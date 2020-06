Cô gái phơi bí đao làm trà uống giải nhiệt ngày nóng, ai ngờ cũng vì nóng quá mà toàn bộ ruột bí đều “bốc hơi” biến mất hoàn toàn!

Những ngày gần đây, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang bước vào độ nóng cao điểm, nhiệt độ ban ngày ở ngưỡng 37-40 độ C, nhưng trên thực tế do hiệu ứng đô thị, bê tông hoá mà mức nhiệt còn có thể tăng cao hơn nữa. Ngoài ảnh hưởng sức khoẻ, nắng nóng hầm hập cũng gây ra nhiều chuyện phiền toái trong cuộc sống.

Chính vì thế, nhiều chị em nội trợ đã nghĩ ra cách tranh thủ đợt nắng nóng này để chuẩn bị cho gia đình mình những món ăn, đồ uống nhằm cải thiện sức khoẻ mà vẫn tận dụng được thời tiết. Điển hình như món thịt phơi nắng, củ cải khô hay phơi bí đao làm trà...

Ấy thế nhưng không phải cứ cái gì muốn là làm cũng thành công, điển hình như trường hợp mới đây của một cô gái, vì muốn thái bí đao phơi nắng rồi làm trà uống cho giải nhiệt, nhưng chẳng rõ do nắng to quá hay do cô nàng thái bí đao mỏng quá mà khi thu vào nhà, miếng bí đao đã trở nên mỏng dính, dính chặt vào mâm, chẳng thể cậy ra nổi.

Phơi bí đao làm trà uống giải nhiệt ngày nóng, ai ngờ chỉ vì lỗi kĩ thuật này mà sản phẩm "cười ra nước mắt"

Dù là một tình huống không mong muốn nhưng những miếng bí đao mỏng dính này vẫn thu hút cả trăm bình luận của cư dân mạng, đa số đều có những ý kiến… cười xỉu.

Đố bạn nhìn ra bức ảnh phía bên phải là miếng bí đao luôn đó… !

Chẳng rõ do cô gái này thái bí đao quá mỏng hay do nắng quá gay gắt nữa, mà cũng rất có thể là cả hai! Nhưng dù sao hình ảnh hài hước này vẫn khiến ai nấy được trận cười nắc nẻ.

Nhưng cũng nhờ chính sản phẩm bị fail của cô gái này mới thấy sức nóng khủng khiếp của thời tiết mấy ngày qua tới mức nào. Vậy nên, các bạn ra đường nên cẩn thận, che chắn cho thật kĩ kẻo lại "cháy khô" cả người mất!