Crown, vật thể mọi người ngỡ như iPhone này là một chiếc gương.

Khi người châu Âu giới thiệu những thiết bị phản chiếu như vậy cho người bản địa vào những năm 1600, “nhiều quốc gia bản địa đã kết hợp [gương] vào bối cảnh thẩm mỹ và văn hóa của bộ lạc”, như chuyên gia về nghệ thuật, thời trang và thiết kế bản địa Tiến sĩ Jessica R. Metcalfe đã viết trong một bài đăng trên blog năm 2011 về gương trong văn hóa bản địa.

Trong bài đăng đó, Tiến sĩ Metcalfe, thuộc bộ tộc Turtle Mountain Chippewa ở Bắc Dakota, đã trích dẫn từ The Arts of the Native American , một cuốn sách năm 1986 của chuyên gia nghệ thuật bản địa Edwin L. Wade, người đã suy ngẫm về sự khác biệt trong việc sử dụng gương giữa người da đỏ và người định cư châu Âu vào khoảng thời gian này:

"Đối với người Mỹ bản địa, gương là biểu tượng của sự giàu có và uy tín. Chúng thường được gắn trên dùi cui khiêu vũ hoặc các vật dụng khác của lễ phục nghi lễ, vì đặc tính phản xạ ánh sáng của chúng, chứ không phải khả năng phản chiếu hình ảnh, mới được coi là quan trọng."

Theo quan điểm này, có thể nói người dân bản địa, những người có khả năng đã sử dụng đặc tính phản chiếu hình ảnh của các vũng nước trước khi người châu Âu xuất hiện, đã đảo ngược quan niệm của thực dân về gương.

Một giả thuyết khả thi khác là đây là một cuốn sách tôn giáo bỏ túi.

Tiến sĩ Margaret Bruchac, Trợ lý Giáo sư Nhân chủng học và Điều phối viên Sáng kiến Nghiên cứu Bản địa & Người Mỹ bản địa tại Đại học Pennsylvania, đã đưa ra một giả thuyết khác. Theo bà, vật thể đó thực chất là một lưỡi dao sắt, với cạnh sắc đặt trên lòng bàn tay của người đàn ông.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Bruchac đã nhấn mạnh tính thiếu chính xác của bức tranh. Bà nhận định: "Có rất nhiều điểm sai trong bức tranh này đến nỗi khó biết bắt đầu từ đâu. Họa sĩ này rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vật thể mà ông ấy mô tả."

Mặc dù dao và lưỡi sắt là mặt hàng giao dịch phổ biến trong những năm 1600, Tiến sĩ Bruchac giải thích rằng một hình ảnh chính xác của một lưỡi dao phải có một lỗ, dùng để gắn nó vào tay cầm cho rìu. Chiếc hộp mà người đàn ông đang ngồi bên trong, mà bà nghi ngờ là để gợi lên một chiếc xuồng độc mộc hoặc thùng vận chuyển, “không giống với bất kỳ thùng gỗ hoặc thuyền lịch sử nào của bất kỳ quốc gia nào.” Tương tự, người phụ nữ có tấm bảng cũi (góc phần tư phía dưới bên trái) nên mặc quần áo, trang phục của người Anh là sai dữ liệu lịch sử, và trong tranh cũng có những như chi hư cấu như một phù thủy cưỡi chổi ở phía xa.

Tiến sĩ Bruchac nói: “Chỉ cần nói rằng hình ảnh này là một ghi chép về một thể loại nghệ thuật lãng mạn hóa, nói lên nhiều điều về những tưởng tượng và hư cấu của tác giả về sự thống trị của người da trắng đối với người da đỏ, trong khi hầu như không truyền tải bất kỳ thông tin hữu ích nào về chính người Mỹ bản địa.”

Sau tất cả, việc "người đàn ông cầm iPhone trong bức tranh từ năm 1937" vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải hoàn toàn. Đó có thể là một lưỡi dao, một cuốn sách cầu nguyện, một chiếc gương hay cũng có thể là một chiếc iPhone trong tay một người du hành thời gian.

Nguồn: VICE, IFL Science