Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“ Trong đó, rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp; kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh; hoàn thành trong tháng 10 ”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Các địa phương phải bảo đảm các điều kiện vận hành của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bàn giao và quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu của nhà trường, con dấu, tài khoản, mã trường, cơ sở vật chất, phân định trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường và các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng giáo dục theo quy định.

Phó Thủ tướng lưu ý có phương án xử lý dứt điểm đối với số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả trước ngày 15/10.

Trường hợp chưa hoàn thành, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và đề xuất thời hạn giải quyết cụ thể để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn có đủ điều kiện (báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11).

Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu có chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo Nghị định 154/2025 và Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ (báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 10).

Có giải pháp cho 1,6 triệu thanh niên không đi học, không có việc làm

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong quý III, Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên (15-24 tuổi) rơi vào tình trạng: không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo. Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, triển khai giải pháp khắc phục.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề hoặc tham gia thị trường lao động.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; chuyển từ chú trọng số lượng tuyển sinh, đào tạo sang đánh giá kết quả thực chất, dựa trên khả năng tiếp tục học tập, tìm được việc làm và thích ứng với thị trường lao động của người học sau tốt nghiệp.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không đi học, không tham gia đào tạo trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là tình trạng bỏ học hoặc không tiếp tục học sau khi tốt nghiệp THCS, THPT.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải có giải pháp cụ thể về phân luồng, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm; phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp. Mục tiêu là không để thanh niên rời nhà trường nhưng thiếu cơ hội tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.