Phó Tư lệnh Biên phòng: Bệnh nhân 1440 vượt sông biên giới bằng xuồng lúc 3 giờ sáng

Trước khi diễn ra vụ việc bệnh nhân 1440, rạng sáng ngày 9/12, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 6 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát, đến khu vực bến đò Cây Me thuộc ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.