Ban phụ huynh tạo bình chọn tặng quà cô giáo ngày 20/10, một bà mẹ nói thẳng: Bớt bày vẽ lại, màu mè quá cũng không tốt!

Chuyện tặng quà thầy cô giáo từ lâu vốn là vấn đề tế nhị, bởi ranh giới giữa sự tri ân chân thành và áp lực phải làm theo số đông đôi khi rất mong manh. Mỗi dịp lễ đến gần, câu chuyện nên tặng gì, bao nhiêu tiền, trích từ quỹ chung hay để từng gia đình tự quyết lại khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

Mới đây, hình ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một nhóm phụ huynh học sinh lớp 2/1 được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, làm dấy lên tranh luận về việc tặng quà giáo viên nhân ngày 20/10.

Cuộc bình chọn khiến phụ huynh không thoải mái

Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban đại diện phụ huynh của lớp đưa ra một cuộc bình chọn trên nhóm Zalo để lấy ý kiến về việc sử dụng quỹ lớp mua quà tặng cô giáo.

Các phương án bao gồm chậu hoa kèm thiệp chúc mừng trị giá 500.000 đồng, chậu hoa kèm thiệp trị giá 2 triệu đồng và phương án không tặng quà, chỉ gửi lời chúc.

Tuy nhiên, cách tổ chức bình chọn này không nhận được sự đồng tình của tất cả phụ huynh. Một người đã thẳng thắn đề nghị dừng việc bình chọn, cho rằng chuyện tặng quà nên thuộc quyền quyết định của mỗi gia đình, ai có điều kiện và mong muốn thì tự thực hiện.

Một người đã thẳng thắn đề nghị dừng việc bình chọn, cho rằng chuyện tặng quà nên thuộc quyền quyết định của mỗi gia đình, ai có điều kiện và mong muốn thì tự thực hiện.

Người này cũng cho rằng ngày 20/10 là dịp tôn vinh phụ nữ nói chung, không phải ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Việc đưa thêm những nội dung không thực sự cần thiết vào nhóm chung khiến các thành viên khó theo dõi những thông báo quan trọng của lớp.

Ý kiến trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và những cách nhìn khác nhau. Có người đồng tình rằng việc tặng quà vào mọi dịp lễ có thể khiến phụ huynh cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi mỗi gia đình có điều kiện kinh tế và quan niệm riêng.

Một số người lại cho rằng tặng hoa, gửi lời chúc cô giáo vào ngày 20/10 cũng là cách thể hiện sự quan tâm bình thường, không nhất thiết phải chờ đến ngày 20/11.

Thực tế, cả hai cách nhìn đều có lý do riêng.

Điều đáng bàn không hẳn nằm ở việc có nên tặng quà cô giáo ngày 20/10 hay không, mà là cách tổ chức hoạt động này sao cho không biến một cử chỉ tự nguyện thành nghĩa vụ tập thể.Ban đại diện phụ huynh có thể xuất phát từ mong muốn chung là tạo sự gắn kết và thể hiện tình cảm với giáo viên.

Dẫu vậy, không phải hoạt động nào cũng cần được tổ chức thành một cuộc bình chọn. Với những dịp không bắt buộc, việc đưa ra các phương án chi tiêu cụ thể trong nhóm chung có thể vô tình tạo cảm giác rằng mọi gia đình đều cần tham gia và phải lựa chọn

Ở chiều ngược lại, những lời phản đối quá gay gắt cũng có thể khiến không khí trao đổi trở nên căng thẳng. Một nhóm phụ huynh vốn được lập ra để phối hợp việc học tập, sinh hoạt của học sinh sẽ khó duy trì sự thoải mái nếu những bất đồng nhỏ liên tục bị đẩy thành tranh luận về đúng sai.

Tôn trọng giáo viên cũng là tôn trọng lựa chọn của phụ huynh

Một điều cần được nhìn nhận công bằng là không thể mặc định giáo viên mong muốn nhận quà, càng không nên cho rằng món quà có giá trị cao đồng nghĩa với sự trân trọng lớn hơn. Nhiều giáo viên coi trọng sự phối hợp của gia đình, thái độ học tập của học sinh và sự tin tưởng giữa hai bên hơn những món quà vật chất.

Thậm chí, nếu biết món quà được chuẩn bị trong tâm trạng miễn cưỡng, phía sau là những tranh cãi về tiền bạc, người nhận cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy. Một món quà vốn được trao đi để thể hiện tình cảm không nên trở thành điều khiến cả người tặng lẫn người nhận phải bận lòng.

Vì vậy, nếu phụ huynh muốn tặng quà nhân ngày 20/10, điều quan trọng là giữ tinh thần tự nguyện, không đặt ra mức đóng góp khiến các gia đình khó xử và không dùng lựa chọn của người khác làm tiêu chuẩn đánh giá lòng thành. Ban đại diện phụ huynh cũng có thể cân nhắc chỉ tổ chức những hoạt động thực sự cần thiết, đồng thời tôn trọng quyền không tham gia của từng gia đình.

Một lời chúc chân thành, một tấm thiệp do học sinh tự tay viết hay một bó hoa nhỏ vẫn có thể mang lại niềm vui. Giá trị của sự tri ân không nằm ở số tiền được bỏ ra, mà ở tình cảm và sự tôn trọng được gửi gắm trong đó.

Khi mỗi gia đình được tự do lựa chọn cách thể hiện tình cảm, giáo viên không bị đặt vào những tình huống khó xử và nhóm phụ huynh giữ đúng vai trò kết nối, những dịp lễ mới thực sự có ý nghĩa. Bởi suy cho cùng, điều cần được vun đắp trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường không phải là giá trị của món quà, mà là sự tin tưởng, thiện chí và tinh thần đồng hành vì học sinh.